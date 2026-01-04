https://sarabic.ae/20260104/مصر-وقطر-توقعان-مذكرة-تفاهم-في-مجالات-الطاقة-والغاز-الطبيعي--1108901377.html
مصر وقطر توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي
وقعت جمهورية مصر العربية ودولة قطر، اليوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة، خاصة مبيعات... 04.01.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103728/74/1037287432_0:80:1799:1092_1920x0_80_0_0_e99ed3e783099dbfe6b1408e36c2f4ec.jpg
وأكدت وزارة البترول المصرية، في بيان نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي، أن هذه المذكرة تمثل خطوة هامة نحو تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي وتأمين احتياجات الدولة المصرية، بالتوازي مع جهود زيادة الإنتاج المحلي، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز. وقع المذكرة عن الجانب المصري كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعن الجانب القطري المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة قطر للطاقة. وفي السياق ذاته، وقّعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة قطر للطاقة على بنود الآلية التنفيذية لتوفير شحنات من الغاز الطبيعي المسال القطري، يتم تسليمها في مينائي السخنة ودمياط، وفقاً للاتفاق المبرم بين الطرفين. وقع الآلية التنفيذية عن الجانب المصري المهندس محمود عبد الحميد، رئيس "إيجاس"، وعن الجانب القطري عبد الله أحمد الحسيني، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق بشركة قطر للطاقة. يُنظر إلى هذه الاتفاقيات كخطوة إيجابية تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وقطر في قطاع الطاقة، وتساهم في استقرار إمدادات الغاز للسوق المصرية والإقليمية.وكانت وزارة البترول المصرية قد أعلنت، منتصف الشهر قبل الماضي، عن اكتشاف غازي جديد في الصحراء الغربية، بقدرة إنتاجية تقدر بنحو 36 مليون قدم مكعب يوميا، في إضافة جديدة لإنجازات قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة.وأضافت أن "أعمال التقييم جارية حاليا لتقدير المخزون المبدئي، على أن يُدرج البئر على خريطة الإنتاج يوم الأربعاء المقبل، بما يعزز قدرات مصر الإنتاجية ويدعم خطتها لزيادة الاعتماد على الاكتشافات المحلية".وتابع البيان أن "هذا الكشف يأتي ضمن جهود وزارة البترول المصرية لرفع معدلات الإنتاج وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في البحث والاستكشاف، خاصة بعد تطبيق حوافز جديدة لتشجيع شركات الطاقة العالمية على العمل في الصحراء الغربية".وأكدت الوزارة أن الاكتشاف "يمثل تعزيزا لنشاطات "أباتشي" في تنمية مشاريع الغاز إلى جانب النفط"، مشيرة إلى أن "المنطقة لا تزال تمتلك فرصا واعدة لمزيد من الاكتشافات مع توسع أعمال الحفر الاستكشافي".
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103728/74/1037287432_118:0:1681:1172_1920x0_80_0_0_96bf66a78692544fd401986bd8a9cc8b.jpg
