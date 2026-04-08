السيسي: إعلان وقف إطلاق النار تطور إيجابي لوقف الحرب في المنطقة

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إنه "تابع إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران"، معربًا عن ارتياحه لهذا التطور... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

ودعا السيسي، في بيان له، إلى أن يُكلل هذا التقدم باتفاق دائم لوقف الحرب واستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.وجدد دعم مصر الكامل وغير المشروط لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الأردن والعراق، مؤكداً أهمية مراعاة أي اتفاق قادم لمتطلبات وأمن هذه الدول.وأشاد الرئيس المصري، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستماع لصوت العقل وتعزيز قيم الإنسانية والسلام، داعيًا كافة الأطراف للانخراط الجاد في المباحثات للوصول إلى سلام دائم وتعايش سلمي بين شعوب المنطقة والعالم.وأكد السيسي، استمرار مصر في دعم أمن واستقرار ورخاء أشقائها في الخليج والعراق والأردن والعمل على إنهاء الصراعات وإرساء السلام العادل والشامل.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.وقال شريف في منشور عبر منصة "إكس":"يسرني أن أعلن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأيريكية، إلى جانب حلفائهما، قد اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك لبنان وغيرها، على أن يسري هذا الاتفاق فورًا. أرحب ترحيبًا حارًا بهذه البادرة الحكيمة، وأتقدم بجزيل الشكر لقيادة البلدين، وأدعو وفودهما إلى إسلام آباد يوم الجمعة الموافق 10 نيسان/أبريل 2026، لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية جميع النزاعات".من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

