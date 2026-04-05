سيارتو: محاولة تفجير خط أنابيب الغاز في صربيا هو هجوم على المجر

سيارتو: محاولة تفجير خط أنابيب الغاز في صربيا هو هجوم على المجر

سبوتنيك عربي

اعتبر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، محاولة تفجير خط أنابيب الغاز الروسي المتجه إلى المجر في صربيا اعتداء على سيادتها. 05.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-05T13:59+0000

2026-04-05T13:59+0000

2026-04-05T13:59+0000

وقال سيارتو في رسالة مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "عثر زملاؤنا الصرب اليوم على متفجرات مناسبة وكافية لتفجير خط أنابيب التيار التركي".وأضاف: "نرفض بشدة هذا الاعتداء الأخير على سيادتنا، إذ لا يمكن تفسير أي هجوم على أمن إمداداتنا من الطاقة إلا على أنه اعتداء على سيادتنا".وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في وقت سابق اليوم الأحد، عن العثور على قنبلة بالقرب من خط أنابيب غاز روسي يربط صربيا بالمجر.وكتب فوتشيتش عبر حسابه على مواقع التواصل: "أنهيت للتو مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان، حيث أطلعته على النتائج الأولية لتحقيقنا العسكري الشرطي بشأن التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية للغاز التي تربط صربيا بالمجر".وبحسب فوتشيتش، تم اكتشاف المتفجرات في مقاطعة فويفودينا ذاتية الحكم شمالي البلاد، بالقرب من خط أنابيب الغاز "التيار التركي" الذي ينقل الغاز إلى صربيا والمجر.الرئيس الصربي يبلغ أوربان بضبط محاولة تفجير خط أنابيب ناقل للغاز الروسي يربط بلاده بالمجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي