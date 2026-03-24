اكتشاف حقل غاز جديد في مصر بإنتاجية 26 مليون قدم مكعب يوميا

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "أباتشي"، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الثلاثاء، تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي في الصحراء الغربية، وذلك عقب حفر البئر الاستكشافية... 24.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-24T10:08+0000

وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان لها، إن نتائج الاختبارات الأولية أظهرت أن للبئر معدلات إنتاج يومية تُقدر بنحو 26 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إلى جانب نحو 2700 برميل من المتكثفات.ويأتي هذا الاكتشاف في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.كما يعكس الكشف نجاح الحوافز التي تم تطبيقها مؤخرًا، والتي شجعت شركة "أباتشي" على توسيع أنشطتها الاستكشافية، خاصة في المناطق الجديدة القريبة من امتيازاتها الحالية.ويقع الاكتشاف في منطقة حديثة الإسناد للشركة بالقرب من مناطق عملها القائمة، ما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع، في ظل الاستفادة من البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة.ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في تسريع عمليات التنمية ووضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج في وقت قياسي، بما يدعم تعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة، مع خفض التكاليف الاستثمارية.ووقعت جمهورية مصر العربية ودولة قطر، في يناير/ كانون الثاني الماضي، في العاصمة القطرية الدوحة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة، خاصة مبيعات واستيراد الغاز الطبيعي المسال وغيرها من مجالات الطاقة.وأكدت وزارة البترول المصرية، في بيان نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي، أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي وتأمين احتياجات الدولة المصرية، بالتوازي مع جهود زيادة الإنتاج المحلي، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز.كما ترسخ المذكرة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث تعمل شركة "قطر للطاقة" حاليا في ست مناطق بحرية بمصر، خاصة في البحر المتوسط، وتعتزم ضخ استثمارات جديدة خلال الخمس سنوات المقبلة، بالإضافة إلى حفر آبار استكشافية بالتعاون مع كبرى شركات الطاقة العالمية.وقع المذكرة عن الجانب المصري كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعن الجانب القطري المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة قطر للطاقة.وكانت وزارة البترول المصرية قد أعلنت، العام الماضي، عن اكتشاف غازي جديد في الصحراء الغربية، بقدرة إنتاجية تقدر بنحو 36 مليون قدم مكعب يوميا، في إضافة جديدة لإنجازات قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "الكشف تحقق عبر شركة "خالدة" للبترول بالشراكة مع "أباتشي" العالمية، وذلك من خلال حفر البئر الاستكشافي "جمانة-1"، إذ أظهرت التسجيلات الكهربائية وجود شواهد قوية للغاز، وأكدت الاختبارات الأولية المعدل الإنتاجي المعلن".وتابع البيان أن "هذا الكشف يأتي ضمن جهود وزارة البترول المصرية لرفع معدلات الإنتاج وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في البحث والاستكشاف، خاصة بعد تطبيق حوافز جديدة لتشجيع شركات الطاقة العالمية على العمل في الصحراء الغربية".وأكدت الوزارة أن الاكتشاف "يمثل تعزيزا لنشاطات "أباتشي" في تنمية مشاريع الغاز إلى جانب النفط"، مشيرة إلى أن "المنطقة لا تزال تمتلك فرصا واعدة لمزيد من الاكتشافات مع توسع أعمال الحفر الاستكشافي".

