خبير: روسيا المنتج الأول للنفط والغاز والمساهم الأكبر في سوق الطاقة بآسيا
2026-03-28T11:45+0000
https://sarabic.ae/20260326/مؤسسة-النفط-الليبية-استمرار-عمليات-قطر-الناقلة-الروسية-أركتيك-ميتا-غاز-1111969884.html
تحدث الباحث في الاقتصاد السياسي من موسكو الأستاذ موسى العملة، عن "دور روسيا المزود البديل لقارة أسيا بالطاقة"، مؤكدًا "الأزمة الموجودة اليوم في الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز وإمدادات الطاقة المخصصة من هذه المنطقة للعالم والتي تشكل 20% من الإمدادات اليومية للطاقة معطلة".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال العملة إن "العالم اليوم أمام حالة صعبة، على اعتبار أن هذه الجغرافيا هي أصلًا تضم الدول المنتجة للنفط والمفضلة رقم واحد عالميًا في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن "روسيا، من ناحية القارة الأوروبية، هي المنتج والمفضل الأول للنفط والغاز، وهي التي تتحكم بسلاسل إمداد أو بطرق نقل للطاقة آمنة ومستقرة"، قائلًا إن "روسيا المساهم الأكبر في سوق الطاقة على الأقل لآسيا".
وكشف العملة أن "ليست فقط آسيا التي اتجهت إلى السوق الروسي، بل أمريكا نفسها مفتعل الأزمة في الشرق والأوسط"، لافتًا إلى أن "سوق الطاقة مرتهن بالدول المنتجة والمصدرة وهي عمليًا دول الخليج مع إيران مع روسيا والجزائر، لكن دول الخليج وإيران اليوم في مأزق، لذلك البديل عمليًا هي روسيا".
وتابع: "هناك حديث لم يظهر إلى السطح بعد في الأوساط الأمريكية أن نوادي السيليكون وعمالقة التكنولوجيا العالمية، مهددين بالخطر وقد يُسجلوا خسائر غير مسبوقة في التاريخ، في حال استمرار أزمة الشرق الأوسط إلى أيام أخرى إضافية، وعدم وجود حل جذري للتعاون مع روسيا في مجال الطاقة".
واعتبر العملة أن "روسيا كانت واضحة في الاتصال، الذي تم بين الرئيسين بوتين وترامب، وأكدت جهوزيتها لتغطية احتياجات السوق العالمي من النفط، لكن شرط أن يكون هذا الأمر مستدامًا وليس حلًا استثنائيًا، لكن حتى الآن على المستوى السياسي، لا يوجد أي مؤشرات للحل".
وأكد أن "العالم اليوم ذاهب إلى مرحلة تعددية قطبية"، معبّرًا عن ذلك بالقول إن "ما نعيشه اليوم شرقنة الطاقة، فأوروبا لا تملك أي مفتاح من مفاتيح السيطرة على الطاقة على مستوى العام، لأنها مستهلك، أما أمريكا ربطت اقتصادها بالبترول عن طريق نظرية البترو دولار، واليوم هذه الحالة تهتز وهذا أكثر ما يخيف الإدارة الأمريكية".
وشدد العملة على أن "عملية انتهاء هذه الهيمنة الأمريكية المطلقة على الاقتصاد الدولي تحتاج إلى مراحل طويلة لانجازها رغم أنها قطعت شوطًا في ذلك".
وختم بالإشارة إلى أن "التعنّت الأوروبي بعدم شرائه الطاقة من روسيا، لإدراكه أن ذلك يعني بداية تقديم تنازلات"، مؤكدًا أن "الأزمة في الخليج ستغيّر خارطة الطاقة العالمية".