الحكومة المصرية تبرز تقريرا يعتبر خط "سوميد" بديلا لمضيق هرمز

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:31 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:42 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
15:00 GMT
21 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:21 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
15:50 GMT
11 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:50 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تدرس إنهاء عملياتها ضد إيران.. القوات الإيرانية تستهدف ديمونا وعراد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
15:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:00 GMT
32 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
17:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
17:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
الحكومة المصرية تبرز تقريرا يعتبر خط "سوميد" بديلا لمضيق هرمز
الحكومة المصرية تبرز تقريرا يعتبر خط "سوميد" بديلا لمضيق هرمز
أبرز المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، تقريرا نشرته وسائل إعلام أمريكية، بشأن خط أنابيب "سوميد". 23.03.2026, سبوتنيك عربي
أبرز المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، تقريرا نشرته وسائل إعلام أمريكية، بشأن خط أنابيب "سوميد". 23.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260304/وسط-أزمة-مضيق-هرمز-ما-الذي-يمكن-أن-يقدمه-خط-سوميد-لإمدادات-الطاقة-1111063356.html
https://sarabic.ae/20260304/بدائل-مضيق-هرمز-3-دول-لديها-خطوط-أنابيب-ولكن-هل-تكفي-1111025078.html
مصر, مضيق هرمز, إيران, إسرائيل, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
مصر, مضيق هرمز, إيران, إسرائيل, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

الحكومة المصرية تبرز تقريرا يعتبر خط "سوميد" بديلا لمضيق هرمز

13:10 GMT 23.03.2026 (تم التحديث: 13:13 GMT 23.03.2026)
أبرز المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، تقريرا نشرته وسائل إعلام أمريكية، بشأن خط أنابيب "سوميد".
وذكر التقرير الذي نشر المركز مقتطفًا منه على وسائل التواصل، أن "المشروع يعد من أبرز المسارات البديلة لتصدير نفط الخليج حال تعطل الملاحة في مضيق هرمز".
وأشار إلى أن "الخط يمتد داخل مصر من العين السخنة على خليج السويس إلى سيدي كرير على البحر المتوسط، بطاقة تقارب 2.5 مليون برميل يوميا، ويستخدم عادة لنقل النفط الخام الذي يصل البحر الأحمر ثم ضخه إلى البحر المتوسط لإعادة الشحن إلى أوروبا، متجاوزا قناة السويس في حالات معينة".
وتابع أنه "في حال تعطل الملاحة في مضيق هرمز يمكن أن يعمل الخط كحلقة مكملة ضمن سلسلة لوجستية أوسع، من خلال وصول النفط إلى البحر الأحمر، عبر خط "شرق - غرب" السعودي أو عبر مسارات بحرية أخرى، ليصبح "سوميد" بعد ذلك أداة لتمرير الإمدادات نحو البحر المتوسط".
وسط أزمة مضيق هرمز.. ما الذي يمكن أن يقدمه "خط سوميد" لإمدادات الطاقة؟
وسط أزمة مضيق هرمز.. ما الذي يمكن أن يقدمه "خط سوميد" لإمدادات الطاقة؟
4 مارس, 19:31 GMT
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، قال إن مصر يمكنها المساعدة في تسهيل نقل النفط الخام السعودي من ينبع عبر خط أنابيب "سوميد" إلى البحر المتوسط، وهو ما يجنب السفن المرور في مضيق هرمز.
وأعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران، أمس الأحد، أن إيران ستغلق مضيق هرمز بالكامل ولن يُعاد فتحه إلا بعد إعادة بناء محطات الطاقة المدمرة، في حال قيام الولايات المتحدة بتنفيذ تهديداتها بشأن استهداف محطات الطاقة الإيرانية.
وأكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، أن المضيق لم يغلق بشكل كامل بعد، مشيراً إلى أنه "يدار بطريقة ذكية تتيح حركة المرور غير الضارة وفق ضوابط خاصة تضمن أمن إيران ومصالحها".
وأضاف أن أي تهديدات أمريكية تستهدف محطات الطاقة الإيرانية ستواجه إجراءات عقابية مباشرة تشمل، إغلاق مضيق هرمز بالكامل حتى إعادة بناء المنشآت المدمرة، واستهداف شامل لمحطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات التابعة لإسرائيل.
بدائل مضيق هرمز... 3 دول لديها خطوط أنابيب ولكن هل تكفي؟
بدائل مضيق هرمز... 3 دول لديها خطوط أنابيب ولكن هل تكفي؟
4 مارس, 09:41 GMT
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
