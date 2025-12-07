https://sarabic.ae/20251207/مصر-والجزائر-تتصدران-أكبر-شبكات-أنابيب-الغاز-في-دول-أفريقيا-1107896965.html

الجزائر ومصر تتصدران أكبر شبكات أنابيب الغاز في دول أفريقيا

شهدت شبكات خطوط أنابيب الغاز في أفريقيا نموًا دراماتيكيًا على مدى العقدين الماضيين، لكن التركيز الثقيل في دول الشمال يترك منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في...

وفقًا لتقرير حديث صدر عن الاتحاد الدولي للغاز، تتقاسم الجزائر ومصر الصدارة بفارق هائل عن بقية القارة، معتمدتين بشكل كبير على الغاز في مزيج الطاقة الوطني، بحسب ماذكرت منصة "الطاقة" الإعلامية المتخصصة في أخبار الطاقة. يُعد توسيع هذه الشبكات خطوة حاسمة لتمكين ملايين الأسر والصناعات والمراكز التجارية من الوصول إلى مصدر طاقة اقتصادي ومستدام، بعيدًا عن مخاطر الوقود التقليدي. بدأت الجزائر ومصر الاستثمار المبكر في بنية الغاز الطبيعي، مما ربط عشرات الملايين من مواطنيهما بالشبكة اليوم. أما في الجزائر، فيبلغ العدد 8.1 مليون أسرة، بينما يقتصر في تونس على مليون أسرة فقط. تحول صناعي واجتماعي في الشمال الأفريقي لم يقتصر الانتشار على المنازل فحسب؛ فقد امتدت الشبكات إلى الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت، مساهمًا في دفع ملايين السكان نحو الغاز المحلي عبر الأنابيب، وبالتالي خفض فاتورة استيراد الغاز المسال المستخدم سابقًا في الطهي والتدفئة. يأتي هذا التوسع مدعومًا بجهود شركتي "سونلغاز" الجزائرية و"جاسكو" المصرية، إلى جانب استكشاف موارد هائلة. في المقابل، شهدت مصر تراجعًا في الإنتاج إلى 47.5 مليار متر مكعب العام الماضي، مع استهلاك يصل إلى 60 مليار متر مكعب، وفقًا لبيانات معهد الطاقة البريطاني الأخيرة. من حيث البنية التحتية، تمتلك الجزائر 24.7 ألف كيلومتر من خطوط النقل الرئيسية – التي تربط المناطق البعيدة – و170.7 ألف كيلومتر من شبكات التوزيع داخل المدن والأحياء. أما مصر، فتفوق في التوزيع بـ95.7 ألف كيلومتر، مع 8.3 ألف كيلومتر للنقل. وفي تونس، يصل النقل إلى 3 آلاف كيلومتر، والتوزيع 17.5 ألف كيلومتر. الجنوب الأفريقي: فجوة تتحدى الطموحات يبرز التباين الحاد في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يظل الغاز بعيد المنال عن معظم الأسر والصناعات، مما يدفع ثلثي السكان – أي مليار نسمة – إلى الاعتماد على مصادر طهي ملوثة بيئيًا، في ظل 600 مليون شخص يفتقرون إلى الكهرباء. ومع ذلك، تلوح بوادر أمل مع تطورات حديثة. في السنغال، تُخطط استثمارات جديدة لتزويد محطات الكهرباء والصناعات الثقيلة بالغاز قريبًا. وفي ساحل العاج وغانا، تسعى جهود لتعزيز الشبكات الصناعية؛ حيث يقتصر النقل في غانا حاليًا على 504 كيلومترات، والتوزيع على 425 كيلومترًا. تمتلك نيجيريا اليوم 2000 كيلومتر من النقل و516 كيلومترًا من التوزيع. ولا تقف الأمر عند هذا الحد؛ فجنوب أفريقيا تمتلك 934 كيلومترًا للنقل و1400 كيلومتر للتوزيع، بينما تنزانيا لديها 793 كيلومترًا نقلًا و242 توزيعًا، وموزمبيق 531 كيلومترًا نقلًا و450 توزيعًا. يُظهر هذا التقرير كيف يمكن للغاز أن يكون محركًا للتنمية في أفريقيا، لكن التحدي يكمن في سد الفجوة بين الشمال والجنوب قبل فوات الأوان.

