دولة عربية تستحوذ على حقل غاز ضخم في مصر
دولة عربية تستحوذ على حقل غاز ضخم في مصر
أعلنت شركة "أركيوس" الإماراتية عن استحواذها الكامل على حقوق تطوير وإنتاج حقل هارماتان للغاز والمكثفات في مصر، ضمن صفقة استثمارية كبيرة.
وتم ذلك في إطار توقيع اتفاقية استحواذ بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "أركيوس" وشركتي "شل" و"بي بي"، حيث حصلت بموجبها "أركيوس" على كامل حقوق الإنتاج والاستغلال في اتفاقية التزام منطقة البرج البحرية بالبحر المتوسط.

وقالت شركة أركيوس، في بيان، إنها تخطط لتطوير الحقل من خلال حفر ما يصل إلى 3 آبار بحرية وتركيب منصة بحرية ثابتة وإنشاء خط أنابيب بطول 50 كيلومترا يربط بين المنصة ومرافق المعالجة البرية القريبة من بورسعيد، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2028.

حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
مصر تطرح مزايدة عالمية لاستكشاف النفط والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر
أمس, 09:33 GMT
وذكرت وزارة البترول المصرية، أن توقيع اتفاقية الاستحواذ جرى بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي وسلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنوك" وشركاتها، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض أديبك 2025 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ومن المقرر أن تقوم "أركيوس" بضخ استثمارات جديدة لتنمية الحقل ووضعه علي خريطة الانتاج، ضمن خطة توسعية طموحة لتعزيز وجودها في مصر وتوسيع نطاق أعمالها في مجال الاستكشاف والإنتاج بالبحر المتوسط.

وتمتلك شركة "أركيوس" محفظة استثمارية متنوعة تضم عدة مناطق امتياز بالبحر المتوسط، وتعمل على تنفيذ برامج استكشافية وتنموية طموحة تهدف إلى زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز دورها كشريك استراتيجي في صناعة البترول والغاز في مصر.
مصر بانتظار اكتشاف ضخم شرقي المتوسط
شركات روسية تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض "أديبك" في أبو ظبي
