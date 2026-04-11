https://sarabic.ae/20260411/الحرس-الثوري-الإيراني-عبور-مضيق-هرمز-يقتصر-على-السفن-المدنية-وفق-ضوابط-محددة--1112485456.html

الحرس الثوري الإيراني: عبور مضيق هرمز يقتصر على السفن المدنية وفق ضوابط محددة

سبوتنيك عربي

أكدت قيادة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن عبور مضيق هرمز يقتصر على السفن غير العسكرية وفق شروط وضوابط محددة، محذّرة من أن أي محاولة لعبور... 11.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-11T21:38+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

باكستان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687215_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_bfd87f61064646410a1c76c7079eab70.jpg

وقالت القيادة، في بيان، إنها تسيطر بشكل كامل وفعّال على مضيق هرمز، مشددة على أن “أي محاولة لعبور سفن عسكرية المضيق ستُقابل بحزم شديد”. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء اتخاذ إجراءات تمهيدية لإزالة الألغام البحرية في مضيق هرمز، بالتزامن مع تنفيذ مدمرتين أمريكيتين مزودتين بصواريخ موجهة عمليات عسكرية في المنطقة.وأوضحت، في بيان عبر صفحتها على منصة "إكس"، أن المدمّرتين “يو إس إس فرانك إي. بيترسون” و“يو إس إس مايكل مورفي” عبرتا مضيق هرمز ونفذتا مهام في الخليج العربي، في إطار عملية أوسع تهدف إلى ضمان خلو الممر الملاحي من الألغام التي يُعتقد أن الحرس الثوري الإيراني قام بزرعها.وأضافت القيادة أنه من المتوقع أن تنضم قوات أمريكية إضافية، بينها طائرات مسيّرة تحت الماء، إلى عمليات إزالة الألغام خلال الأيام المقبلة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني في إسلام آباد قد انطلقت رسميا.وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

