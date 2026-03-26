دولة عربية تتصدر قائمة أكبر 3 دول منتجة للغاز في أفريقيا

أظهرت قوائم أكبر 3 دول منتجة للغاز في أفريقيا خلال عام 2025، تصدّر إحدى الدول العربية، بفارق كبيرعن المركزين الثاني والثالث.

2026-03-26T10:11+0000

الجزائر في الصدارةتصدّرت دولة الجزائر قائمة أكبر 3 دول منتجة للغاز في أفريقيا، حيث جاءت نيجيريا في المركز الثاني وتلتها مصر في المركز الثالث، وفقا لما جاء في القوائم.وتوضح الأرقام التالية الفارق الكبير بين كل من المراكز الثلاث: واتسم أداء قطاع الغاز، خلال العام الماضي، بتقلبات ملحوظة بين أرباع السنة، حيث سجلت الإمدادات تراجعًا واضحًا في الربعين الثاني والثالث، قبل أن تشهد انتعاشًا في الربع الرابع.نيجيريا الثانية أفريقياتمسّكت نيجيريا بمركزها الثاني خلف الجزائر، بإجمالي بلغ 58.47 مليار متر مكعب، بانخفاض 5.2% مقارنة بإنتاجها في 2024، البالغ 61.65 مليار متر مكعب.وتوزّع الإنتاج النيجيري على أرباع العام على النحو التالي:وعلى الرغم من تراجع الإنتاج، ارتفعت صادرات نيجيريا من الغاز (معظمها من الغاز المسال) بنسبة 7%، لتصل إلى 22.29 مليار متر مكعب.مصر الثالثة أفريقياجاءت مصر في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أكبر الدول المنتجة للغاز في القارة الأفريقية خلال عام 2025، بإجمالي إنتاج بلغ 42.34 مليار متر مكعب، مسجلةً تراجعا مقارنة بمستوى إنتاجها في عام 2024 الذي بلغ 49.37 مليار متر مكعب.وسجّل شهر يناير/ كانون الثاني 2025، أعلى معدل إنتاج شهري خلال العام الماضي، بواقع 3.69 مليار متر مكعب، في حين كان شهر فبراير/ شباط من العام ذاته، هو الأقل إنتاجًا عند 3.35 مليار متر مكعب.ووفقا لبيانات حديثة، سجّل إنتاج الغاز المصري 3.44 مليار متر مكعب، خلال شهر يناير 2026.الحكومة المصرية تبرز تقريرا يعتبر خط "سوميد" بديلا لمضيق هرمز

https://sarabic.ae/20260324/الجزائر-إكسبرس-جسر-بحري-جديد-يعيد-رسم-خريطة-التجارة-بين-إسبانيا-والجزائر--1111872816.html

https://sarabic.ae/20260324/اكتشاف-حقل-غاز-جديد-في-مصر-بإنتاجية-26-مليون-قدم-مكعب-يوميا-1111863383.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

