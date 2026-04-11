ماكرون وأردوغان يؤكدان أهمية احترام وقف إطلاق النار في إيران وتنفيذه في لبنان

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
ماكرون وأردوغان يؤكدان أهمية احترام وقف إطلاق النار في إيران وتنفيذه في لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أنه بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على احترام وقف إطلاق... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
ونشر ماكرون على منصة "إكس" أنه التقى مع نظيره التركي وتمت مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، داعين إلى احترام وقف إطلاق النار وتنفيذه في لبنان، واحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، وشددا على الحاجة إلى حل دبلوماسي قوي ودائم.ووصلت اليوم السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المحادثات مع إيران في إسلام آباد.وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، بأن الجانب الباكستاني أبلغ إيران بأن وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة يشمل جبهة لبنان، موضحًا أن بلاده على تواصل مع المعنيين في بيروت حول هذا الأمر.وتابع: "أكدنا في مباحثات اليوم في إسلام آباد أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان"، موضحًا أنه منذ وصول الوفد الإيراني لإسلام آباد الليلة الماضية يتم التواصل مع بيروت بشكل مستمر، كما أن السفير الإيراني في بيروت يقدم تقارير متواصلة لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أنه بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على احترام وقف إطلاق النار في إيران وتنفيذه في لبنان.
ونشر ماكرون على منصة "إكس" أنه التقى مع نظيره التركي وتمت مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، داعين إلى احترام وقف إطلاق النار وتنفيذه في لبنان، واحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، وشددا على الحاجة إلى حل دبلوماسي قوي ودائم.
ووصلت اليوم السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المحادثات مع إيران في إسلام آباد.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، بأن الجانب الباكستاني أبلغ إيران بأن وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة يشمل جبهة لبنان، موضحًا أن بلاده على تواصل مع المعنيين في بيروت حول هذا الأمر.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من اليسار، يتحدث مع الرئيس دونالد ترامب بينما يستمع وزير الخارجية ماركو روبيو خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن، الاثنين 24 فبراير 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
ماكرون: وقف إطلاق النار يجب أن يفتح الطريق أمام مفاوضات شاملة تضمن أمن الجميع في الشرق الأوسط
8 أبريل, 21:42 GMT

وقال بقائي في تصريحات للتلفزيون الإيراني: "فيما يتعلق بلبنان، وبناءً على الاتفاق المبرم، فإن وقف القتال في لبنان كان جزءًا من وقف إطلاق النار، وقد أكد الوسيط الباكستاني ذلك أيضًا... أكدنا أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملًا وهناك تواصل مع المعنيين في بيروت".

وتابع: "أكدنا في مباحثات اليوم في إسلام آباد أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان"، موضحًا أنه منذ وصول الوفد الإيراني لإسلام آباد الليلة الماضية يتم التواصل مع بيروت بشكل مستمر، كما أن السفير الإيراني في بيروت يقدم تقارير متواصلة لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، اليوم السبت، إن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
