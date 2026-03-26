تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
مؤسسة النفط الليبية: استمرار عمليات قطر الناقلة الروسية "أركتيك ميتا غاز"
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية استمرار عمليات قطر الناقلة الروسية "أركتيك ميتا غاز" في عرض البحر، وذلك عبر القاطرة البحرية "ميرداف" التابعة لشركة "مليته"... 26.03.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت المؤسسة في بيان لها حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن القاطرة قطعت مسافة تقدر بنحو 43 ميلا بحريا منذ انطلاقها بسرعة تقارب 2.9 عقدة مشيرة إلى أن أقرب نقطة للناقلة من اليابسة تبلغ حالياً نحو 35.5 ميلا بحريا وفق آخر التحديثات.وفي إطار تأمين العملية، وصلت القاطرة "مصراتة" التابعة لإدارة المنطقة الحرة مصراتة لمرافقة الناقلة والتدخل عند الضرورة، فيما يتولى جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ مرافقة القاطرات وتأمين مسار الرحلة وإزالة أي عوائق لضمان السلامة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل الروسية، بأن ناقلة غاز روسية تعرضت لهجوم، في 3 مارس/آذار، في البحر الأبيض المتوسط ​​من قبل زوارق أوكرانية مسيّرة، بالقرب من المياه الإقليمية لمالطا.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الهجوم على السفينة التجارية المدنية "أركتيك ميتاغاز" ​​في البحر الأبيض المتوسط​​ يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الحالي.
20:16 GMT 26.03.2026
© REUTERS Benoit Tessierناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026
ناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية استمرار عمليات قطر الناقلة الروسية "أركتيك ميتا غاز" في عرض البحر، وذلك عبر القاطرة البحرية "ميرداف" التابعة لشركة "مليته" بإشراف ومتابعة من مصلحة الموانئ والنقل البحري.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن القاطرة قطعت مسافة تقدر بنحو 43 ميلا بحريا منذ انطلاقها بسرعة تقارب 2.9 عقدة مشيرة إلى أن أقرب نقطة للناقلة من اليابسة تبلغ حالياً نحو 35.5 ميلا بحريا وفق آخر التحديثات.
وفي إطار تأمين العملية، وصلت القاطرة "مصراتة" التابعة لإدارة المنطقة الحرة مصراتة لمرافقة الناقلة والتدخل عند الضرورة، فيما يتولى جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ مرافقة القاطرات وتأمين مسار الرحلة وإزالة أي عوائق لضمان السلامة.

وأكدت المؤسسة أن عمليات المراقبة والتتبع تتم على مدار الساعة عبر غرف العمليات المختصة بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ تحسباً لأي طارئ، كما أشارت إلى تكليف فريق متخصص لقياس انبعاثات الغاز والذي باشر أعماله ميدانياً، مؤكدة في الوقت ذاته عدم تسجيل أي تسربات نفطية من الناقلة حتى الآن.

الخارجية الروسية: الهجوم على ناقلة الغاز "آركتيك ميتاغاز" في البحر المتوسط عمل إرهابي وجريمة حرب
11 مارس, 14:38 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل الروسية، بأن ناقلة غاز روسية تعرضت لهجوم، في 3 مارس/آذار، في البحر الأبيض المتوسط ​​من قبل زوارق أوكرانية مسيّرة، بالقرب من المياه الإقليمية لمالطا.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الهجوم على السفينة التجارية المدنية "أركتيك ميتاغاز" ​​في البحر الأبيض المتوسط​​ يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الحالي.
