عراقجي: ستارمر يعرض حياة البريطانيين للخطر بإتاحته القواعد البريطانية لشن هجمات ضد إيران
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بتجاهله إرادة شعبه، يعرض حياة البريطانيين للخطر بجعل القواعد البريطانية متاحة لشن... 21.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-21T18:50+0000
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بتجاهله إرادة شعبه، يعرض حياة البريطانيين للخطر بجعل القواعد البريطانية متاحة لشن عمليات ضد إيران.
وكتب عراقجي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، الجمعة: الغالبية العظمى من الشعب البريطاني لا ترغب في أن تكون جزءا من الحرب التي اختارتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران".
وأضاف: "بتجاهله إرادة شعبه، يعرض ستارمر حياة البريطانيين للخطر بجعل القواعد البريطانية متاحة لشن عمليات ضد إيران"، مؤكدا: "سنمارس حقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا".
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد منح الإذن للولايات المتحدة بالقيام بعمل "دفاعي" ضد مواقع الصواريخ الإيرانية من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني "فيرفورد" غرب لندن و"دييغو غارسيا" في المحيط الهندي.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".