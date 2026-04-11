البحرين تعلن حصيلة اعتراض وتدمير الصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء الحرب في إيران

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم السبت، الحصيلة الإجمالية لعمليات الاعتراض وتدمير الصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء الضربات الإيرانية على خلفية... 11.04.2026, سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم السبت، أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدفاعي، مؤكدة أنها منذ بدء الضربات الإيرانية تمكنت من اعتراض وتدمير 194 صاروخا و516 طائرة مسيّرة استهدفت مملكة البحرين.وتابعت القيادة العامة أنها "تهيب بالجميع ضرورة توخي الحذر من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الاعتداءات"، مع التشديد على "عدم الاقتراب منها أو لمسها تحت أي ظرف"، وفقا لوكالة الأنباء الحرينية (بنا).وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن "وحدات هندسة الميدان الملكية في جاهزية كاملة للتعامل الآمن مع هذه الأجسام بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين".وشددت على "اعتزازها بما يبديه رجال قوة الدفاع من جاهزية قتالية ويقظة عالية في أداء واجبهم الوطني لحماية الوطن وصون مكتسباته".وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

