‌‏وزير البترول المصري: العمل جار لحفر آبار جديدة في حقل ظهر للغاز الطبيعي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير البترول المصري: العمل جار لحفر آبار جديدة في حقل ظهر للغاز الطبيعي
‌‏وزير البترول المصري: العمل جار لحفر آبار جديدة في حقل ظهر للغاز الطبيعي
‌‏وزير البترول المصري: العمل جار لحفر آبار جديدة في حقل ظهر للغاز الطبيعي
تابعنا عبر
أكد وزير البترول المصري كريم بدوي، اليوم الثلاثاء، أن "الجهود تتواصل لحفر آبار جديدة بحقل ظهر للغاز بالبحر المتوسط".
وقال بدوي، خلال بيان للوزارة، إن "وضع البئر ظهر-6 على الإنتاج أسهم في إضافة نحو 65 مليون قدم مكعبة غاز يوميا"، مؤكدا أن "حقل ظهر جزء لا يتجزأ من كل بيت في مصر لدوره في تأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي".
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، مؤخرا، عن نجاح جهاز الحفر البحري "سايبم 10000" في إتمام أعمال حفر بئر "ظهر 6"، مما أسهم بإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى معدلات الإنتاج الحالية.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
صفقة غاز تاريخية بين إسرائيل ومصر بقيمة 35 مليار دولار
7 أغسطس, 14:39 GMT
وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الخطوة التي تأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات الطاقة، جاءت بعد عودة الحفار إلى حقل ظهر في يناير 2025 لتنفيذ خطة تطوير الحقل، حيث تم إنجاز أعمال حفر إعادة المسار بنجاح، مما عزز منظومة الإمدادات المحلية بالغاز.
في سياق متصل، انتقل جهاز الحفر لبدء أعماله في بئر "ظهر 13"، والتي من المتوقع أن تسهم بإنتاج 55 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، وفقًا للدراسات الفنية، مما يعزز جهود الوزارة في زيادة الإنتاج المحلي.
وأكدت الوزارة أن هذه الإنجازات تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية مع شركة "إيني" الإيطالية المشغلة للحقل، وبالتنسيق مع الخطط المعتمدة لتطويره باستخدام أحدث تقنيات الحفر في المياه العميقة.
جاء في بيان الوزارة أن هذه النجاحات تأتي بدعم كامل من الحكومة المصرية، التي توفر كل التسهيلات لتحفيز الاستثمارات البترولية وضمان أمن الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي، تماشيًا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.
وأعلنت الحكومة المصرية، بدء الإنتاج من البئر التنموي "سيينا دي إي" بمنطقة غرب دلتا النيل البحرية العميقة (WDDM) قبل الموعد المقرر بثلاثة أيام.
مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
مجتمع
دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية في يوليو 2025
3 أغسطس, 09:00 GMT
ونشر مجلس الوزراء المصري، على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا أكد من خلاله أن شركة "البرلس" للغاز قد أعلنت عن بدء الإنتاج من البئر "سيينا دي إي" قبل موعده المقرر بثلاثة أيام.
وأوضح البيان المصري أن الشركة بالتعاون مع شريكتيها "شل" و"بتروناس" تمكنت من تحقيق معدل إنتاج أولي بلغ 40 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من البئر الجديد.
وأفاد بأن البئر "سيينا دي إي" يعد الأول ضمن المرحلة الحادية عشرة من تطوير الحقل، حيث جاءت نتائج الاختبارات متطابقة تماما مع التوقعات الفنية المسبقة.
