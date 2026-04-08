الكرملين: روسيا ترحب بقرار الولايات المتحدة وإيران عدم المضي في مسار التصعيد العسكري
الكرملين: روسيا ترحب بقرار الولايات المتحدة وإيران عدم المضي في مسار التصعيد العسكري
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا رحبت بقرار الولايات المتحدة وإيران عدم اتّباع مسار التصعيد العسكري،... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقاً على الوضع المحيط بإيران: "بالطبع رحبنا بنبأ وقف إطلاق النار، ونرحب بقرار عدم الاستمرار في مسار التصعيد المسلح".وأضاف: "أود أن أذكركم بأننا تحدثنا منذ البداية عن ضرورة تحويل هذا التصعيد بسرعة إلى مسار سلمي، وتحويل كل شيء بسرعة إلى مسار الاتصالات والمفاوضات السياسية والدبلوماسية".وقال بيسكوف بخصوص أوكرانيا: "نأمل أن يكون لديهم ( المفاوضون الأمريكيون) المزيد من الوقت والمزيد من الفرص للاجتماع في شكل ثلاثي (للمفاوضات بشأن أوكرانيا ) في المستقبل المنظور".ووفقا له، فإن روسيا تقدّر عالياً جهود حفظ السلام الأمريكية في عملية السلام الأوكرانية.قال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يعتبر نص مكالمة بوتين الهاتفية مع أوربان ، الذي نشرته وسائل إعلام، محاولة لإثارة الخلاف بين البلدين: "لا يوجد شيء هناك يمكن أن يتسبب في حدوث شرخ بين روسيا والمجر" .
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا رحبت بقرار الولايات المتحدة وإيران عدم اتّباع مسار التصعيد العسكري، وأكد على ضرورة استمرار المناقشات السلمية.
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقاً على الوضع المحيط بإيران: "بالطبع رحبنا بنبأ وقف إطلاق النار، ونرحب بقرار عدم الاستمرار في مسار التصعيد المسلح".

وتابع: "نأمل، كما ذكرت وسائل الإعلام، أن تجري اتصالات مباشرة بين الوفدين الإيراني والأمريكي في الأيام المقبلة، ما سيسمح باستمرار المناقشات السلمية، وأن يتمكن كل جانب من الدفاع عن مصالحه ليس من خلال التدخل المسلح، بل على طاولة المفاوضات".

وأضاف: "أود أن أذكركم بأننا تحدثنا منذ البداية عن ضرورة تحويل هذا التصعيد بسرعة إلى مسار سلمي، وتحويل كل شيء بسرعة إلى مسار الاتصالات والمفاوضات السياسية والدبلوماسية".
وقال بيسكوف بخصوص أوكرانيا: "نأمل أن يكون لديهم ( المفاوضون الأمريكيون) المزيد من الوقت والمزيد من الفرص للاجتماع في شكل ثلاثي (للمفاوضات بشأن أوكرانيا ) في المستقبل المنظور".
ووفقا له، فإن روسيا تقدّر عالياً جهود حفظ السلام الأمريكية في عملية السلام الأوكرانية.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأنه سياسي فعال يدافع عن مصالح بلاده، وأوضح أن العديد من القوى في أوروبا لا ترغب في فوز رئيس الوزراء المجري في انتخابات أخرى، وهي تلعب لصالح خصومه.

قال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يعتبر نص مكالمة بوتين الهاتفية مع أوربان ، الذي نشرته وسائل إعلام، محاولة لإثارة الخلاف بين البلدين: "لا يوجد شيء هناك يمكن أن يتسبب في حدوث شرخ بين روسيا والمجر" .
