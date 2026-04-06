أوربان: انهيار خط أنابيب الغاز"التيار التركي" سيدمر اقتصاد المجر

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أوربان: انهيار خط أنابيب الغاز"التيار التركي" سيدمر اقتصاد المجر
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن إمدادات الغاز في المجر ليست في خطر، ولكن إذا فشل خط أنابيب ترك ستريم، فسوف يدمر الاقتصاد المجري. 06.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال أوربان في مؤتمر صحفي بالقرب من "السيل التركي" على الحدود مع صربيا: "إذا تم إغلاق خط الأنابيب هذا، فسيصبح إمداد المجر بالطاقة مستحيلاً".وأشار رئيس الوزراء إلى أن "إمدادات الغاز في المجر ليست مهددة"، ولكن "يجب إجراء الفحوصات اللازمة وضمان الأمن المستمر".وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، عن العثور على قنبلة بالقرب من خط أنابيب غاز روسي يربط صربيا بالمجر.وعلى إثر ذلك، عقد أوربان اجتماعاً لمجلس الدفاع، وأعلن بعد انتهائه أن الجيش المجري سيعزز الأمن المحيط بخط الأنابيب داخل البلاد.وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن المجر وروسيا وصربيا وتركيا اتفقت على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، مؤكدا أن أحد مسارات "السيل التركي" في بلاده سيخضع لحماية عسكرية.
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن إمدادات الغاز في المجر ليست في خطر، ولكن إذا فشل خط أنابيب ترك ستريم، فسوف يدمر الاقتصاد المجري.
وقال أوربان في مؤتمر صحفي بالقرب من "السيل التركي" على الحدود مع صربيا: "إذا تم إغلاق خط الأنابيب هذا، فسيصبح إمداد المجر بالطاقة مستحيلاً".

وتابع: "إذا تم إغلاقه، فسيتوقف الاقتصاد المجري وستُترك مئات الآلاف من العائلات المجرية من دون غاز".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "إمدادات الغاز في المجر ليست مهددة"، ولكن "يجب إجراء الفحوصات اللازمة وضمان الأمن المستمر".

وصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ووزير الخارجية بيتر سيارتو إلى كيسكوندوروزما على الحدود مع صربيا، لتفقد خط أنابيب الغاز "ترك ستريم"، الذي يخضع لحراسة مشددة من قبل الجيش المجري.

وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2026
سيارتو: روسيا والمجر وصربيا وتركيا تتفق على حماية خط أنابيب "التيار التركي"
أمس, 17:00 GMT
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، عن العثور على قنبلة بالقرب من خط أنابيب غاز روسي يربط صربيا بالمجر.

أبلغ الرئيس الصربي رئيس الوزراء المجري أوربان هاتفياً يوم الأحد، بأن قوات الأمن في بلدية كانيزا عثرت على متفجرات بالقرب من خط أنابيب الغاز الذي يزود المجر بالغاز الروسي.

وعلى إثر ذلك، عقد أوربان اجتماعاً لمجلس الدفاع، وأعلن بعد انتهائه أن الجيش المجري سيعزز الأمن المحيط بخط الأنابيب داخل البلاد.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن المجر وروسيا وصربيا وتركيا اتفقت على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، مؤكدا أن أحد مسارات "السيل التركي" في بلاده سيخضع لحماية عسكرية.
موسكو تعليقا على اكتشاف متفجرات بالقرب من خط الغاز بين المجر وصربيا: بودابست ترفض سلب سيادتها
سيارتو: محاولة تفجير خط أنابيب الغاز في صربيا هو هجوم على المجر
