"انتصار كبير".. واشنطن تعلق على أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل

أدلت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بتعليق رسمي بشأن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المصادقة رسميا على صفقة الغاز مع مصر، والتي أشار... 18.12.2025, سبوتنيك عربي

وقالت في بيان لها: "تمثل موافقة إسرائيل على اتفاقية الغاز الطبيعي مع مصر، والتي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، انتصارا كبيرا للأعمال التجارية الأمريكية والتعاون الإقليمي".وأكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن صفقة الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، التي أعلنت إسرائيل المصادقة عليها، أمس الأربعاء، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، هي صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية.وأوضح رشوان، في بيان رسمي حصلت "سبوتنيك على نسخة منه، أن الاتفاق يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدا عن أي توظيف سياسي، مشيراً إلى أن أطرافه شركات تجارية دولية معروفة، من بينها شركة "شيفرون" الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية متخصصة في استقبال ونقل وتداول الغاز، دون تدخل حكومي مباشر.وشدد على أن الصفقة تأتي في إطار مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها كالمركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، اعتمادا على بنيتها التحتية المتقدمة واستثماراتها الضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل، مما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي.وأضاف رشوان أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة تتيح تنويع مصادر الغاز من مسارات وشركاء متعددين، دون ضغوط أو قيود، مما يوفر مرونة واسعة في إدارة الملف، ويرسخ قدرتها على اتخاذ قرارات اقتصادية وفق مصالحها الوطنية.وحذر من الانسياق وراء حملات إعلامية معادية تسعى لإضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري، مؤكداً أن توقيت الإعلان لا يغير من طبيعته التجارية الناتجة عن مفاوضات سابقة.وأكد رشوان، بصورة قاطعة، ثبات موقف مصر من القضية الفلسطينية، الذي يقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين، مشيراً إلى الدور الحاسم للدبلوماسية المصرية في إفشال مخططات التهجير وطرح مسار إعادة إعمار غزة، كما أكدت مخرجات قمة شرم الشيخ.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوقد أعلن، أمس الأربعاء، المصادقة رسميا على صفقة الغاز مع مصر، مشيرا إلى أنها الأكبر في تاريخ إسرائيل بقيمة 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار).وقال نتنياهو خلال كلمة: "صادقت على صفقة الغاز مع مصر وهي الأكبر في تاريخ إسرائيل بقيمة 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار)، سيدخل 58 مليار شيكل (نحو 16 مليار دولار) إلى خزينة الدولةوأوضح نتنياهو أن قرار المصادقة على هذه الصفقة المليارية جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق جميع المصالح الأمنية العليا لإسرائيل.

