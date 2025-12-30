https://sarabic.ae/20251230/تفاصيل-اتفاق-إمداد-لبنان-بالغاز-المصري-1108724960.html
تفاصيل اتفاق إمداد لبنان بالغاز المصري
تفاصيل اتفاق إمداد لبنان بالغاز المصري
وقّعت مصر ولبنان مذكرة تفاهم لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي، بحضور رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، حيث وقّع عن الجانب المصري وزير البترول والثروة... 30.12.2025, سبوتنيك عربي
ويهدف الاتفاق إلى رفع كفاءة توليد الكهرباء في لبنان وزيادة ساعات التغذية، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأعلى تكلفة، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال الانتقال التدريجي إلى استخدام الغاز الطبيعي الأقل كلفة والأقل ضررا بيئيا.
تفاصيل اتفاق إمداد لبنان بالغاز المصري
11:25 GMT 30.12.2025 (تم التحديث: 12:21 GMT 30.12.2025)
وقّعت مصر ولبنان مذكرة تفاهم لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي، بحضور رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، حيث وقّع عن الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، وعن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه جو صدي.
ويهدف الاتفاق إلى رفع كفاءة توليد الكهرباء في لبنان وزيادة ساعات التغذية، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأعلى تكلفة، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال الانتقال التدريجي إلى استخدام الغاز الطبيعي الأقل كلفة والأقل ضررا بيئيا.