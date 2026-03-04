https://sarabic.ae/20260304/موسكو-انطلقت-من-ليبيا-زوارق-أوكرانية-مسيرة-تشن-هجوما-على-ناقلة-غاز-روسية-قرب-مالطا-1111024652.html
موسكو: انطلقت من ليبيا... زوارق أوكرانية مسيرة تشن هجوما على ناقلة غاز روسية قرب مالطا
09:20 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 09:21 GMT 04.03.2026)
أفادت وزارة النقل الروسية، اليوم الأربعاء، بأن ناقلة غاز روسية تعرضت لهجوم أمس، في البحر الأبيض المتوسط من قبل زوارق أوكرانية مسيرة، بالقرب من المياه الإقليمية لمالطا.
وقالت الوزارة في بيان: "في الـ 3 من آذار/مارس، تعرضت ناقلة الغاز الروسية "أركتيك ميتاغاز" لهجوم بالقرب من المياه الإقليمية لمالطا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وكانت الناقلة تحمل شحنة، تم تخليصها جمركياً وفقاً لجميع اللوائح الدولية، من ميناء مورمانسك".
وجاء في بيان الوزارة، بهذا الصدد: "تم تنفيذ الهجوم انطلاقا من سواحل ليبيا بواسطة زوارق أوكرانية مسيّرة".
وأكدت الوزارة أن الهجوم على الناقلة الروسية نفّذ بتواطؤ من سلطات الاتحاد الأوروبي وعلى المجتمع الدولي عدم تجاهل ذلك.
وجاء في بيان الوزارة: "مثل هذه الأعمال الإجرامية، التي ارتكبت بتواطؤ من سلطات دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، يجب أن لا تمر من دون تقييم من جانب المجتمع الدولي".