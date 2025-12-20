https://sarabic.ae/20251220/مصر-تحسم-الجدل-حول-لقاء-السيسي-ونتنياهو-بعد-صفقة-الغاز-1108379804.html

مصر تحسم الجدل حول لقاء السيسي ونتنياهو بعد صفقة الغاز

وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، إن "ما يتم تداوله عن وجود ترتيبات أو تخطيط لعقد لقاء بين السيسي ونتنياهو، في واشنطن، لا يستند إلى أي أساس من الصحة"، مؤكدًا أن "هذه الأنباء مجرد شائعات تروج لها وسائل إعلام إسرائيلية".وشدد رشوان، في تصريحات تلفزيونية، على "عدم وجود أي اتصالات أو ترتيبات لعقد مثل هذا اللقاء"، موضحًا أن "ما يُنشر في هذا الإطار عارٍ تمامًا عن الصحة".وأكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، "عدم تعرض مصر أو الشعب المصري لأي ضغوط خارجية بهدف الدفع نحو التطبيع مع إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "الموقف الشعبي المصري تجاه إسرائيل ثابت، منذ توقيع اتفاقية السلام ولم يشهد أي تغيير، ولن يخضع لأي ضغوط".وأضاف أن "مصر حافظت على مواقفها الثابتة طوال سنوات الحرب على غزة دون أي تغيير"، مشيرًا إلى أن "اتفاقيات الغاز تندرج ضمن الاستراتيجية المصرية الهادفة إلى التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتسييل الغاز، ولا ترتبط بأي اعتبارات سياسية أو ضغوط خارجية".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن الأربعاء الماضي، المصادقة رسمًيا على صفقة الغاز مع مصر، مشيرًا إلى أنها "الأكبر في تاريخ إسرائيل بقيمة 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار)"، على حد قوله.وأوضح نتنياهو أن "قرار المصادقة على هذه الصفقة المليارية جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق جميع المصالح الأمنية العليا لإسرائيل".

