مؤسسة النفط الليبية: استمرار عمليات قطر الناقلة الروسية "أركتيك ميتا غاز"
سبوتنيك عربي
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية استمرار عمليات قطر الناقلة الروسية "أركتيك ميتا غاز" في عرض البحر، وذلك عبر القاطرة البحرية "ميرداف" التابعة لشركة "مليته"... 26.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260311/الخارجية-الروسية-الهجوم-على-ناقلة-الغاز-آركتيك-ميتاغاز-في-البحر-المتوسط-عمل-إرهابي-وجريمة-حرب-1111348363.html
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية استمرار عمليات قطر الناقلة الروسية "أركتيك ميتا غاز" في عرض البحر، وذلك عبر القاطرة البحرية "ميرداف" التابعة لشركة "مليته" بإشراف ومتابعة من مصلحة الموانئ والنقل البحري.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن القاطرة قطعت مسافة تقدر بنحو 43 ميلا بحريا منذ انطلاقها بسرعة تقارب 2.9 عقدة مشيرة إلى أن أقرب نقطة للناقلة من اليابسة تبلغ حالياً نحو 35.5 ميلا بحريا وفق آخر التحديثات.
وفي إطار تأمين العملية، وصلت القاطرة "مصراتة" التابعة لإدارة المنطقة الحرة مصراتة لمرافقة الناقلة والتدخل عند الضرورة، فيما يتولى جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ مرافقة القاطرات وتأمين مسار الرحلة وإزالة أي عوائق لضمان السلامة.
وأكدت المؤسسة أن عمليات المراقبة والتتبع تتم على مدار الساعة عبر غرف العمليات المختصة بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ تحسباً لأي طارئ، كما أشارت إلى تكليف فريق متخصص لقياس انبعاثات الغاز والذي باشر أعماله ميدانياً، مؤكدة في الوقت ذاته عدم تسجيل أي تسربات نفطية من الناقلة حتى الآن.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل الروسية، بأن ناقلة غاز روسية
تعرضت لهجوم، في 3 مارس/آذار، في البحر الأبيض المتوسط من قبل زوارق أوكرانية مسيّرة، بالقرب من المياه الإقليمية لمالطا.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الهجوم على السفينة التجارية المدنية "أركتيك ميتاغاز" في البحر الأبيض المتوسط يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الحالي.