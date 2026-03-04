موسكو: انطلقت من ليبيا... زوارق أوكرانية مسيرة تشن هجوما على ناقلة غاز روسية قرب مالطا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260304/موسكو-انطلقت-من-ليبيا-زوارق-أوكرانية-مسيرة-تشن-هجوما-على-ناقلة-غاز-روسية-قرب-مالطا-1111024652.html
موسكو: انطلقت من ليبيا... زوارق أوكرانية مسيرة تشن هجوما على ناقلة غاز روسية قرب مالطا
موسكو: انطلقت من ليبيا... زوارق أوكرانية مسيرة تشن هجوما على ناقلة غاز روسية قرب مالطا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة النقل الروسية، اليوم الأربعاء، بأن ناقلة غاز روسية تعرضت لهجوم أمس، في البحر الأبيض المتوسط ​​من قبل زوارق أوكرانية مسيرة، بالقرب من المياه... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T09:20+0000
2026-03-04T09:21+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101338/01/1013380155_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b403b8d0365db194696cb57871ccb0b6.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "في الـ 3 من آذار/مارس، تعرضت ناقلة الغاز الروسية "أركتيك ميتاغاز" ​​لهجوم بالقرب من المياه الإقليمية لمالطا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وكانت الناقلة تحمل شحنة، تم تخليصها جمركياً وفقاً لجميع اللوائح الدولية، من ميناء مورمانسك".وجاء في بيان الوزارة، بهذا الصدد: "تم تنفيذ الهجوم انطلاقا من سواحل ليبيا بواسطة زوارق أوكرانية مسيّرة".وجاء في بيان الوزارة: "مثل هذه الأعمال الإجرامية، التي ارتكبت بتواطؤ من سلطات دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، يجب أن لا تمر من دون تقييم من جانب المجتمع الدولي".أسعار الغاز في أوروبا تقفز 50% على خلفية أحداث الشرق الأوسط
https://sarabic.ae/20260128/الكرملين-خطط-الاتحاد-الأوروبي-للتخلي-عن-الغاز-الروسي-تسبب-مشكلة-لدول-التكتل-1109731764.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101338/01/1013380155_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_0bf1789dd018137650c254fe392340a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

موسكو: انطلقت من ليبيا... زوارق أوكرانية مسيرة تشن هجوما على ناقلة غاز روسية قرب مالطا

09:20 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 09:21 GMT 04.03.2026)
© Sputnik . Artem Jiganev  / الانتقال إلى بنك الصورناقلة غاز روسية
ناقلة غاز روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© Sputnik . Artem Jiganev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة النقل الروسية، اليوم الأربعاء، بأن ناقلة غاز روسية تعرضت لهجوم أمس، في البحر الأبيض المتوسط ​​من قبل زوارق أوكرانية مسيرة، بالقرب من المياه الإقليمية لمالطا.
وقالت الوزارة في بيان: "في الـ 3 من آذار/مارس، تعرضت ناقلة الغاز الروسية "أركتيك ميتاغاز" ​​لهجوم بالقرب من المياه الإقليمية لمالطا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وكانت الناقلة تحمل شحنة، تم تخليصها جمركياً وفقاً لجميع اللوائح الدولية، من ميناء مورمانسك".
وجاء في بيان الوزارة، بهذا الصدد: "تم تنفيذ الهجوم انطلاقا من سواحل ليبيا بواسطة زوارق أوكرانية مسيّرة".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
الكرملين: خطط الاتحاد الأوروبي للتخلي عن الغاز الروسي تسبب مشكلة لدول التكتل
28 يناير, 15:43 GMT

وأكدت الوزارة أن الهجوم على الناقلة الروسية نفّذ بتواطؤ من سلطات الاتحاد الأوروبي وعلى المجتمع الدولي عدم تجاهل ذلك.

وجاء في بيان الوزارة: "مثل هذه الأعمال الإجرامية، التي ارتكبت بتواطؤ من سلطات دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، يجب أن لا تمر من دون تقييم من جانب المجتمع الدولي".
أسعار الغاز في أوروبا تقفز 50% على خلفية أحداث الشرق الأوسط
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала