ماكرون: وقف إطلاق النار يجب أن يفتح الطريق أمام مفاوضات شاملة تضمن أمن الجميع في الشرق الأوسط

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إلى أن وقف إطلاق النار يجب أن يفتح الطريق أمام مفاوضات شاملة تضمن أمن الجميع في منطقة الشرق الأوسط. 08.04.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، عن الرئيس الفرنسي أنه تحدث مع نظيريه الرئيسين الإيراني والأمريكي، وأبلغهما أن قرارهما قبول وقف إطلاق النار هو أفضل خيار ممكن.وأكد ماكرون أنه "أعربت لبزشكيان وترامب عن أملي أن يحترم الأطراف في كل الجبهات بما فيها لبنان وقف إطلاق النار بشكل كامل".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح، في وقت سابق اليوم، أن العديد من النقاط الـ 15 لاتفاقية السلام المستقبلية بين واشنطن وطهران قد تم الاتفاق عليها بالفعل.وكتب ترامب على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، "تروث سوشيال": "تم الاتفاق بالفعل على العديد من النقاط الـ 15لاتفاق السلام مع إيران. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر"، فيما أعلن الرئيس الأمريكي عن اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن فتح مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ 28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

