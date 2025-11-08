مصر تعلن اكتشافا جديدا للغاز يضيف 15 مليار قدم مكعب إلى احتياطياتها

https://sarabic.ae/20251108/مستشار-بالخارجية-السودانية-الحكومة-لا-ترفض-الهدنة-ولكن-لديها-بعض-المخاوف-1106870599.html
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم السبت، عن اكتشاف جديد للغاز لشركة "بدر الدين للبترول"، في منطقة بدر–15 بالصحراء الغربية غربي البلاد، عبر...
13:59 GMT 08.11.2025 (تم التحديث: 15:09 GMT 08.11.2025)
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم السبت، عن اكتشاف جديد للغاز لشركة "بدر الدين للبترول"، في منطقة بدر–15 بالصحراء الغربية غربي البلاد، عبر البئر "BED 15-31"، بإنتاج يومي يصل إلى 16 مليون قدم مكعب غاز و750 برميلا من المتكثفات.
ويأتي هذا الكشف ضمن جهود الوزارة لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج تدريجيًا وتقليل الاستيراد، بحسب بيان للوزارة.
وأشار بيان الوزارة إلى أنه من المتوقع أن يضيف الاكتشاف نحو 15 مليار قدم مكعب من الغاز إلى احتياطيات البلاد، مع إعادة تقييم خزان طبقة البحرية السفلى لتحديد أفضل مواقع حفر آبار جديدة لتعظيم الإنتاج والاحتياطيات.
ويأتي هذا في وقت تستعد مصر لإطلاق واحدة من أكبر حملات الحفر والتنقيب عن غاز البحر المتوسط في تاريخها، وسط طموحات متزايدة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ونقلت منصة
"الطاقة"، صباح اليوم السبت، عن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، أن الوزارة تستهدف رفع إنتاج الغاز إلى ما بين 6.4 و6.6 مليار قدم مكعبة يوميا خلال السنوات الـ5 المقبلة، موضحا أن زيادة إنتاج الغاز في مصر ستأتي بدعم من عمليات التنقيب عن غاز المتوسط، باستثمارات كبرى من شركات عالمية مثل "إيني" الإيطالية وشركة النفط البريطانية "بي بي".
وأكد أن عام 2026 سيشهد حفر 14 بئرا استكشافية في البحر المتوسط، باحتياطيات مستهدفة تبلغ نحو 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز، في خطوة تمثل دفعة قوية لتأمين إمدادات الطاقة وتحسين ميزان الصادرات المصرية.
فيما تمضي الوزارة المصرية
بسرعة نحو إدخال المشروعات المكتشفة إلى مرحلة الإنتاج، لتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق استقرار المنظومة الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية، مستندة إلى قدرات متنامية في إدارة البنية التحتية الوطنية للطاقة.
وأفادت المنصة بأن برنامج الحفر المرتقب يعتبر جزءا من إستراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من موارد غاز المتوسط، بعد أن تحولت المنطقة إلى محور رئيس لإمدادات الطاقة في شرق أوروبا وشمال أفريقيا خلال الأعوام الأخيرة.
وامتلكت مصر 3 سفن إعادة تغويز جاهزة للتشغيل الكامل، إضافة إلى سفينة رابعة في الأردن، ما يعزز من استدامة إمدادات الغاز الوطني
ويزيد مرونة تشغيل الشبكة القومية في مواجهة أي اضطرابات عالمية.