أوربان: انهيار خط أنابيب الغاز"التيار التركي" سيدمر اقتصاد المجر
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن إمدادات الغاز في المجر ليست في خطر، ولكن إذا فشل خط أنابيب ترك ستريم، فسوف يدمر الاقتصاد المجري. 06.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال أوربان في مؤتمر صحفي بالقرب من "السيل التركي" على الحدود مع صربيا: "إذا تم إغلاق خط الأنابيب هذا، فسيصبح إمداد المجر بالطاقة مستحيلاً".وأشار رئيس الوزراء إلى أن "إمدادات الغاز في المجر ليست مهددة"، ولكن "يجب إجراء الفحوصات اللازمة وضمان الأمن المستمر".وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، عن العثور على قنبلة بالقرب من خط أنابيب غاز روسي يربط صربيا بالمجر.وعلى إثر ذلك، عقد أوربان اجتماعاً لمجلس الدفاع، وأعلن بعد انتهائه أن الجيش المجري سيعزز الأمن المحيط بخط الأنابيب داخل البلاد.وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن المجر وروسيا وصربيا وتركيا اتفقت على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، مؤكدا أن أحد مسارات "السيل التركي" في بلاده سيخضع لحماية عسكرية.
https://sarabic.ae/20260405/سيارتو-روسيا-والمجر-وصربيا-وتركيا-تتفق-على-حماية-خط-أنابيب-التيار-التركي-1112307144.html
وقال أوربان في مؤتمر صحفي بالقرب من "السيل التركي" على الحدود مع صربيا: "إذا تم إغلاق خط الأنابيب هذا، فسيصبح إمداد المجر بالطاقة مستحيلاً".
وتابع: "إذا تم إغلاقه، فسيتوقف الاقتصاد المجري وستُترك مئات الآلاف من العائلات المجرية من دون غاز".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "إمدادات الغاز في المجر ليست مهددة"، ولكن "يجب إجراء الفحوصات اللازمة وضمان الأمن المستمر".
وصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ووزير الخارجية بيتر سيارتو إلى كيسكوندوروزما على الحدود مع صربيا، لتفقد خط أنابيب الغاز "ترك ستريم"، الذي يخضع لحراسة مشددة من قبل الجيش المجري.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، عن العثور على قنبلة بالقرب من خط أنابيب غاز روسي يربط صربيا بالمجر.
أبلغ الرئيس الصربي رئيس الوزراء المجري أوربان هاتفياً يوم الأحد، بأن قوات الأمن في بلدية كانيزا عثرت على متفجرات بالقرب من خط أنابيب الغاز الذي يزود المجر بالغاز الروسي.
وعلى إثر ذلك، عقد أوربان اجتماعاً لمجلس الدفاع، وأعلن بعد انتهائه أن الجيش المجري سيعزز الأمن المحيط بخط الأنابيب داخل البلاد.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن المجر وروسيا وصربيا وتركيا اتفقت على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، مؤكدا أن أحد مسارات "السيل التركي" في بلاده سيخضع لحماية عسكرية.