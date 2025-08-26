https://sarabic.ae/20250826/وزير-البترول-المصري-العمل-جار-لحفر-آبار-جديدة-في-حقل-ظهر-للغاز-الطبيعي-1104132794.html

‌‏وزير البترول المصري: العمل جار لحفر آبار جديدة في حقل ظهر للغاز الطبيعي

سبوتنيك عربي

أكد وزير البترول المصري كريم بدوي، اليوم الثلاثاء، أن "الجهود تتواصل لحفر آبار جديدة بحقل ظهر للغاز بالبحر المتوسط". 26.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال بدوي، خلال بيان للوزارة، إن "وضع البئر ظهر-6 على الإنتاج أسهم في إضافة نحو 65 مليون قدم مكعبة غاز يوميا"، مؤكدا أن "حقل ظهر جزء لا يتجزأ من كل بيت في مصر لدوره في تأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي".وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، مؤخرا، عن نجاح جهاز الحفر البحري "سايبم 10000" في إتمام أعمال حفر بئر "ظهر 6"، مما أسهم بإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى معدلات الإنتاج الحالية.وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الخطوة التي تأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات الطاقة، جاءت بعد عودة الحفار إلى حقل ظهر في يناير 2025 لتنفيذ خطة تطوير الحقل، حيث تم إنجاز أعمال حفر إعادة المسار بنجاح، مما عزز منظومة الإمدادات المحلية بالغاز.في سياق متصل، انتقل جهاز الحفر لبدء أعماله في بئر "ظهر 13"، والتي من المتوقع أن تسهم بإنتاج 55 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، وفقًا للدراسات الفنية، مما يعزز جهود الوزارة في زيادة الإنتاج المحلي.وأكدت الوزارة أن هذه الإنجازات تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية مع شركة "إيني" الإيطالية المشغلة للحقل، وبالتنسيق مع الخطط المعتمدة لتطويره باستخدام أحدث تقنيات الحفر في المياه العميقة.جاء في بيان الوزارة أن هذه النجاحات تأتي بدعم كامل من الحكومة المصرية، التي توفر كل التسهيلات لتحفيز الاستثمارات البترولية وضمان أمن الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي، تماشيًا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.وأعلنت الحكومة المصرية، بدء الإنتاج من البئر التنموي "سيينا دي إي" بمنطقة غرب دلتا النيل البحرية العميقة (WDDM) قبل الموعد المقرر بثلاثة أيام.ونشر مجلس الوزراء المصري، على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا أكد من خلاله أن شركة "البرلس" للغاز قد أعلنت عن بدء الإنتاج من البئر "سيينا دي إي" قبل موعده المقرر بثلاثة أيام.وأوضح البيان المصري أن الشركة بالتعاون مع شريكتيها "شل" و"بتروناس" تمكنت من تحقيق معدل إنتاج أولي بلغ 40 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من البئر الجديد.وأفاد بأن البئر "سيينا دي إي" يعد الأول ضمن المرحلة الحادية عشرة من تطوير الحقل، حيث جاءت نتائج الاختبارات متطابقة تماما مع التوقعات الفنية المسبقة.

