صاروخان إيرانيان يصلان إلى "دييغو غارسيا"… وتحذيرات بريطانية من تهديد مباشر للمصالح الغربية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن إيران أطلقت صاروخين بالستيين باتجاه قاعدة "دييغو غارسيا" في المحيط الهندي، دون تسجيل إصابات.

وأشارت وكالة "مهر" الإيرانية، إلى أن "هذه العملية تؤكد أن مدى الصواريخ الإيرانية يتجاوز ما كان يتصوره العدو سابقًا".من جهته، اعتبر مسؤول إسرائيلي، أن إطلاق إيران للصواريخ باتجاه "دييغو غارسيا" يوضح مساعي طهران لتهديد أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.وفي سياق متصل، حذّرت وزارة الدفاع البريطانية من أن "هجمات إيران المتهوّرة واحتجازها لمضيق هرمز، تشكّل تهديدًا للمصالح البريطانية وحلفائها"، مؤكدة أن قواتها الجوية وأصولها العسكرية تواصل الدفاع عن المواطنين البريطانيين في الشرق الأوسط، على حد قولها.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم، أنه "سيواصل الرد على أي هجوم يستهدف الأراضي الإيرانية"، مؤكدًا عزمه "تنفيذ ضربات تفوق بمراحل ما تم تنفيذه سابقًا، في إطار التصعيد العسكري المستمر"، وفق تعبيره.وأوضح الحرس، في بيان له، أن قواته استهدفت أكثر من 55 موقعًا وصفها بأنها تابعة لـ"العدو الإسرائيلي الأمريكي"، وذلك ضمن الموجة الـ70 من عمليات "الوعد الصادق - 4".وأضاف البيان أن "5 قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، تعرّضت لهجمات خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها مواقع في الخرج والظفرة وعلي السالم وأربيل، إضافة إلى الأسطول الخامس الأمريكي"، مشيرًا إلى أن الاستهداف "كان مؤثرًا ومتكررًا"، على حد قوله.وذكر الحرس الثوري الإيراني أن "الهجمات نُفذت باستخدام منظومات صاروخية من طراز "قيام" و"عماد"، إلى جانب الطائرات المسيّرة".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

