بدء إنتاج الغاز من حقل في البحر المتوسط.. مصر تعلن عن خطوة جديدة تحد من أزمة الطاقة بالبلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم السبت، بدء باكورة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل "غرب البرلس" في البحر المتوسط، فور ربط أول بئر بالشبكة القومية للغاز بمعدل
ونقلت بوابة "الأهرام"، ظهر اليوم السبت، عن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن "العمل جار على قدم وساق لربط بئرين إضافيتين قبل نهاية العام الجاري، ليصل إجمالي إنتاج الحقل إلى 75 مليون قدم مكعب يوميا مطلع العام الجديد 2026".وأكد الوزير المصري أن "هذا الإنجاز يأتي نتيجة جهود مكثفة بالتعاون مع شركاء الاستثمار"، فيما أشاد بشركة "كايرون إنرجي" البريطانية، على التزامها الكامل بتنفيذ المشروع وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.وأشار الوزير المصري إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع البترول المصري بالتعاون مع شركائه لزيادة إنتاج الغاز تدريجيا وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية عبر تسريع أعمال تنمية الحقول المكتشفة ودفع برامج البحث والاستكشاف الجديدة، في ظل الحوافز الاستثمارية، التي تبنتها الوزارة وهو الأمر الذي انعكس بوضوح على معدلات الإنتاج.وشدد كريم بدوي على أن "زيادة الإنتاج المحلي ستسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز احتياطيات الغاز، وتوفير احتياجات السوق المحلية والكهرباء والصناعة".ويشار إلى أن حقل "غرب البرلس" يقع في منطقة امتياز "غرب البرلس البحري" على البحر المتوسط، وتم اكتشافه عام 2022، ضمن حملة استكشافية ناجحة أجرتها شركة "كايرون إنرجي" البريطانية بالشراكة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم السبت، بدء باكورة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل "غرب البرلس" في البحر المتوسط، فور ربط أول بئر بالشبكة القومية للغاز بمعدل إنتاج يومي يقترب من 45 مليون قدم مكعب.
ونقلت بوابة
"الأهرام"، ظهر اليوم السبت، عن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن "العمل جار على قدم وساق لربط بئرين إضافيتين قبل نهاية العام الجاري، ليصل إجمالي إنتاج الحقل إلى 75 مليون قدم مكعب يوميا مطلع العام الجديد 2026".
وأكد الوزير المصري أن "هذا الإنجاز يأتي نتيجة جهود مكثفة بالتعاون مع شركاء الاستثمار"، فيما أشاد بشركة "كايرون إنرجي" البريطانية، على التزامها الكامل بتنفيذ المشروع وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.
وأشار الوزير المصري إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع البترول المصري بالتعاون مع شركائه لزيادة إنتاج الغاز
تدريجيا وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية عبر تسريع أعمال تنمية الحقول المكتشفة ودفع برامج البحث والاستكشاف الجديدة، في ظل الحوافز الاستثمارية، التي تبنتها الوزارة وهو الأمر الذي انعكس بوضوح على معدلات الإنتاج.
يذكر أن مشروع تنمية وإنتاج حقل "غرب البرلس" يعد نموذجا للعمل التكاملي والإستثمار الأمثل لقدرات شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات كبرى، كما يتم نقل الغاز إلى تسهيلات المعالجة المتاحة من خلال شركة "البرلس" للغاز، ما يعزز الاستفادة من طاقات البنية التحتية المتاحة ويسهم في خفض التكلفة، بحسب وزارة البترول المصرية.
وشدد كريم بدوي على أن "زيادة الإنتاج المحلي ستسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز احتياطيات الغاز، وتوفير احتياجات السوق المحلية والكهرباء والصناعة".
ويشار إلى أن حقل "غرب البرلس" يقع في منطقة امتياز "غرب البرلس البحري" على البحر المتوسط
، وتم اكتشافه عام 2022، ضمن حملة استكشافية ناجحة أجرتها شركة "كايرون إنرجي" البريطانية بالشراكة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).