https://sarabic.ae/20260408/مصر-تؤكد-ضرورة-أن-يلبي-أي-اتفاق-لإنهاء-الحرب-شواغل-دول-الخليج-الأمنية-1112386646.html

مصر تؤكد ضرورة أن يلبي أي اتفاق لإنهاء الحرب شواغل دول الخليج الأمنية

أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن إدانتها للهجمات الأخيرة على القنصلية الكويتية في البصرة، وكذلك على المنشآت النفطية والمدنية في السعودية، الإمارات، الكويت،... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الخليج

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1c/1112032764_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_552d667bce6aa56a45273c20f0e1497f.jpg

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان لها، أن "استهداف البعثات الدبلوماسية والقنصلية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، مشددة على دعم سيادة وأمن واستقرار دول الخليج العربية.وأعربت عن تطلعها لأن يمثل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق العمليات العسكرية فرصة لتحقيق وقف دائم لجميع الاعتداءات غير المبررة، مع التأكيد على أن أي اتفاق قادم لإنهاء الحرب يجب أن يلبي الشواغل الأمنية المشروعة لدول الخليج.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

