"قطر للطاقة" تستحوذ على 40% من امتياز استكشاف "شمال رفح" قبالة السواحل المصرية
أعلنت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الاثنين، عن توقيع صفقة مع شركة "إيني" الإيطالية، للاستحواذ على حصة 40% في منطقة "شمال رفح" للاستكشاف قبالة سواحل مصر، بعد موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية.
وبموجب الاتفاقية، تحتفظ "إيني" (المشغّل) بنسبة 60% المتبقية من امتياز أعمال الاستكشاف، وفقا لبيان
من شركة "قطر للطاقة".
وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة"، سعد بن شريده الكعبي، إن "الاستحواذ يعزز تواجد الشركة في مصر، ويمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الاستكشاف الدولي"، معربًا عن "شكره لوزارة البترول المصرية وشركة "إيني" على دعمهم وتعاونهم".
وتقع منطقة شمال رفح البحرية في البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الشمالي الشرقي لمصر، وتغطي نحو 3000 كيلومتر مربع، في أعماق مياه تصل إلى 450 مترا.
وكانت "قطر للطاقة"، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، اتفاقية مماثلة مع شركة "شيل" للاستحواذ على حصة 27% في منطقة "شمال كليوباترا" البحرية، بينما تحتفظ "شيل" (المشغّل) بحصة 36% و"شيفرون" بحصة 27% و"ثروة للبترول" بحصة 10%.
وتخطط مصر لتعزيز التنقيب عن النفط والغاز بحفر 480 بئرا استكشافية خلال السنوات الخمس المقبلة، باستثمارات إجمالية تبلغ 5.7 مليار دولار، ضمن اتفاقياتها الأخيرة مع شركات عالمية في القطاع.