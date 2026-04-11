الحرس الثوري الإيراني: عبور مضيق هرمز يقتصر على السفن المدنية وفق ضوابط محددة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
الحرس الثوري الإيراني: عبور مضيق هرمز يقتصر على السفن المدنية وفق ضوابط محددة
أكدت قيادة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن عبور مضيق هرمز يقتصر على السفن غير العسكرية وفق شروط وضوابط محددة، محذّرة من أن أي محاولة لعبور... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
وقالت القيادة، في بيان، إنها تسيطر بشكل كامل وفعّال على مضيق هرمز، مشددة على أن “أي محاولة لعبور سفن عسكرية المضيق ستُقابل بحزم شديد”. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء اتخاذ إجراءات تمهيدية لإزالة الألغام البحرية في مضيق هرمز، بالتزامن مع تنفيذ مدمرتين أمريكيتين مزودتين بصواريخ موجهة عمليات عسكرية في المنطقة.وأوضحت، في بيان عبر صفحتها على منصة "إكس"، أن المدمّرتين “يو إس إس فرانك إي. بيترسون” و“يو إس إس مايكل مورفي” عبرتا مضيق هرمز ونفذتا مهام في الخليج العربي، في إطار عملية أوسع تهدف إلى ضمان خلو الممر الملاحي من الألغام التي يُعتقد أن الحرس الثوري الإيراني قام بزرعها.وأضافت القيادة أنه من المتوقع أن تنضم قوات أمريكية إضافية، بينها طائرات مسيّرة تحت الماء، إلى عمليات إزالة الألغام خلال الأيام المقبلة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني في إسلام آباد قد انطلقت رسميا.وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
https://sarabic.ae/20260411/برلماني-عربي-سابق-بالكنيست-لـ-سبوتنيك-إسرائيل-تسعى-لعرقلة-مفاوضات-أمريكا-وإيران-1112483791.html
https://sarabic.ae/20260411/البحرين-تعلن-حصيلة-اعتراض-وتدمير-الصواريخ-والطائرات-المسيرة-منذ-بدء-الحرب-في-إيران-1112468241.html
https://sarabic.ae/20260411/ماكرون-وأردوغان-يؤكدان-أهمية-احترام-وقف-إطلاق-النار-في-إيران-وتنفيذه-في-لبنان-1112471271.html
https://sarabic.ae/20260411/ترامب-المفاوضات-بين-أمريكا-وإيران-في-إسلام-آباد-بدأت-رسميا-1112470898.html
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني
أكدت قيادة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن عبور مضيق هرمز يقتصر على السفن غير العسكرية وفق شروط وضوابط محددة، محذّرة من أن أي محاولة لعبور سفن عسكرية ستُواجه برد حازم.
وقالت القيادة، في بيان، إنها تسيطر بشكل كامل وفعّال على مضيق هرمز، مشددة على أن “أي محاولة لعبور سفن عسكرية المضيق ستُقابل بحزم شديد”.
برلماني عربي سابق بالكنيست لـ "سبوتنيك": إسرائيل تسعى لعرقلة مفاوضات أمريكا وإيران
ونفت وجود أي عبور لسفن أمريكية في المضيق، مؤكدة أن السماح بالمرور يقتصر على السفن المدنية فقط ووفق إجراءات محددة.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء اتخاذ إجراءات تمهيدية لإزالة الألغام البحرية في مضيق هرمز، بالتزامن مع تنفيذ مدمرتين أمريكيتين مزودتين بصواريخ موجهة عمليات عسكرية في المنطقة.
البحرين تعلن حصيلة اعتراض وتدمير الصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء الحرب في إيران
وأوضحت، في بيان عبر صفحتها على منصة "إكس"، أن المدمّرتين “يو إس إس فرانك إي. بيترسون” و“يو إس إس مايكل مورفي” عبرتا مضيق هرمز ونفذتا مهام في الخليج العربي، في إطار عملية أوسع تهدف إلى ضمان خلو الممر الملاحي من الألغام التي يُعتقد أن الحرس الثوري الإيراني قام بزرعها.
وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر: إن “العملية تهدف إلى إنشاء ممر ملاحي جديد آمن سيتم الإعلان عنه قريباً لقطاع الشحن البحري، بما يضمن حرية تدفق التجارة”.
وأضافت القيادة أنه من المتوقع أن تنضم قوات أمريكية إضافية، بينها طائرات مسيّرة تحت الماء، إلى عمليات إزالة الألغام خلال الأيام المقبلة.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني في إسلام آباد قد انطلقت رسميا.
ماكرون وأردوغان يؤكدان أهمية احترام وقف إطلاق النار في إيران وتنفيذه في لبنان
وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
ترامب: المفاوضات بين أمريكا وإيران في إسلام آباد بدأت رسميا
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
