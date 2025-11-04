https://sarabic.ae/20251104/مصر-تطرح-مزايدة-عالمية-لاستكشاف-النفط-والغاز-في-4-مناطق-بالبحر-الأحمر--1106718157.html

مصر تطرح مزايدة عالمية لاستكشاف النفط والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر

مصر تطرح مزايدة عالمية لاستكشاف النفط والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر

سبوتنيك عربي

أعلن كريم بدوي، وزير البترول المصري، عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي في 4 مناطق بالبحر الأحمر. 04.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-04T09:33+0000

2025-11-04T09:33+0000

2025-11-04T09:33+0000

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103728/74/1037287432_0:80:1799:1092_1920x0_80_0_0_e99ed3e783099dbfe6b1408e36c2f4ec.jpg

وجاء الإعلان خلال مشاركة الوزير في المؤتمر والمعرض الدولي للبترول في أبوظبي "أديبك 2025"، حيث أكد أن "هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية نحو المناطق البكر والمياه العميقة".ووفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة البترول المصرية، ستدير شركة "جنوب الوادي" المصرية القابضة للبترول، المزايدة عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج (EUG)، مع تطبيق لأول مرة لأنظمة تعاقدية حديثة تشجع الشركات العالمية على المخاطرة باستثمارات كبيرة. وبحسب الوزارة، يعتمد النظام على اقتسام الإنتاج وفقًا لمعامل الربحية (R-Factor)، الذي يراعي حجم المخاطر والتكاليف، ما يجعل العرض أكثر جاذبية للشركات الدولية العملاقة في قطاع الطاقة. وأضاف أن "الوزارة ملتزمة بتهيئة بيئة استثمارية تنافسية، مستندة إلى أحدث المعايير العالمية في صناعة البترول والغاز، لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطني". وأوضح بيان وزارة البترول المصرية أن "كافة التفاصيل الفنية والقانونية للمزايدة متاحة الآن على بوابة EUG الرسمية عبر الرابط: https://eug.petroleum.gov.eg، التي تُعد المنصة الرقمية الوحيدة لطرح الفرص الاستثمارية في قطاع الاستكشاف وتطوير الحقول".وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود مكثفة لمصر لتعزيز استقلاليتها في مجال الطاقة، حيث سمحت التحركات السابقة بزيادة الإنتاج وجذب شركاء دوليين مثل "إيني" و"شل".ويأتي الإعلان، في وقت يشهد فيه السوق العالمي ارتفاعًا في الطلب على الغاز الطبيعي، ما يعزز من جاذبية الفرص المصرية. ومع هذا الطرح، تؤكد مصر التزامها بتحويل إمكانياتها الهائلة إلى واقع اقتصادي، فيما يترقب المتابعون ردود الفعل من الشركات الكبرى، التي قد تشارك في هذه السباق الاستثماري.

https://sarabic.ae/20250826/وزير-البترول-المصري-العمل-جار-لحفر-آبار-جديدة-في-حقل-ظهر-للغاز-الطبيعي-1104132794.html

https://sarabic.ae/20251027/قطر-للطاقة-تستحوذ-على-40-من-امتياز-استكشاف-شمال-رفح-قبالة-السواحل-المصرية-1106433803.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي