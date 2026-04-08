الجيش الإسرائيلي: نفذنا هجوما هو الأعنف على لبنان منذ بدء عملية "زئير الأسد"
مصر تؤكد ضرورة أن يلبي أي اتفاق لإنهاء الحرب شواغل دول الخليج الأمنية
وأكدت الخارجية المصرية، في بيان لها، أن "استهداف البعثات الدبلوماسية والقنصلية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، مشددة على دعم سيادة وأمن واستقرار دول الخليج العربية.وأعربت عن تطلعها لأن يمثل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق العمليات العسكرية فرصة لتحقيق وقف دائم لجميع الاعتداءات غير المبررة، مع التأكيد على أن أي اتفاق قادم لإنهاء الحرب يجب أن يلبي الشواغل الأمنية المشروعة لدول الخليج.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
https://sarabic.ae/20260408/-الخارجية-الصينية-تقيم-إيجابيا-وقف-إطلاق-النار-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1112383243.html
https://sarabic.ae/20260408/قطر-تشدد-على-ضرورة-أن-تبادر-إيران-بالوقف-الفوري-للأعمال-العدائية-كافة-1112382991.html
https://sarabic.ae/20260408/الكرملين-روسيا-ترحب-بقرار-الولايات-المتحدة-وإيران-عدم-المضي-في-مسار-التصعيد-العسكري-1112381073.html
© AP Photoتصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026
تصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن إدانتها للهجمات الأخيرة على القنصلية الكويتية في البصرة، وكذلك على المنشآت النفطية والمدنية في السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، والبحرين.
وأكدت الخارجية المصرية، في بيان لها، أن "استهداف البعثات الدبلوماسية والقنصلية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، مشددة على دعم سيادة وأمن واستقرار دول الخليج العربية.
وأعربت عن تطلعها لأن يمثل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق العمليات العسكرية فرصة لتحقيق وقف دائم لجميع الاعتداءات غير المبررة، مع التأكيد على أن أي اتفاق قادم لإنهاء الحرب يجب أن يلبي الشواغل الأمنية المشروعة لدول الخليج.
علم الصين والولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
الخارجية الصينية تقيم إيجابيا وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران
10:16 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
قطر تشدد على ضرورة أن تبادر إيران بالوقف الفوري للأعمال العدائية كافة
09:56 GMT
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
الكرملين: روسيا ترحب بقرار الولايات المتحدة وإيران عدم المضي في مسار التصعيد العسكري
09:43 GMT
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
