مصر تحسم الجدل حول لقاء السيسي ونتنياهو بعد صفقة الغاز

عربي
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة بمشاركة واسعة- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251220/مصر-تحسم-الجدل-حول-لقاء-السيسي-ونتنياهو-بعد-صفقة-الغاز-1108379804.html
مصر تحسم الجدل حول لقاء السيسي ونتنياهو بعد صفقة الغاز
مصر تحسم الجدل حول لقاء السيسي ونتنياهو بعد صفقة الغاز
سبوتنيك عربي
حسمت مصر الجدل المثار بشأن ما تردد عن احتمال عقد لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نافية صحة الأنباء... 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T11:09+0000
2025-12-20T11:09+0000
بنيامين نتنياهو
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105972445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_edcc5fefa7d7aa3e8fd0f6313e783359.jpg
وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، إن "ما يتم تداوله عن وجود ترتيبات أو تخطيط لعقد لقاء بين السيسي ونتنياهو، في واشنطن، لا يستند إلى أي أساس من الصحة"، مؤكدًا أن "هذه الأنباء مجرد شائعات تروج لها وسائل إعلام إسرائيلية".وشدد رشوان، في تصريحات تلفزيونية، على "عدم وجود أي اتصالات أو ترتيبات لعقد مثل هذا اللقاء"، موضحًا أن "ما يُنشر في هذا الإطار عارٍ تمامًا عن الصحة".وأكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، "عدم تعرض مصر أو الشعب المصري لأي ضغوط خارجية بهدف الدفع نحو التطبيع مع إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "الموقف الشعبي المصري تجاه إسرائيل ثابت، منذ توقيع اتفاقية السلام ولم يشهد أي تغيير، ولن يخضع لأي ضغوط".وأضاف أن "مصر حافظت على مواقفها الثابتة طوال سنوات الحرب على غزة دون أي تغيير"، مشيرًا إلى أن "اتفاقيات الغاز تندرج ضمن الاستراتيجية المصرية الهادفة إلى التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتسييل الغاز، ولا ترتبط بأي اعتبارات سياسية أو ضغوط خارجية".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن الأربعاء الماضي، المصادقة رسمًيا على صفقة الغاز مع مصر، مشيرًا إلى أنها "الأكبر في تاريخ إسرائيل بقيمة 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار)"، على حد قوله.وأوضح نتنياهو أن "قرار المصادقة على هذه الصفقة المليارية جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق جميع المصالح الأمنية العليا لإسرائيل".
https://sarabic.ae/20251218/صفقة-الغاز-بين-إسرائيل-ومصر-لماذا-تغير-موقف-نتنياهو-ومن-المستفيد-الأكبر؟-1108305575.html
https://sarabic.ae/20251212/إعلام-إسرائيلي-نتنياهو-يخطط-لزيارة-القاهرة-لتوقيع-صفقة-غاز-بمليارات-الدولارات-مع-مصر-1108090775.html
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105972445_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c5e1c0eea186c73592d588f19924136c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بنيامين نتنياهو, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
بنيامين نتنياهو, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تحسم الجدل حول لقاء السيسي ونتنياهو بعد صفقة الغاز

11:09 GMT 20.12.2025
© AP Photoالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
حسمت مصر الجدل المثار بشأن ما تردد عن احتمال عقد لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نافية صحة الأنباء المتداولة حول هذا الشأن.
وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، إن "ما يتم تداوله عن وجود ترتيبات أو تخطيط لعقد لقاء بين السيسي ونتنياهو، في واشنطن، لا يستند إلى أي أساس من الصحة"، مؤكدًا أن "هذه الأنباء مجرد شائعات تروج لها وسائل إعلام إسرائيلية".
وشدد رشوان، في تصريحات تلفزيونية، على "عدم وجود أي اتصالات أو ترتيبات لعقد مثل هذا اللقاء"، موضحًا أن "ما يُنشر في هذا الإطار عارٍ تمامًا عن الصحة".
مهندسو شركة أرامكو السعودية في معمل الحوية لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي، بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر... لماذا تغير موقف نتنياهو ومن المستفيد الأكبر؟
18 ديسمبر, 15:27 GMT
وأكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، "عدم تعرض مصر أو الشعب المصري لأي ضغوط خارجية بهدف الدفع نحو التطبيع مع إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "الموقف الشعبي المصري تجاه إسرائيل ثابت، منذ توقيع اتفاقية السلام ولم يشهد أي تغيير، ولن يخضع لأي ضغوط".

وتناول رشوان الجدل المتعلق بصفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، موضحًا أن "تسييس هذا الملف يتم من الجانب الإسرائيلي، ولا سيما من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"، مؤكدًا أن "القاهرة لا يمكن الضغط عليها عبر هذا الملف".

وأضاف أن "مصر حافظت على مواقفها الثابتة طوال سنوات الحرب على غزة دون أي تغيير"، مشيرًا إلى أن "اتفاقيات الغاز تندرج ضمن الاستراتيجية المصرية الهادفة إلى التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتسييل الغاز، ولا ترتبط بأي اعتبارات سياسية أو ضغوط خارجية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يخطط لزيارة القاهرة لتوقيع صفقة غاز بمليارات الدولارات مع مصر
12 ديسمبر, 16:10 GMT
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن الأربعاء الماضي، المصادقة رسمًيا على صفقة الغاز مع مصر، مشيرًا إلى أنها "الأكبر في تاريخ إسرائيل بقيمة 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار)"، على حد قوله.

وقال نتنياهو خلال كلمة له: "صادقت على صفقة الغاز مع مصر وهي الأكبر في تاريخ إسرائيل، بقيمة 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار)، سيدخل 58 مليار شيكل (نحو 16 مليار دولار) إلى خزينة الدولة".

وأوضح نتنياهو أن "قرار المصادقة على هذه الصفقة المليارية جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق جميع المصالح الأمنية العليا لإسرائيل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала