فوتشيتش يعرب عن امتنانه لبوتين على استمرار إمدادات الغاز الروسي
أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، خلال مكالمة هاتفية اليوم الاثنين، عن امتنانه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على استمرار الإمدادات المستقرة من الغاز الروسي،... 30.03.2026, سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، خلال مكالمة هاتفية اليوم الاثنين، عن امتنانه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على استمرار الإمدادات المستقرة من الغاز الروسي، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على أمن الطاقة في صربيا.
وجاء في بيان الكرملين بخصوص المكالمة الهاتفية: "أعرب ألكسندر فوتشيتش (الرئيس الصربي) عن امتنانه لاستمرار الإمداد المستقر بالغاز الروسي، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على أمن الطاقة في البلاد".
ووفقا لبيان الكرملين، "تقاسم الرئيس الصربي تقييماته حول الوضع في البلقان. وأكد الجانبان على الأهمية الجوهرية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 في حل قضية كوسوفو، فضلا عن ضرورة ضمان حقوق جمهورية صربسكا داخل البوسنة والهرسك وفقا لاتفاقيات دايتون".
وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الاثنين، أنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تمديد عقد الغاز لمدة 3 أشهر.
وقال فوتشيتش للصحفيين: "انتهيت للتو من مكالمة هاتفية مع فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) حول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية واللقاحات، ومشاركة الشركات الروسية في مشاريع في بلادن
ا. ناقشنا جميع المجالات تقريبا. وقد حصلنا على تمديد لعقد الغاز لـ3 أشهر أخرى بشروط ممتازة".
وأضاف أن صربيا ستكون ثاني أو ثالث دولة من حيث أدنى سعر للغاز، على الأرجح بعد بيلاروسيا.
وكان أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في وقت سابق، أن أوروبا بدأت تدريجيا في تغيير موقفها من الحوار مع روسيا، مشيرا إلى أن الدبلوماسية أصبحت الآن الخيار المفضل لحل النزاعات.