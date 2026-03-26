دولة عربية تتصدر قائمة أكبر 3 دول منتجة للغاز في أفريقيا

عربي
تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:36 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
15:33 GMT
27 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
16:00 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا يشعر الناس بحالة من الاكتئاب بعد انتهاء شهر رمضان؟
16:29 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:44 GMT
16 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:26 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: لو الولايات المتحدة أرادت التفاوض الحقيقي لما شنت الحرب على إيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دول الخليج العربي بقيادة السعودية بين سياسة ضبط النفس واستمرار الحرب مع وعلى إيران
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
15:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تصبح شريان الحياة للوقود في أفريقيا مع تعطل الإمدادات العالمية بسبب الحرب على ايران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: حكمة الدول العربية منعتها من تحقيق رغبة واشنطن وتل أبيب في دخول الحرب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260326/دولة-عربية-تتصدر-قائمة-أكبر-3-دول-منتجة-للغاز-في-أفريقيا-1111945304.html
دولة عربية تتصدر قائمة أكبر 3 دول منتجة للغاز في أفريقيا
دولة عربية تتصدر قائمة أكبر 3 دول منتجة للغاز في أفريقيا
سبوتنيك عربي
أظهرت قوائم أكبر 3 دول منتجة للغاز في أفريقيا خلال عام 2025، تصدّر إحدى الدول العربية، بفارق كبيرعن المركزين الثاني والثالث.
2026-03-26T10:10+0000
2026-03-26T10:11+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم العربي
العالم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105650943_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f959f24416851a7b33bf67c5a73ca95.jpg
https://sarabic.ae/20260324/الجزائر-إكسبرس-جسر-بحري-جديد-يعيد-رسم-خريطة-التجارة-بين-إسبانيا-والجزائر--1111872816.html
https://sarabic.ae/20260324/اكتشاف-حقل-غاز-جديد-في-مصر-بإنتاجية-26-مليون-قدم-مكعب-يوميا-1111863383.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105650943_101:0:1808:1280_1920x0_80_0_0_f64e91288fb521997ff70b304f5c1ea3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دولة عربية تتصدر قائمة أكبر 3 دول منتجة للغاز في أفريقيا

© Photo / unsplash/Patrick Hendryغاز
غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
© Photo / unsplash/Patrick Hendry
تابعنا عبر
أظهرت قوائم أكبر 3 دول منتجة للغاز في أفريقيا خلال عام 2025، تصدّر إحدى الدول العربية، بفارق كبيرعن المركزين الثاني والثالث.

الجزائر في الصدارة

تصدّرت دولة الجزائر قائمة أكبر 3 دول منتجة للغاز في أفريقيا، حيث جاءت نيجيريا في المركز الثاني وتلتها مصر في المركز الثالث، وفقا لما جاء في القوائم.

وجاء تصدّر الجزائر، رغم تراجع الإنتاج بنسبة 2.5% على أساس سنوي مقارنة بعام 2024، عندما بلغ 104.49 مليار متر مكعب، بحسب أرقام "مبادرة بيانات المنظمات المشتركة" (جودي).

وتوضح الأرقام التالية الفارق الكبير بين كل من المراكز الثلاث:
الجزائر: 101.84 مليار متر مكعب.
نيجيريا: 58.47 مليار متر مكعب.
مصر: 42.35 مليار متر مكعب.
واتسم أداء قطاع الغاز، خلال العام الماضي، بتقلبات ملحوظة بين أرباع السنة، حيث سجلت الإمدادات تراجعًا واضحًا في الربعين الثاني والثالث، قبل أن تشهد انتعاشًا في الربع الرابع.

وتوزع الإنتاج الجزائري على أرباع العام على النحو التالي:

الربع الأول: 27.86 مليار متر مكعب.
الربع الثاني: 23.94 مليار متر مكعب.
الربع الثالث: 23.66 مليار متر مكعب.
الربع الرابع: 26.36 مليار متر مكعب.
نيجيريا الثانية أفريقيا

تمسّكت نيجيريا بمركزها الثاني خلف الجزائر، بإجمالي بلغ 58.47 مليار متر مكعب، بانخفاض 5.2% مقارنة بإنتاجها في 2024، البالغ 61.65 مليار متر مكعب.
وتوزّع الإنتاج النيجيري على أرباع العام على النحو التالي:
الربع الأول: 15.43 مليار متر مكعب.
الربع الثاني: 16.89 مليار متر مكعب.
الربع الثالث: 13.24 مليار متر مكعب.
الربع الرابع: 12.86 مليار متر مكعب.

ووفقا لمنصة "الطاقة" المتخصصة، أشارت البيانات إلى أن "النصف الأول من العام شهد أعلى مستويات الإنتاج، قبل أن يسجل النصف الثاني هبوطًا ملحوظًا، ما يعكس التحديات التشغيلية التي واجهها القطاع في الفترة الأخيرة".

وعلى الرغم من تراجع الإنتاج، ارتفعت صادرات نيجيريا من الغاز (معظمها من الغاز المسال) بنسبة 7%، لتصل إلى 22.29 مليار متر مكعب.
مصر الثالثة أفريقيا

جاءت مصر في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أكبر الدول المنتجة للغاز في القارة الأفريقية خلال عام 2025، بإجمالي إنتاج بلغ 42.34 مليار متر مكعب، مسجلةً تراجعا مقارنة بمستوى إنتاجها في عام 2024 الذي بلغ 49.37 مليار متر مكعب.

وتوزّع الإنتاج المصري على أرباع العام على النحو التالي:

الربع الأول: 10.68 مليار متر مكعب.
الربع الثاني: 10.43 مليار متر مكعب.
الربع الثالث: 10.65 مليار متر مكعب.
الربع الرابع: 10.54 مليار متر مكعب.
وسجّل شهر يناير/ كانون الثاني 2025، أعلى معدل إنتاج شهري خلال العام الماضي، بواقع 3.69 مليار متر مكعب، في حين كان شهر فبراير/ شباط من العام ذاته، هو الأقل إنتاجًا عند 3.35 مليار متر مكعب.
ووفقا لبيانات حديثة، سجّل إنتاج الغاز المصري 3.44 مليار متر مكعب، خلال شهر يناير 2026.
الحكومة المصرية تبرز تقريرا يعتبر خط "سوميد" بديلا لمضيق هرمز
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала