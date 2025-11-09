https://sarabic.ae/20251109/دولة-عربية-توفر-وحدة-إنتاج-نفطي-عملاقة-لحقل-ضخم-قبالة-السواحل-الأفريقية-1106909388.html
دولة عربية توفر وحدة إنتاج نفطي عملاقة لحقل ضخم قبالة السواحل الأفريقية
دولة عربية توفر وحدة إنتاج نفطي عملاقة لحقل ضخم قبالة السواحل الأفريقية
14:15 GMT 09.11.2025 (تم التحديث: 14:16 GMT 09.11.2025)
تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة عربية وأخرى أفريقية دفعة قوية في مجال الطاقة، بعد إنجاز ضخم نفذته شركة "الأحواض الجافة العالمية" التابعة لمجموعة "دي بي ورلد"، تمثّل في تحويل وتسليم وحدة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة لدعم حقل "أوكووك" النفطي النيجيري.
وبحسب متابعة منصة "الطاقة"، لقطاع النفط النيجيري، فإن المشروع الجديد يعزز الحضور الصناعي للشركة التابعة لـ"موانئ دبي العالمية" في أفريقيا، ويمثل نقلة نوعية في دعم عمليات الإنتاج البحري وتطوير الكفاءات المحلية في قطاع الطاقة النيجيري.
وتعد هذه الخطوة امتدادًا للدور المتنامي الذي تؤديه الإمارات في مشروعات الطاقة العالمية، من خلال تصدير الخبرات الهندسية والتقنية إلى الدول المنتجة، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل الاعتماد على المرافق الأجنبية.
ويؤكد المشروع العائم الجديد مدى التزام الإمارات بدعم التنمية المستدامة والتعاون الدولي في مجال النفط والغاز، تماشيًا مع رؤيتها لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتنويع مصادر الدخل في القطاعات الحيوية.
حقل "أوكووك" النفطي النيجيري
يُعدّ حقل "أوكووك" من أبرز الحقول البحرية في نيجيريا، ويقع ضمن رخصة استغلال البترول في المياه الإقليمية، إذ يمثّل المشروع العائم "إيميم" أحد المكونات الرئيسة لزيادة الإنتاج وتعزيز قدرات البلاد في تصدير النفط الخام.
وجاء تنفيذ الوحدة من خلال شركة "الأحواض الجافة العالمية" الإماراتية، التي حوّلت ناقلة نفط سابقة إلى منشأة بحرية متكاملة، تضم 19 وحدة إنتاج وتشغيل حديثة تتيح معالجة كميات كبيرة من النفط والغاز بكفاءة عالية.
ومن المقرر أن تبدأ الوحدة عملها في الربع الأول من عام 2026، بطاقة معالجة تصل إلى 70 ألف برميل من السوائل يوميا، والتعامل مع 15 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وتخزين نحو مليون برميل من الخام.
ويُبرز المشروع التعاون الوثيق بين الإمارات العربية المتحدة وشركة "أورينتال إنرجي ريسورسز" النيجيرية، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية النفطية للبلاد وتقليل تكاليف التشغيل، مع توفير فرص عمل وتدريب للكوادر المحلية، وفق المنصة.
كما أن الدعم الفني والتقني الذي قدمته الإمارات يُجسّد نموذجًا للتكامل بين الكفاءة الهندسية العالمية والطموحات الوطنية في الدول الأفريقية المنتجة للطاقة، ما يعزز دورها الريادي في المشروعات البحرية الكبرى.
تُعد وحدة "إيميم" العائمة من أضخم منشآت الإنتاج في غرب أفريقيا، إذ صممت لتعمل لمدة 15 عامًا متواصلة دون الحاجة إلى الرسوّ في الأحواض الجافة، ما يضمن استمرارية الإنتاج وتقليل أوقات التوقف.
وشهدت منشآت شركة "الأحواض الجافة العالمية" في دبي مراسم إطلاق الوحدة بحضور كبار المسؤولين من الجانبين الإماراتي والنيجيري، في تأكيد على عمق الشراكة بين البلدين في مشروعات الطاقة البحرية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية القبطان الدكتور رادو أنطولوفيتش، أن المشروع يجسّد قدرات الدولة في إدارة المشروعات العملاقة وتقديم حلول هندسية متطورة تسهم في تمكين الدول المنتجة للطاقة.
ويأتي المشروع ضمن مساعي الإمارات لترسيخ مكانتها مركزا عالميا في الخدمات الهندسية والبحرية، وتعزيز تعاونها مع الاقتصادات الصاعدة في قارة أفريقيا، والتي تسعى إلى رفع إنتاجها النفطي.
ويؤكد هذا الإنجاز أن "الإمارات ماضية في توسيع نفوذها بقطاع الطاقة العالمي، من خلال نقل الخبرات التقنية والمشروعات المستدامة التي تُحدث تحولًا نوعيًا في البنية الإنتاجية للنفط النيجيري".