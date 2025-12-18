"انتصار كبير".. واشنطن تعلق على أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
"انتصار كبير".. واشنطن تعلق على أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
"انتصار كبير".. واشنطن تعلق على أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
سبوتنيك عربي
أدلت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بتعليق رسمي بشأن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المصادقة رسميا على صفقة الغاز مع مصر، والتي أشار... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T21:37+0000
2025-12-18T21:37+0000
مصر
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101545/61/1015456116_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_7bec6a253917a386ec42b0c1747c646f.jpg
وقالت في بيان لها: "تمثل موافقة إسرائيل على اتفاقية الغاز الطبيعي مع مصر، والتي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، انتصارا كبيرا للأعمال التجارية الأمريكية والتعاون الإقليمي".وأكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن صفقة الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، التي أعلنت إسرائيل المصادقة عليها، أمس الأربعاء، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، هي صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية.وأوضح رشوان، في بيان رسمي حصلت "سبوتنيك على نسخة منه، أن الاتفاق يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدا عن أي توظيف سياسي، مشيراً إلى أن أطرافه شركات تجارية دولية معروفة، من بينها شركة "شيفرون" الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية متخصصة في استقبال ونقل وتداول الغاز، دون تدخل حكومي مباشر.وشدد على أن الصفقة تأتي في إطار مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها كالمركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، اعتمادا على بنيتها التحتية المتقدمة واستثماراتها الضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل، مما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي.وأضاف رشوان أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة تتيح تنويع مصادر الغاز من مسارات وشركاء متعددين، دون ضغوط أو قيود، مما يوفر مرونة واسعة في إدارة الملف، ويرسخ قدرتها على اتخاذ قرارات اقتصادية وفق مصالحها الوطنية.وحذر من الانسياق وراء حملات إعلامية معادية تسعى لإضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري، مؤكداً أن توقيت الإعلان لا يغير من طبيعته التجارية الناتجة عن مفاوضات سابقة.وأكد رشوان، بصورة قاطعة، ثبات موقف مصر من القضية الفلسطينية، الذي يقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين، مشيراً إلى الدور الحاسم للدبلوماسية المصرية في إفشال مخططات التهجير وطرح مسار إعادة إعمار غزة، كما أكدت مخرجات قمة شرم الشيخ.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوقد أعلن، أمس الأربعاء، المصادقة رسميا على صفقة الغاز مع مصر، مشيرا إلى أنها الأكبر في تاريخ إسرائيل بقيمة 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار).وقال نتنياهو خلال كلمة: "صادقت على صفقة الغاز مع مصر وهي الأكبر في تاريخ إسرائيل بقيمة 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار)، سيدخل 58 مليار شيكل (نحو 16 مليار دولار) إلى خزينة الدولةوأوضح نتنياهو أن قرار المصادقة على هذه الصفقة المليارية جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق جميع المصالح الأمنية العليا لإسرائيل.
"انتصار كبير".. واشنطن تعلق على أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل

أدلت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بتعليق رسمي بشأن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المصادقة رسميا على صفقة الغاز مع مصر، والتي أشار إلى أنها الأكبر في تاريخ إسرائيل.
وقالت في بيان لها: "تمثل موافقة إسرائيل على اتفاقية الغاز الطبيعي مع مصر، والتي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، انتصارا كبيرا للأعمال التجارية الأمريكية والتعاون الإقليمي".
وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: "لا تقتصر فوائد هذه الاتفاقية على تعزيز أمن الطاقة فحسب، بل تدعم أيضا الجهود الأوسع نطاقا لتحقيق الاستقرار وإعادة إعمار غزة".
وأكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن صفقة الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، التي أعلنت إسرائيل المصادقة عليها، أمس الأربعاء، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، هي صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية.
وأوضح رشوان، في بيان رسمي حصلت "سبوتنيك على نسخة منه، أن الاتفاق يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدا عن أي توظيف سياسي، مشيراً إلى أن أطرافه شركات تجارية دولية معروفة، من بينها شركة "شيفرون" الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية متخصصة في استقبال ونقل وتداول الغاز، دون تدخل حكومي مباشر.
مهندسو شركة أرامكو السعودية في معمل الحوية لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي، بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر... لماذا تغير موقف نتنياهو ومن المستفيد الأكبر؟
15:27 GMT
وشدد على أن الصفقة تأتي في إطار مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها كالمركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، اعتمادا على بنيتها التحتية المتقدمة واستثماراتها الضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل، مما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي.
وأضاف رشوان أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة تتيح تنويع مصادر الغاز من مسارات وشركاء متعددين، دون ضغوط أو قيود، مما يوفر مرونة واسعة في إدارة الملف، ويرسخ قدرتها على اتخاذ قرارات اقتصادية وفق مصالحها الوطنية.
وحذر من الانسياق وراء حملات إعلامية معادية تسعى لإضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري، مؤكداً أن توقيت الإعلان لا يغير من طبيعته التجارية الناتجة عن مفاوضات سابقة.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
مسؤول إسرائيلي: السيسي لا يعتزم لقاء نتنياهو
13 ديسمبر, 09:03 GMT
وأكد رشوان، بصورة قاطعة، ثبات موقف مصر من القضية الفلسطينية، الذي يقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين، مشيراً إلى الدور الحاسم للدبلوماسية المصرية في إفشال مخططات التهجير وطرح مسار إعادة إعمار غزة، كما أكدت مخرجات قمة شرم الشيخ.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوقد أعلن، أمس الأربعاء، المصادقة رسميا على صفقة الغاز مع مصر، مشيرا إلى أنها الأكبر في تاريخ إسرائيل بقيمة 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار).
وقال نتنياهو خلال كلمة: "صادقت على صفقة الغاز مع مصر وهي الأكبر في تاريخ إسرائيل بقيمة 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار)، سيدخل 58 مليار شيكل (نحو 16 مليار دولار) إلى خزينة الدولة
وأوضح نتنياهو أن قرار المصادقة على هذه الصفقة المليارية جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق جميع المصالح الأمنية العليا لإسرائيل.
