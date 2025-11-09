دولة عربية توفر وحدة إنتاج نفطي عملاقة لحقل ضخم قبالة السواحل الأفريقية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
دولة عربية توفر وحدة إنتاج نفطي عملاقة لحقل ضخم قبالة السواحل الأفريقية
العالم العربي, اقتصاد

14:15 GMT 09.11.2025 (تم التحديث: 14:16 GMT 09.11.2025)
تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة عربية وأخرى أفريقية دفعة قوية في مجال الطاقة، بعد إنجاز ضخم نفذته شركة "الأحواض الجافة العالمية" التابعة لمجموعة "دي بي ورلد"، تمثّل في تحويل وتسليم وحدة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة لدعم حقل "أوكووك" النفطي النيجيري.
وبحسب متابعة منصة "الطاقة"، لقطاع النفط النيجيري، فإن المشروع الجديد يعزز الحضور الصناعي للشركة التابعة لـ"موانئ دبي العالمية" في أفريقيا، ويمثل نقلة نوعية في دعم عمليات الإنتاج البحري وتطوير الكفاءات المحلية في قطاع الطاقة النيجيري.
وتعد هذه الخطوة امتدادًا للدور المتنامي الذي تؤديه الإمارات في مشروعات الطاقة العالمية، من خلال تصدير الخبرات الهندسية والتقنية إلى الدول المنتجة، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل الاعتماد على المرافق الأجنبية.
ويؤكد المشروع العائم الجديد مدى التزام الإمارات بدعم التنمية المستدامة والتعاون الدولي في مجال النفط والغاز، تماشيًا مع رؤيتها لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتنويع مصادر الدخل في القطاعات الحيوية.

حقل "أوكووك" النفطي النيجيري

يُعدّ حقل "أوكووك" من أبرز الحقول البحرية في نيجيريا، ويقع ضمن رخصة استغلال البترول في المياه الإقليمية، إذ يمثّل المشروع العائم "إيميم" أحد المكونات الرئيسة لزيادة الإنتاج وتعزيز قدرات البلاد في تصدير النفط الخام.
وجاء تنفيذ الوحدة من خلال شركة "الأحواض الجافة العالمية" الإماراتية، التي حوّلت ناقلة نفط سابقة إلى منشأة بحرية متكاملة، تضم 19 وحدة إنتاج وتشغيل حديثة تتيح معالجة كميات كبيرة من النفط والغاز بكفاءة عالية.
ومن المقرر أن تبدأ الوحدة عملها في الربع الأول من عام 2026، بطاقة معالجة تصل إلى 70 ألف برميل من السوائل يوميا، والتعامل مع 15 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وتخزين نحو مليون برميل من الخام.

ويُبرز المشروع التعاون الوثيق بين الإمارات العربية المتحدة وشركة "أورينتال إنرجي ريسورسز" النيجيرية، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية النفطية للبلاد وتقليل تكاليف التشغيل، مع توفير فرص عمل وتدريب للكوادر المحلية، وفق المنصة.

كما أن الدعم الفني والتقني الذي قدمته الإمارات يُجسّد نموذجًا للتكامل بين الكفاءة الهندسية العالمية والطموحات الوطنية في الدول الأفريقية المنتجة للطاقة، ما يعزز دورها الريادي في المشروعات البحرية الكبرى.

وحدة "إيميم" العائمة

تُعد وحدة "إيميم" العائمة من أضخم منشآت الإنتاج في غرب أفريقيا، إذ صممت لتعمل لمدة 15 عامًا متواصلة دون الحاجة إلى الرسوّ في الأحواض الجافة، ما يضمن استمرارية الإنتاج وتقليل أوقات التوقف.
وشهدت منشآت شركة "الأحواض الجافة العالمية" في دبي مراسم إطلاق الوحدة بحضور كبار المسؤولين من الجانبين الإماراتي والنيجيري، في تأكيد على عمق الشراكة بين البلدين في مشروعات الطاقة البحرية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية القبطان الدكتور رادو أنطولوفيتش، أن المشروع يجسّد قدرات الدولة في إدارة المشروعات العملاقة وتقديم حلول هندسية متطورة تسهم في تمكين الدول المنتجة للطاقة.

ويأتي المشروع ضمن مساعي الإمارات لترسيخ مكانتها مركزا عالميا في الخدمات الهندسية والبحرية، وتعزيز تعاونها مع الاقتصادات الصاعدة في قارة أفريقيا، والتي تسعى إلى رفع إنتاجها النفطي.

ويؤكد هذا الإنجاز أن "الإمارات ماضية في توسيع نفوذها بقطاع الطاقة العالمي، من خلال نقل الخبرات التقنية والمشروعات المستدامة التي تُحدث تحولًا نوعيًا في البنية الإنتاجية للنفط النيجيري".
12 تريليون قدم مكعبة من الغاز.. دولة عربية في مهمة حفر مرتقبة
مصر تطرح مزايدة عالمية لاستكشاف النفط والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر
