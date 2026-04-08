قطر تشدد على ضرورة أن تبادر إيران بالوقف الفوري للأعمال العدائية كافة

سبوتنيك عربي

أعربت قطر عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرةً إياه خطوة أولية نحو خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدةً على ضرورة البناء عليه بسرعة... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

وأعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، عن تقديرها لجهود باكستان، ولا سيما جهود محمد شهباز شريف والمشير عاصم منير، وكافة الأطراف التي اضطلعت بالوساطة والمساعي الحميدة التي ساهمت في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.وشددت الوزارة على أهمية الالتزام الكامل بالاتفاق، بما يضمن تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف للحوار، داعيةً إيران إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية واحترام سيادة الدول، مع ضمان عدم تكرار الانتهاكات.كما أكدت على أهمية حماية أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية وفق قواعد القانون الدولي، بما يعزز استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية، مجددةً دعم قطر الثابت لجميع الجهود الدبلوماسية والمساعي السلمية التي تقوم على الحوار الجاد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

