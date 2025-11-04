مصر تطرح مزايدة عالمية لاستكشاف النفط والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
مصر تطرح مزايدة عالمية لاستكشاف النفط والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر
وجاء الإعلان خلال مشاركة الوزير في المؤتمر والمعرض الدولي للبترول في أبوظبي "أديبك 2025"، حيث أكد أن "هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية نحو المناطق البكر والمياه العميقة".ووفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة البترول المصرية، ستدير شركة "جنوب الوادي" المصرية القابضة للبترول، المزايدة عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج (EUG)، مع تطبيق لأول مرة لأنظمة تعاقدية حديثة تشجع الشركات العالمية على المخاطرة باستثمارات كبيرة. وبحسب الوزارة، يعتمد النظام على اقتسام الإنتاج وفقًا لمعامل الربحية (R-Factor)، الذي يراعي حجم المخاطر والتكاليف، ما يجعل العرض أكثر جاذبية للشركات الدولية العملاقة في قطاع الطاقة. وأضاف أن "الوزارة ملتزمة بتهيئة بيئة استثمارية تنافسية، مستندة إلى أحدث المعايير العالمية في صناعة البترول والغاز، لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطني". وأوضح بيان وزارة البترول المصرية أن "كافة التفاصيل الفنية والقانونية للمزايدة متاحة الآن على بوابة EUG الرسمية عبر الرابط: https://eug.petroleum.gov.eg، التي تُعد المنصة الرقمية الوحيدة لطرح الفرص الاستثمارية في قطاع الاستكشاف وتطوير الحقول".وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود مكثفة لمصر لتعزيز استقلاليتها في مجال الطاقة، حيث سمحت التحركات السابقة بزيادة الإنتاج وجذب شركاء دوليين مثل "إيني" و"شل".ويأتي الإعلان، في وقت يشهد فيه السوق العالمي ارتفاعًا في الطلب على الغاز الطبيعي، ما يعزز من جاذبية الفرص المصرية. ومع هذا الطرح، تؤكد مصر التزامها بتحويل إمكانياتها الهائلة إلى واقع اقتصادي، فيما يترقب المتابعون ردود الفعل من الشركات الكبرى، التي قد تشارك في هذه السباق الاستثماري.
أعلن كريم بدوي، وزير البترول المصري، عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي في 4 مناطق بالبحر الأحمر.
وجاء الإعلان خلال مشاركة الوزير في المؤتمر والمعرض الدولي للبترول في أبوظبي "أديبك 2025"، حيث أكد أن "هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية نحو المناطق البكر والمياه العميقة".
‌‏وزير البترول المصري: العمل جار لحفر آبار جديدة في حقل ظهر للغاز الطبيعي
26 أغسطس, 07:06 GMT
ووفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة البترول المصرية، ستدير شركة "جنوب الوادي" المصرية القابضة للبترول، المزايدة عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج (EUG)، مع تطبيق لأول مرة لأنظمة تعاقدية حديثة تشجع الشركات العالمية على المخاطرة باستثمارات كبيرة.
وبحسب الوزارة، يعتمد النظام على اقتسام الإنتاج وفقًا لمعامل الربحية (R-Factor)، الذي يراعي حجم المخاطر والتكاليف، ما يجعل العرض أكثر جاذبية للشركات الدولية العملاقة في قطاع الطاقة.

وقال بدوي: "هذه المزايدة تأتي في قلب استراتيجيتنا الأولى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في الأحواص الجيولوجية غير المستغلة"، مشددًا على أن منطقة البحر الأحمر تعدّ "جوهرة بترولية جديدة مليئة بفرص اكتشافات مستقبلية قد تحوّل ديناميكية الإنتاج المحلي".

وأضاف أن "الوزارة ملتزمة بتهيئة بيئة استثمارية تنافسية، مستندة إلى أحدث المعايير العالمية في صناعة البترول والغاز، لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطني".
"قطر للطاقة" تستحوذ على 40% من امتياز استكشاف "شمال رفح" قبالة السواحل المصرية
27 أكتوبر, 09:39 GMT
وأوضح بيان وزارة البترول المصرية أن "كافة التفاصيل الفنية والقانونية للمزايدة متاحة الآن على بوابة EUG الرسمية عبر الرابط: https://eug.petroleum.gov.eg، التي تُعد المنصة الرقمية الوحيدة لطرح الفرص الاستثمارية في قطاع الاستكشاف وتطوير الحقول".

وحددت الوزارة موعد إغلاق العروض في 3 مايو/ أيار 2026، ليمنح ذلك الشركات الدولية الوقت الكافي لإجراء الدراسات الجيوفيزيائية والاقتصادية، وضمان تقديم عروض دقيقة وفعالة.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود مكثفة لمصر لتعزيز استقلاليتها في مجال الطاقة، حيث سمحت التحركات السابقة بزيادة الإنتاج وجذب شركاء دوليين مثل "إيني" و"شل".
ويأتي الإعلان، في وقت يشهد فيه السوق العالمي ارتفاعًا في الطلب على الغاز الطبيعي، ما يعزز من جاذبية الفرص المصرية.
ومع هذا الطرح، تؤكد مصر التزامها بتحويل إمكانياتها الهائلة إلى واقع اقتصادي، فيما يترقب المتابعون ردود الفعل من الشركات الكبرى، التي قد تشارك في هذه السباق الاستثماري.
