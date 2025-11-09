https://sarabic.ae/20251109/دولة-عربية-توفر-وحدة-إنتاج-نفطي-عملاقة-لحقل-ضخم-قبالة-السواحل-الأفريقية-1106909388.html

دولة عربية توفر وحدة إنتاج نفطي عملاقة لحقل ضخم قبالة السواحل الأفريقية

وبحسب متابعة منصة "الطاقة"، لقطاع النفط النيجيري، فإن المشروع الجديد يعزز الحضور الصناعي للشركة التابعة لـ"موانئ دبي العالمية" في أفريقيا، ويمثل نقلة نوعية في دعم عمليات الإنتاج البحري وتطوير الكفاءات المحلية في قطاع الطاقة النيجيري.وتعد هذه الخطوة امتدادًا للدور المتنامي الذي تؤديه الإمارات في مشروعات الطاقة العالمية، من خلال تصدير الخبرات الهندسية والتقنية إلى الدول المنتجة، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل الاعتماد على المرافق الأجنبية.ويؤكد المشروع العائم الجديد مدى التزام الإمارات بدعم التنمية المستدامة والتعاون الدولي في مجال النفط والغاز، تماشيًا مع رؤيتها لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتنويع مصادر الدخل في القطاعات الحيوية.حقل "أوكووك" النفطي النيجيرييُعدّ حقل "أوكووك" من أبرز الحقول البحرية في نيجيريا، ويقع ضمن رخصة استغلال البترول في المياه الإقليمية، إذ يمثّل المشروع العائم "إيميم" أحد المكونات الرئيسة لزيادة الإنتاج وتعزيز قدرات البلاد في تصدير النفط الخام.وجاء تنفيذ الوحدة من خلال شركة "الأحواض الجافة العالمية" الإماراتية، التي حوّلت ناقلة نفط سابقة إلى منشأة بحرية متكاملة، تضم 19 وحدة إنتاج وتشغيل حديثة تتيح معالجة كميات كبيرة من النفط والغاز بكفاءة عالية.ومن المقرر أن تبدأ الوحدة عملها في الربع الأول من عام 2026، بطاقة معالجة تصل إلى 70 ألف برميل من السوائل يوميا، والتعامل مع 15 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وتخزين نحو مليون برميل من الخام.كما أن الدعم الفني والتقني الذي قدمته الإمارات يُجسّد نموذجًا للتكامل بين الكفاءة الهندسية العالمية والطموحات الوطنية في الدول الأفريقية المنتجة للطاقة، ما يعزز دورها الريادي في المشروعات البحرية الكبرى.وحدة "إيميم" العائمةتُعد وحدة "إيميم" العائمة من أضخم منشآت الإنتاج في غرب أفريقيا، إذ صممت لتعمل لمدة 15 عامًا متواصلة دون الحاجة إلى الرسوّ في الأحواض الجافة، ما يضمن استمرارية الإنتاج وتقليل أوقات التوقف.وشهدت منشآت شركة "الأحواض الجافة العالمية" في دبي مراسم إطلاق الوحدة بحضور كبار المسؤولين من الجانبين الإماراتي والنيجيري، في تأكيد على عمق الشراكة بين البلدين في مشروعات الطاقة البحرية.وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية القبطان الدكتور رادو أنطولوفيتش، أن المشروع يجسّد قدرات الدولة في إدارة المشروعات العملاقة وتقديم حلول هندسية متطورة تسهم في تمكين الدول المنتجة للطاقة.ويؤكد هذا الإنجاز أن "الإمارات ماضية في توسيع نفوذها بقطاع الطاقة العالمي، من خلال نقل الخبرات التقنية والمشروعات المستدامة التي تُحدث تحولًا نوعيًا في البنية الإنتاجية للنفط النيجيري".12 تريليون قدم مكعبة من الغاز.. دولة عربية في مهمة حفر مرتقبةمصر تطرح مزايدة عالمية لاستكشاف النفط والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر

