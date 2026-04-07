أوربان: المجر والولايات المتحدة بحاجة لإنقاذ الحضارة الغربية من بروكسل
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن على المجر والولايات المتحدة الأمريكية أن تتحدا لإنقاذ الحضارة الغربية من مشكلة مشتركة هي بروكسل. 07.04.2026, سبوتنيك عربي
أوربان: المجر والولايات المتحدة بحاجة لإنقاذ الحضارة الغربية من بروكسل
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن على المجر والولايات المتحدة الأمريكية أن تتحدا لإنقاذ الحضارة الغربية من مشكلة مشتركة هي بروكسل.
وقال أوربان، في كلمة ألقاها خلال فعالية جماهيرية في بودابست بمناسبة يوم الصداقة المجرية الأمريكية: "الأمريكيون والمجريون، الذين يساورهم القلق بشأن مستقبل الحضارة الغربية، يواجهون مشكلة مشتركة: بروكسل"، مضيفا "نحن، الأمريكيون والمجريون المحبون للحرية، يجب أن نتحد. يجب أن ننقذ الحضارة الغربية. ولتحقيق ذلك، يجب أن نحارب التقدميين الذين رسّخوا أنفسهم في بروكسل، ويجب أن ننهي الحرب الروسية الأوكرانية، ويجب أن نحل أزمة الطاقة"، وفق تعبيره.
وكان رئيس الوزراء المجري قد صرّح سابقًا بأنه إذا استمر الاتحاد الأوروبي في سياساته الاقتصادية الحالية، فإن أيامه معدودة، وسينهار من تلقاء نفسه، ولا جدوى من مغادرته، وأن الإطار الزمني الذي يمكن خلاله إحداث تغيير جذري يتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.
ووفقا له، ستنهار أوروبا أمام أعيننا إذا لم يتم استبدال الليبراليين في السلطة في بروكسل بممثلين عن حكومات وطنية. عمليات "تطهير" مماثلة لتلك التي تجري في الولايات المتحدة ضرورية.
وكان أوربان قد أشار سابقا إلى أن "حقبة هيمنة الحضارة الغربية التي امتدت لخمسة قرون قد ولّت، وأن استراتيجية تغريب العالم بأسره قد فشلت، وأن مركز الاقتصاد العالمي قد انتقل إلى الشرق، وأن القرن القادم سيكون قرن أوراسيا".
ووفقا له، فقد انتهى النظام العالمي الليبرالي؛ فالدول القادرة على استغلال مواردها إلى أقصى حد ستستفيد من التغييرات، بينما ستخسر الدول التي لا تستطيع الدفاع عن قيمها.