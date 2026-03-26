دولة عربية تتصدر قائمة أكبر 3 دول منتجة للغاز في أفريقيا
10:10 GMT 26.03.2026 (تم التحديث: 10:11 GMT 26.03.2026)
© Photo / unsplash/Patrick Hendry
أظهرت قوائم أكبر 3 دول منتجة للغاز في أفريقيا خلال عام 2025، تصدّر إحدى الدول العربية، بفارق كبيرعن المركزين الثاني والثالث.
الجزائر في الصدارة
تصدّرت دولة الجزائر قائمة أكبر 3 دول منتجة للغاز في أفريقيا، حيث جاءت نيجيريا في المركز الثاني وتلتها مصر في المركز الثالث، وفقا لما جاء في القوائم.
وجاء تصدّر الجزائر، رغم تراجع الإنتاج بنسبة 2.5% على أساس سنوي مقارنة بعام 2024، عندما بلغ 104.49 مليار متر مكعب، بحسب أرقام "مبادرة بيانات المنظمات المشتركة" (جودي).
وتوضح الأرقام التالية الفارق الكبير بين كل من المراكز الثلاث:
الجزائر: 101.84 مليار متر مكعب.
نيجيريا: 58.47 مليار متر مكعب.
مصر: 42.35 مليار متر مكعب.
واتسم أداء قطاع الغاز، خلال العام الماضي، بتقلبات ملحوظة بين أرباع السنة، حيث سجلت الإمدادات تراجعًا واضحًا في الربعين الثاني والثالث، قبل أن تشهد انتعاشًا في الربع الرابع.
وتوزع الإنتاج الجزائري على أرباع العام على النحو التالي:
الربع الأول: 27.86 مليار متر مكعب.
الربع الثاني: 23.94 مليار متر مكعب.
الربع الثالث: 23.66 مليار متر مكعب.
الربع الرابع: 26.36 مليار متر مكعب.
نيجيريا الثانية أفريقيا
تمسّكت نيجيريا بمركزها الثاني خلف الجزائر، بإجمالي بلغ 58.47 مليار متر مكعب، بانخفاض 5.2% مقارنة بإنتاجها في 2024، البالغ 61.65 مليار متر مكعب.
وتوزّع الإنتاج النيجيري على أرباع العام على النحو التالي:
الربع الأول: 15.43 مليار متر مكعب.
الربع الثاني: 16.89 مليار متر مكعب.
الربع الثالث: 13.24 مليار متر مكعب.
الربع الرابع: 12.86 مليار متر مكعب.
ووفقا لمنصة "الطاقة" المتخصصة، أشارت البيانات إلى أن "النصف الأول من العام شهد أعلى مستويات الإنتاج، قبل أن يسجل النصف الثاني هبوطًا ملحوظًا، ما يعكس التحديات التشغيلية التي واجهها القطاع في الفترة الأخيرة".
وعلى الرغم من تراجع الإنتاج، ارتفعت صادرات نيجيريا من الغاز (معظمها من الغاز المسال) بنسبة 7%، لتصل إلى 22.29 مليار متر مكعب.
مصر الثالثة أفريقيا
جاءت مصر في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أكبر الدول المنتجة للغاز في القارة الأفريقية خلال عام 2025، بإجمالي إنتاج بلغ 42.34 مليار متر مكعب، مسجلةً تراجعا مقارنة بمستوى إنتاجها في عام 2024 الذي بلغ 49.37 مليار متر مكعب.
وتوزّع الإنتاج المصري على أرباع العام على النحو التالي:
الربع الأول: 10.68 مليار متر مكعب.
الربع الثاني: 10.43 مليار متر مكعب.
الربع الثالث: 10.65 مليار متر مكعب.
الربع الرابع: 10.54 مليار متر مكعب.
وسجّل شهر يناير/ كانون الثاني 2025، أعلى معدل إنتاج شهري خلال العام الماضي، بواقع 3.69 مليار متر مكعب، في حين كان شهر فبراير/ شباط من العام ذاته، هو الأقل إنتاجًا عند 3.35 مليار متر مكعب.
ووفقا لبيانات حديثة، سجّل إنتاج الغاز المصري 3.44 مليار متر مكعب، خلال شهر يناير 2026.