https://sarabic.ae/20260412/جي-دي-فانس-سنعود-إلى-الولايات-المتحدة-دون-اتفاق-مع-إيران-1112487361.html

جي دي فانس: سنعود إلى الولايات المتحدة دون اتفاق مع إيران

سبوتنيك عربي

12.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-12T01:56+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

إيران

باكستان

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104867432_0:0:1124:633_1920x0_80_0_0_4448f035082ae6d01e986a734c963fef.jpg

وأوضح فانس، في مؤتمر صحفي من إسلام آباد، أن "المفاوضات استمرت لعدة ساعات دون التوصل إلى توافق نهائي"، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى رؤية التزام واضح من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.وأضاف أن "الجانب الأمريكي أبدى مرونة خلال المحادثات وقدّم نوايا حسنة، إلا أن الجهود لم تنجح"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين اختاروا عدم الاستجابة للمطالب المطروحة".وتابع ‏فانس: "على الإيرانيين أن يدركوا أن هذا كان آخر عرض لدينا ولم نقدم غيره"، مشيدا بدور الوفد الباكستاني، واصفًا جهوده بأنها مهمة ورائعة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قال إن الدبلوماسية بالنسبة لإيران تمثل استمرارًا لمسار دفاعي في إطار ما وصفه بالدفاع عن مصالح البلاد.وأضاف بقائي، عبر حسابه على منصة إكس، أن "الوفد الإيراني في إسلام آباد أمضى يومًا طويلًا وحافلًا، حيث استمرت المفاوضات المكثفة دون انقطاع، مع تبادل مستمر للرسائل والنصوص بين الجانبين، وذلك بوساطة باكستان".وأكد أن "المفاوضين الإيرانيين يبذلون جهودًا كبيرة لحماية حقوق ومصالح إيران باستخدام كل الإمكانيات والخبرات المتاحة"، مشيرًا إلى أن بلاده ماضية في مسارها رغم التحديات والتجارب السابقة.وأوضح المتحدث، أن "المحادثات خلال الـ24 ساعة الماضية تناولت عدة ملفات رئيسية، من بينها مضيق هرمز، والملف النووي، والتعويضات عن الحرب، ورفع العقوبات، وإنهاء النزاعات الإقليمية".وشدد بقائي، على أن نجاح هذه العملية الدبلوماسية يعتمد على “جدية الطرف الآخر وحسن نيته”، مطالبًا بعدم طرح ما وصفها بـ”المطالب المفرطة وغير المشروعة”.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الأحد، بأن "المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد قد انتقلت من مستوى الخبراء إلى المستوى الثلاثي الرئيسي للأطراف المعنية".وقال التلفزيون الإيراني، إنه، "وباقتراح من باكستان وموافقة الطرفين، ستُعقد جولة جديدة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة صباح اليوم الأحد".من جانبها، أكدت وكالة "فارس" الإيرانية، أن المفاوضات لا تزال جارية، مشيرة إلى أن "الجانب الأمريكي لا يزال يتصرف بنهج استبدادي".ونقلت وكالة عن مصدر مطلع قوله إن "الجولة السابقة من المفاوضات لم تُسفر عن التوصل إلى تفاهم بشأن نقاط الخلاف، رغم استمرار العمل على صياغة نص جديد".وأضاف المصدر، أن ما وصفها بـ”المطالب المفرطة” من الجانب الأمريكي تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق تقدم ملموس حتى الآن، مؤكدًا في الوقت نفسه أن جولة المفاوضات ستُستأنف يوم الأحد بناءً على المقترح الباكستاني وموافقة الطرفين.

https://sarabic.ae/20260411/إيران-وأمريكا-يتفقان-على-عقد-جولة-جديدة-من-المحادثات-في-باكستان-صباح-الأحد-1112486340.html

https://sarabic.ae/20260411/الحرس-الثوري-الإيراني-عبور-مضيق-هرمز-يقتصر-على-السفن-المدنية-وفق-ضوابط-محددة--1112485456.html

https://sarabic.ae/20260411/ترامب-لا-فرق-لدي-إذا-تم-التوصل-لاتفاق-مع-إيران-1112485945.html

https://sarabic.ae/20260411/الحكومة-الإيرانية-مفاوضات-إسلام-آباد-ستستمر-رغم-بعض-الخلافات-المتبقية-1112486158.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

