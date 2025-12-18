https://sarabic.ae/20251218/مصر-صفقة-الغاز-مع-إسرائيل-تجارية-بحتة-ولا-تنطوي-على-أي-أبعاد-أو-تفاهمات-سياسية---1108305853.html

مصر: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية بحتة ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية

مصر: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية بحتة ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية

سبوتنيك عربي

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن صفقة الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، التي أعلنت إسرائيل المصادقة عليها، أمس الأربعاء، بقيمة تصل إلى 35 مليار... 18.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-18T15:35+0000

2025-12-18T15:35+0000

2025-12-18T15:35+0000

أخبار مصر الآن

مصر

أخبار إسرائيل اليوم

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/12/1048145068_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f4c31b88e0a982ec59c29e2ea4958f61.jpg

وأوضح رشوان، في بيان رسمي حصلت "سبوتنيك على نسخة منه، أن الاتفاق يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيداً عن أي توظيف سياسي، مشيراً إلى أن أطرافه شركات تجارية دولية معروفة، من بينها شركة "شيفرون" الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية متخصصة في استقبال ونقل وتداول الغاز، دون تدخل حكومي مباشر. وأضاف رشوان أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة تتيح تنويع مصادر الغاز من مسارات وشركاء متعددين، دون ضغوط أو قيود، مما يوفر مرونة واسعة في إدارة الملف، ويرسخ قدرتها على اتخاذ قرارات اقتصادية وفق مصالحها الوطنية. وحذر من الانسياق وراء حملات إعلامية معادية تسعى لإضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري، مؤكداً أن توقيت الإعلان لا يغير من طبيعته التجارية الناتجة عن مفاوضات سابقة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوقد أعلن، أمس الأربعاء، المصادقة رسميا على صفقة الغاز مع مصر، مشيرا إلى أنها الأكبر في تاريخ إسرائيل بقيمة 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار).وقال نتنياهو خلال كلمة: "صادقت على صفقة الغاز مع مصر وهي الأكبر في تاريخ إسرائيل بقيمة 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار)، سيدخل 58 مليار شيكل (نحو 16 مليار دولار) إلى خزينة الدولةوأوضح نتنياهو أن قرار المصادقة على هذه الصفقة المليارية جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق جميع المصالح الأمنية العليا لإسرائيل.

https://sarabic.ae/20251218/صفقة-الغاز-بين-إسرائيل-ومصر-لماذا-تغير-موقف-نتنياهو-ومن-المستفيد-الأكبر؟-1108305575.html

https://sarabic.ae/20251212/إعلام-إسرائيلي-نتنياهو-يخطط-لزيارة-القاهرة-لتوقيع-صفقة-غاز-بمليارات-الدولارات-مع-مصر-1108090775.html

مصر

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مصر الآن, مصر, أخبار إسرائيل اليوم, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية