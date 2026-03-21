تغطية مباشرة لليوم الـ22 من الحرب على إيران.. هجمات متبادلة وتصعيد متواصل في لبنان.. صور وفيديو
عراقجي: ستارمر يعرض حياة البريطانيين للخطر بإتاحته القواعد البريطانية لشن هجمات ضد إيران
عراقجي: ستارمر يعرض حياة البريطانيين للخطر بإتاحته القواعد البريطانية لشن هجمات ضد إيران
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بتجاهله إرادة شعبه، يعرض حياة البريطانيين للخطر بجعل القواعد البريطانية متاحة لشن... 21.03.2026, سبوتنيك عربي
وكتب عراقجي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، الجمعة: الغالبية العظمى من الشعب البريطاني لا ترغب في أن تكون جزءا من الحرب التي اختارتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران".وأضاف: "بتجاهله إرادة شعبه، يعرض ستارمر حياة البريطانيين للخطر بجعل القواعد البريطانية متاحة لشن عمليات ضد إيران"، مؤكدا: "سنمارس حقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وزيرة خارجية بريطانيا ترد على تصريح ترامب المهاجم لبلادها بأنها "غير مطلوبة" في الحرب على إيرانصاروخان إيرانيان يصلان إلى "دييغو غارسيا"… وتحذيرات بريطانية من تهديد مباشر للمصالح الغربية
عراقجي: ستارمر يعرض حياة البريطانيين للخطر بإتاحته القواعد البريطانية لشن هجمات ضد إيران

18:50 GMT 21.03.2026
© AP Photo / Khaled Elfiqiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2026
© AP Photo / Khaled Elfiqi
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بتجاهله إرادة شعبه، يعرض حياة البريطانيين للخطر بجعل القواعد البريطانية متاحة لشن عمليات ضد إيران.
وكتب عراقجي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، الجمعة: الغالبية العظمى من الشعب البريطاني لا ترغب في أن تكون جزءا من الحرب التي اختارتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران".
وأضاف: "بتجاهله إرادة شعبه، يعرض ستارمر حياة البريطانيين للخطر بجعل القواعد البريطانية متاحة لشن عمليات ضد إيران"، مؤكدا: "سنمارس حقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد منح الإذن للولايات المتحدة بالقيام بعمل "دفاعي" ضد مواقع الصواريخ الإيرانية من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني "فيرفورد" غرب لندن و"دييغو غارسيا" في المحيط الهندي.

بريطانيا توافق على طلب الولايات المتحدة استخدام قواعدها لشن ضربات على إيران
1 مارس, 21:45 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وزيرة خارجية بريطانيا ترد على تصريح ترامب المهاجم لبلادها بأنها "غير مطلوبة" في الحرب على إيران
صاروخان إيرانيان يصلان إلى "دييغو غارسيا"… وتحذيرات بريطانية من تهديد مباشر للمصالح الغربية
