الكرملين: روسيا ترحب بقرار الولايات المتحدة وإيران عدم المضي في مسار التصعيد العسكري

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا رحبت بقرار الولايات المتحدة وإيران عدم اتّباع مسار التصعيد العسكري،... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T09:43+0000

2026-04-08T10:03+0000

وقال بيسكوف للصحفيين، معلقاً على الوضع المحيط بإيران: "بالطبع رحبنا بنبأ وقف إطلاق النار، ونرحب بقرار عدم الاستمرار في مسار التصعيد المسلح".وأضاف: "أود أن أذكركم بأننا تحدثنا منذ البداية عن ضرورة تحويل هذا التصعيد بسرعة إلى مسار سلمي، وتحويل كل شيء بسرعة إلى مسار الاتصالات والمفاوضات السياسية والدبلوماسية".وقال بيسكوف بخصوص أوكرانيا: "نأمل أن يكون لديهم ( المفاوضون الأمريكيون) المزيد من الوقت والمزيد من الفرص للاجتماع في شكل ثلاثي (للمفاوضات بشأن أوكرانيا ) في المستقبل المنظور".ووفقا له، فإن روسيا تقدّر عالياً جهود حفظ السلام الأمريكية في عملية السلام الأوكرانية.قال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يعتبر نص مكالمة بوتين الهاتفية مع أوربان ، الذي نشرته وسائل إعلام، محاولة لإثارة الخلاف بين البلدين: "لا يوجد شيء هناك يمكن أن يتسبب في حدوث شرخ بين روسيا والمجر" .أوربان: المجر والولايات المتحدة بحاجة لإنقاذ الحضارة الغربية من بروكسلنائب صربي: استهداف خط أنابيب "التيار التركي" محاولة للإضرار بالمجر

