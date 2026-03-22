إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل في حال تنفيذ تهديدات ترامب
إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل في حال تنفيذ تهديدات ترامب
سبوتنيك عربي
أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران، اليوم الأحد، أن إيران ستغلق مضيق هرمز بالكامل ولن يُعاد فتحه إلا بعد إعادة بناء محطات الطاقة المدمرة، في حال قيام... 22.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-22T14:22+0000
2026-03-22T14:22+0000
2026-03-22T14:22+0000
عراقجي: ستارمر يعرض حياة البريطانيين للخطر بإتاحته القواعد البريطانية لشن هجمات ضد إيران
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل في حال تنفيذ تهديدات ترامب
أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران، اليوم الأحد، أن إيران ستغلق مضيق هرمز بالكامل ولن يُعاد فتحه إلا بعد إعادة بناء محطات الطاقة المدمرة، في حال قيام الولايات المتحدة بتنفيذ تهديداتها بشأن استهداف محطات الطاقة الإيرانية.
وأكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، أن المضيق لم يُغلق بشكل كامل بعد، مشيراً إلى أنه "يُدار بطريقة ذكية تتيح حركة المرور غير الضارة وفق ضوابط خاصة تضمن أمن إيران ومصالحها".
وأضاف أن أي تهديدات أمريكية تستهدف محطات الطاقة الإيرانية ستواجه إجراءات عقابية مباشرة تشمل، إغلاق مضيق هرمز بالكامل حتى إعادة بناء المنشآت المدمرة، واستهداف شامل لمحطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات التابعة لإسرائيل.
وتابع: "سيتم تدمير كامل للشركات المماثلة في المنطقة التي تمتلك فيها الولايات المتحدة حصصا، واعتبار محطات الكهرباء في دول المنطقة التي تستضيف قواعد أمريكية أهدافاً مشروعة".
ووصف المتحدث، التهديدات الأمريكية بأنها استمرار لسلوك عدواني وزعزعة للأمن العالمي، مؤكداً أن إيران ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ومصالحها في المنطقة.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الحرس الثوري الإيراني، أن الموجة 74 من عملية "الوعد الصادق 4" أدت إلى انهيار منظومة الدفاع متعددة الطبقات الأمريكية والإسرائيلية في غرب آسيا وتعطل أنظمة دعم الأسلحة الأمريكية.
وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني، نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "الموجة الرابعة والسبعين من عملية "الوعد الصادق 4 "
، أدت إلى حالة من الارتباك الاستراتيجي لدى قيادة "سنتكوم"، وانهيار منظومة الدفاع متعددة الطبقات الأمريكية والصهيونية في غرب آسيا، وتعطّل أنظمة دعم الأسلحة الأمريكية، ما غير معادلات الحرب لصالح إيران، نتيجة الإجراءات والضربات الذكية والاحترافية التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية ضد الأعداء".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري
ووقف الأعمال العدائية.