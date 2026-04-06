أوربان: انهيار خط أنابيب الغاز"التيار التركي" سيدمر اقتصاد المجر

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن إمدادات الغاز في المجر ليست في خطر، ولكن إذا فشل خط أنابيب ترك ستريم، فسوف يدمر الاقتصاد المجري. 06.04.2026, سبوتنيك عربي

وقال أوربان في مؤتمر صحفي بالقرب من "السيل التركي" على الحدود مع صربيا: "إذا تم إغلاق خط الأنابيب هذا، فسيصبح إمداد المجر بالطاقة مستحيلاً".وأشار رئيس الوزراء إلى أن "إمدادات الغاز في المجر ليست مهددة"، ولكن "يجب إجراء الفحوصات اللازمة وضمان الأمن المستمر".وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، عن العثور على قنبلة بالقرب من خط أنابيب غاز روسي يربط صربيا بالمجر.وعلى إثر ذلك، عقد أوربان اجتماعاً لمجلس الدفاع، وأعلن بعد انتهائه أن الجيش المجري سيعزز الأمن المحيط بخط الأنابيب داخل البلاد.وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن المجر وروسيا وصربيا وتركيا اتفقت على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، مؤكدا أن أحد مسارات "السيل التركي" في بلاده سيخضع لحماية عسكرية.موسكو تعليقا على اكتشاف متفجرات بالقرب من خط الغاز بين المجر وصربيا: بودابست ترفض سلب سيادتهاسيارتو: محاولة تفجير خط أنابيب الغاز في صربيا هو هجوم على المجر

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

