12 تريليون قدم مكعبة من الغاز.. دولة عربية في مهمة حفر مرتقبة
12 تريليون قدم مكعبة من الغاز.. دولة عربية في مهمة حفر مرتقبة
تشهد مصر استعدادات مكثفة لإطلاق واحدة من أكبر حملات الحفر والتنقيب عن غاز البحر المتوسط في تاريخها، وسط طموحات متزايدة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق... 08.11.2025, سبوتنيك عربي
حقل غاز في البحر المتوسط
تشهد مصر استعدادات مكثفة لإطلاق واحدة من أكبر حملات الحفر والتنقيب عن غاز البحر المتوسط في تاريخها، وسط طموحات متزايدة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
نقلت منصة "الطاقة"، صباح اليوم السبت، عن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، أن الوزارة تستهدف رفع إنتاج الغاز إلى ما بين 6.4 و6.6 مليار قدم مكعبة يوميا خلال السنوات الـ5 المقبلة.
وأوضح بدوي أن زيادة إنتاج الغاز في مصر ستأتي بدعم من عمليات التنقيب عن غاز المتوسط، باستثمارات كبرى من شركات عالمية مثل "إيني" الإيطالية وشركة النفط البريطانية "بي بي".
وأكد أن عام 2026 سيشهد حفر 14 بئرا استكشافية في البحر المتوسط، باحتياطيات مستهدفة تبلغ نحو 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز، في خطوة تمثل دفعة قوية لتأمين إمدادات الطاقة وتحسين ميزان الصادرات المصرية.
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
مصر تطرح مزايدة عالمية لاستكشاف النفط والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر
4 نوفمبر, 09:33 GMT
فيما تمضي الوزارة المصرية بسرعة نحو إدخال المشروعات المكتشفة إلى مرحلة الإنتاج، لتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق استقرار المنظومة الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية، مستندة إلى قدرات متنامية في إدارة البنية التحتية الوطنية للطاقة.
وأفادت المنصة بأن برنامج الحفر المرتقب يعتبر جزءا من إستراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من موارد غاز المتوسط، بعد أن تحولت المنطقة إلى محور رئيس لإمدادات الطاقة في شرق أوروبا وشمال أفريقيا خلال الأعوام الأخيرة.
ونجحت فرق الوزارة خلال 10 أشهر فقط في تجهيز الأرصفة الخاصة بسفن التغييز وربطها بشبكة الغاز الوطنية، بما يتيح استقبال الغاز وضخه بطاقة تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعبة يوميًا من خلال 3 أرصفة رئيسة في العين السخنة.
وامتلكت مصر 3 سفن إعادة تغويز جاهزة للتشغيل الكامل، إضافة إلى سفينة رابعة في الأردن، ما يعزز من استدامة إمدادات الغاز الوطني ويزيد مرونة تشغيل الشبكة القومية في مواجهة أي اضطرابات عالمية.
وشدد الوزير على أن التنسيق بين مؤسسات الدولة وشركات الطاقة العالمية سيُسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول غاز المتوسط، من خلال تطوير الموانئ ومحطات الإسالة وزيادة قدرات النقل والتخزين.
