مصر تطرح مزايدة عالمية لاستكشاف النفط والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر
أعلن كريم بدوي، وزير البترول المصري، عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي في 4 مناطق بالبحر الأحمر. 04.11.2025, سبوتنيك عربي
وجاء الإعلان خلال مشاركة الوزير في المؤتمر والمعرض الدولي للبترول في أبوظبي "أديبك 2025"، حيث أكد أن "هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية
نحو المناطق البكر والمياه العميقة".
ووفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة البترول المصرية، ستدير شركة "جنوب الوادي" المصرية القابضة للبترول، المزايدة عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج (EUG)، مع تطبيق لأول مرة لأنظمة تعاقدية حديثة تشجع الشركات العالمية على المخاطرة باستثمارات كبيرة.
وبحسب الوزارة، يعتمد النظام على اقتسام الإنتاج وفقًا لمعامل الربحية (R-Factor)، الذي يراعي حجم المخاطر والتكاليف، ما يجعل العرض أكثر جاذبية للشركات الدولية العملاقة في قطاع الطاقة.
وقال بدوي: "هذه المزايدة تأتي في قلب استراتيجيتنا الأولى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في الأحواص الجيولوجية غير المستغلة"، مشددًا على أن منطقة البحر الأحمر تعدّ "جوهرة بترولية جديدة مليئة بفرص اكتشافات مستقبلية قد تحوّل ديناميكية الإنتاج المحلي".
وأضاف أن "الوزارة ملتزمة بتهيئة بيئة استثمارية تنافسية، مستندة إلى أحدث المعايير العالمية في صناعة البترول والغاز
، لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطني".
وأوضح بيان وزارة البترول المصرية أن "كافة التفاصيل الفنية والقانونية للمزايدة متاحة الآن على بوابة EUG الرسمية عبر الرابط: https://eug.petroleum.gov.eg، التي تُعد المنصة الرقمية الوحيدة لطرح الفرص الاستثمارية في قطاع الاستكشاف وتطوير الحقول".
وحددت الوزارة موعد إغلاق العروض في 3 مايو/ أيار 2026، ليمنح ذلك الشركات الدولية الوقت الكافي لإجراء الدراسات الجيوفيزيائية والاقتصادية، وضمان تقديم عروض دقيقة وفعالة.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود مكثفة لمصر لتعزيز استقلاليتها في مجال الطاقة
، حيث سمحت التحركات السابقة بزيادة الإنتاج وجذب شركاء دوليين مثل "إيني" و"شل".
ويأتي الإعلان، في وقت يشهد فيه السوق العالمي ارتفاعًا في الطلب على الغاز الطبيعي، ما يعزز من جاذبية الفرص المصرية.
ومع هذا الطرح، تؤكد مصر التزامها بتحويل إمكانياتها الهائلة إلى واقع اقتصادي، فيما يترقب المتابعون ردود الفعل من الشركات الكبرى، التي قد تشارك في هذه السباق الاستثماري.