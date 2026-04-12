جي دي فانس: سنعود إلى الولايات المتحدة دون اتفاق مع إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260412/جي-دي-فانس-سنعود-إلى-الولايات-المتحدة-دون-اتفاق-مع-إيران-1112487361.html
جي دي فانس: سنعود إلى الولايات المتحدة دون اتفاق مع إيران
سبوتنيك عربي
قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأحد، إن "المحادثات مع إيران لم تحقق اتفاقًا مرضيًا للطرفين"، مشيرًا إلى أن الوفد الأمريكي سيعود إلى الولايات... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-12T01:56+0000
2026-04-12T01:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
إيران
باكستان
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104867432_0:0:1124:633_1920x0_80_0_0_4448f035082ae6d01e986a734c963fef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104867432_125:0:1124:749_1920x0_80_0_0_ccb2426b1f22da372dda4def5b79d2f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, باكستان, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, باكستان, أخبار العالم الآن, العالم

جي دي فانس: سنعود إلى الولايات المتحدة دون اتفاق مع إيران

01:56 GMT 12.04.2026 (تم التحديث: 01:57 GMT 12.04.2026)
© AP Photo / Kin Cheungجي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2026
© AP Photo / Kin Cheung
تابعنا عبر
قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأحد، إن "المحادثات مع إيران لم تحقق اتفاقًا مرضيًا للطرفين"، مشيرًا إلى أن الوفد الأمريكي سيعود إلى الولايات المتحدة.
وأوضح فانس، في مؤتمر صحفي من إسلام آباد، أن "المفاوضات استمرت لعدة ساعات دون التوصل إلى توافق نهائي"، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى رؤية التزام واضح من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.
وأضاف أن "الجانب الأمريكي أبدى مرونة خلال المحادثات وقدّم نوايا حسنة، إلا أن الجهود لم تنجح"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين اختاروا عدم الاستجابة للمطالب المطروحة".
شاشة داخل المركز الإعلامي تعرض وصول نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، ووفود أخرى من الولايات المتحدة، في اليوم المتوقع أن تعقد فيه الولايات المتحدة وإيران محادثات سلام، في إسلام آباد، باكستان، 11 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
إيران وأمريكا تتفقان على عقد جولة جديدة من المحادثات في باكستان صباح الأحد
أمس, 22:54 GMT
وتابع ‏فانس: "على الإيرانيين أن يدركوا أن هذا كان آخر عرض لدينا ولم نقدم غيره"، مشيدا بدور الوفد الباكستاني، واصفًا جهوده بأنها مهمة ورائعة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قال إن الدبلوماسية بالنسبة لإيران تمثل استمرارًا لمسار دفاعي في إطار ما وصفه بالدفاع عن مصالح البلاد.
وأضاف بقائي، عبر حسابه على منصة إكس، أن "الوفد الإيراني في إسلام آباد أمضى يومًا طويلًا وحافلًا، حيث استمرت المفاوضات المكثفة دون انقطاع، مع تبادل مستمر للرسائل والنصوص بين الجانبين، وذلك بوساطة باكستان".
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
الحرس الثوري الإيراني: عبور مضيق هرمز يقتصر على السفن المدنية وفق ضوابط محددة
أمس, 21:38 GMT
وأكد أن "المفاوضين الإيرانيين يبذلون جهودًا كبيرة لحماية حقوق ومصالح إيران باستخدام كل الإمكانيات والخبرات المتاحة"، مشيرًا إلى أن بلاده ماضية في مسارها رغم التحديات والتجارب السابقة.
وأوضح المتحدث، أن "المحادثات خلال الـ24 ساعة الماضية تناولت عدة ملفات رئيسية، من بينها مضيق هرمز، والملف النووي، والتعويضات عن الحرب، ورفع العقوبات، وإنهاء النزاعات الإقليمية".
وشدد بقائي، على أن نجاح هذه العملية الدبلوماسية يعتمد على “جدية الطرف الآخر وحسن نيته”، مطالبًا بعدم طرح ما وصفها بـ”المطالب المفرطة وغير المشروعة”.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
ترامب: لا فرق لدي إذا تم التوصل لاتفاق مع إيران
أمس, 22:21 GMT
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الأحد، بأن "المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد قد انتقلت من مستوى الخبراء إلى المستوى الثلاثي الرئيسي للأطراف المعنية".
وقال التلفزيون الإيراني، إنه، "وباقتراح من باكستان وموافقة الطرفين، ستُعقد جولة جديدة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة صباح اليوم الأحد".
من جانبها، أكدت وكالة "فارس" الإيرانية، أن المفاوضات لا تزال جارية، مشيرة إلى أن "الجانب الأمريكي لا يزال يتصرف بنهج استبدادي".
موكب نائب الرئيس جيه دي فانس في فندق سيرينا بعد وقت قصير من وصوله يوم السبت 11 أبريل 2026 إلى إسلام آباد لإجراء مفاوضات مع إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
‏الحكومة الإيرانية: مفاوضات إسلام آباد ستستمر رغم بعض الخلافات المتبقية
أمس, 22:38 GMT
ونقلت وكالة عن مصدر مطلع قوله إن "الجولة السابقة من المفاوضات لم تُسفر عن التوصل إلى تفاهم بشأن نقاط الخلاف، رغم استمرار العمل على صياغة نص جديد".
وأضاف المصدر، أن ما وصفها بـ”المطالب المفرطة” من الجانب الأمريكي تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق تقدم ملموس حتى الآن، مؤكدًا في الوقت نفسه أن جولة المفاوضات ستُستأنف يوم الأحد بناءً على المقترح الباكستاني وموافقة الطرفين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала