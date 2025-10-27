"قطر للطاقة" تستحوذ على 40% من امتياز استكشاف "شمال رفح" قبالة السواحل المصرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251027/قطر-للطاقة-تستحوذ-على-40-من-امتياز-استكشاف-شمال-رفح-قبالة-السواحل-المصرية-1106433803.html
"قطر للطاقة" تستحوذ على 40% من امتياز استكشاف "شمال رفح" قبالة السواحل المصرية
"قطر للطاقة" تستحوذ على 40% من امتياز استكشاف "شمال رفح" قبالة السواحل المصرية
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الاثنين، عن توقيع صفقة مع شركة "إيني" الإيطالية، للاستحواذ على حصة 40% في منطقة "شمال رفح" للاستكشاف قبالة سواحل مصر، بعد موافقة... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أعلنت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الاثنين، عن توقيع صفقة مع شركة "إيني" الإيطالية، للاستحواذ على حصة 40% في منطقة "شمال رفح" للاستكشاف قبالة سواحل مصر، بعد موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية.
وبموجب الاتفاقية، تحتفظ "إيني" (المشغّل) بنسبة 60% المتبقية من امتياز أعمال الاستكشاف، وفقا لبيان من شركة "قطر للطاقة".
وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة"، سعد بن شريده الكعبي، إن "الاستحواذ يعزز تواجد الشركة في مصر، ويمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الاستكشاف الدولي"، معربًا عن "شكره لوزارة البترول المصرية وشركة "إيني" على دعمهم وتعاونهم".
وتقع منطقة شمال رفح البحرية في البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الشمالي الشرقي لمصر، وتغطي نحو 3000 كيلومتر مربع، في أعماق مياه تصل إلى 450 مترا.
وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة القطرية سعد شريدة الكعبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
"قطر للطاقة" تفوز بحقوق استكشاف في بورسعيد المصرية
4 أكتوبر 2023, 15:52 GMT
وكانت "قطر للطاقة"، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، اتفاقية مماثلة مع شركة "شيل" للاستحواذ على حصة 27% في منطقة "شمال كليوباترا" البحرية، بينما تحتفظ "شيل" (المشغّل) بحصة 36% و"شيفرون" بحصة 27% و"ثروة للبترول" بحصة 10%.
وتخطط مصر لتعزيز التنقيب عن النفط والغاز بحفر 480 بئرا استكشافية خلال السنوات الخمس المقبلة، باستثمارات إجمالية تبلغ 5.7 مليار دولار، ضمن اتفاقياتها الأخيرة مع شركات عالمية في القطاع.
