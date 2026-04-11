ماكرون وأردوغان يؤكدان أهمية احترام وقف إطلاق النار في إيران وتنفيذه في لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أنه بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على احترام وقف إطلاق النار... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-11T12:39+0000
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أنه بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على احترام وقف إطلاق النار في إيران وتنفيذه في لبنان.
ونشر ماكرون على منصة "إكس" أنه التقى مع نظيره التركي وتمت مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، داعين إلى احترام وقف إطلاق النار وتنفيذه في لبنان، واحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، وشددا على الحاجة إلى حل دبلوماسي قوي ودائم.
ووصلت اليوم السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المحادثات مع إيران في إسلام آباد.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، بأن الجانب الباكستاني أبلغ إيران بأن وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة يشمل جبهة لبنان، موضحًا أن بلاده على تواصل مع المعنيين في بيروت حول هذا الأمر.
وقال بقائي في تصريحات للتلفزيون الإيراني: "فيما يتعلق بلبنان، وبناءً على الاتفاق المبرم، فإن وقف القتال في لبنان كان جزءًا من وقف إطلاق النار، وقد أكد الوسيط الباكستاني ذلك أيضًا... أكدنا أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملًا وهناك تواصل مع المعنيين في بيروت".
وتابع: "أكدنا في مباحثات اليوم في إسلام آباد أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان"، موضحًا أنه منذ وصول الوفد الإيراني لإسلام آباد الليلة الماضية يتم التواصل مع بيروت بشكل مستمر، كما أن السفير الإيراني في بيروت يقدم تقارير متواصلة لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، اليوم السبت، إن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
.