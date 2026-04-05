أمساليوم
بث مباشر
سيارتو: محاولة تفجير خط أنابيب الغاز في صربيا هو هجوم على المجر
اعتبر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، محاولة تفجير خط أنابيب الغاز الروسي المتجه إلى المجر في صربيا اعتداء على سيادتها. 05.04.2026, سبوتنيك عربي
سيارتو: محاولة تفجير خط أنابيب الغاز في صربيا هو هجوم على المجر

13:59 GMT 05.04.2026
اعتبر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، محاولة تفجير خط أنابيب الغاز الروسي المتجه إلى المجر في صربيا اعتداء على سيادتها.
وقال سيارتو في رسالة مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "عثر زملاؤنا الصرب اليوم على متفجرات مناسبة وكافية لتفجير خط أنابيب التيار التركي".
وأضاف: "نرفض بشدة هذا الاعتداء الأخير على سيادتنا، إذ لا يمكن تفسير أي هجوم على أمن إمداداتنا من الطاقة إلا على أنه اعتداء على سيادتنا".

وأشار الوزير إلى أن هذا الحادث يندرج ضمن سلسلة أحداث وقعت في الأسابيع الأخيرة، حين فرضت أوكرانيا حصارا نفطيا على المجر، ثم حاولت فرض حصار شامل على الطاقة بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة على خط أنابيب التيار التركي في روسيا.

وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في وقت سابق اليوم الأحد، عن العثور على قنبلة بالقرب من خط أنابيب غاز روسي يربط صربيا بالمجر.
وكتب فوتشيتش عبر حسابه على مواقع التواصل: "أنهيت للتو مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان، حيث أطلعته على النتائج الأولية لتحقيقنا العسكري الشرطي بشأن التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية للغاز التي تربط صربيا بالمجر".

وأردف: "وقد عثرت وحداتنا على متفجرات شديدة التدمير وصواعق تفجير".

وبحسب فوتشيتش، تم اكتشاف المتفجرات في مقاطعة فويفودينا ذاتية الحكم شمالي البلاد، بالقرب من خط أنابيب الغاز "التيار التركي" الذي ينقل الغاز إلى صربيا والمجر.
