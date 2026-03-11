https://sarabic.ae/20260311/الخارجية-الروسية-الهجوم-على-ناقلة-الغاز-آركتيك-ميتاغاز-في-البحر-المتوسط-عمل-إرهابي-وجريمة-حرب-1111348363.html

الخارجية الروسية: الهجوم على ناقلة الغاز "آركتيك ميتاغاز" في البحر المتوسط عمل إرهابي وجريمة حرب

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الهجوم على السفينة التجارية المدنية "أركتيك ميتاغاز" ​​في البحر الأبيض المتوسط ​​في 3 مارس/آذار... 11.03.2026, سبوتنيك عربي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

الإتحاد الأوروبي

العالم

وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على موقع وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء: "إن الهجوم على سفينة تجارية مدنية في البحر الأبيض المتوسط ​​يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الحالي".وبينت زاخاروفا، أنه لم تدن أي دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الهجوم على ناقلة الغاز "أركتيك ميتاغاز"، على الرغم من وقوعه بالقرب من ساحل إحدى الدول الأعضاء، مضيفة: "من الجدير بالذكر أن الهجوم الإرهابي قد ارتكب على مقربة من شواطئ دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكن حتى الآن لم تدن أي دولة أوروبية الحادث".وكانت وزارة النقل الروسية، أفادت يوم الأربعاء الماضي، بأن ناقلة غاز روسية تعرضت لهجوم في 3 مارس/آذار، في البحر الأبيض المتوسط ​​من قبل زوارق أوكرانية مسيرة، بالقرب من المياه الإقليمية لمالطا.وقالت الوزارة في بيان: "في الـ 3 من مارس، تعرضت ناقلة الغاز الروسية "أركتيك ميتاغاز" ​​لهجوم بالقرب من المياه الإقليمية لمالطا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وكانت الناقلة تحمل شحنة، تم تخليصها جمركيا وفقا لجميع اللوائح الدولية، من ميناء مورمانسك".وجاء في بيان الوزارة: "مثل هذه الأعمال الإجرامية، التي ارتكبت بتواطؤ من سلطات دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، يجب أن لا تمر من دون تقييم من جانب المجتمع الدولي".

