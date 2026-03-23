https://sarabic.ae/20260323/الخارجية-الروسية-موسكو-سترد-على-محاولات-تحويل-بحر-البلطيق-إلى-مياه-داخلية-للناتو-1111821816.html

الخارجية الروسية: موسكو سترد على محاولات تحويل بحر البلطيق إلى "مياه داخلية للناتو"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن روسيا سترد بكل الوسائل اللازمة على أعمال النهب والفوضى التي تهدف إلى تحويل بحر البلطيق ومياه أخرى إلى "مياه...

2026-03-23T12:32+0000

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg

وجاء في بيان على موقع الوزارة الإلكتروني: "على من يسعون إلى تحويل بحر البلطيق، ومياه أخرى، إلى "مياه داخلية" تابعة لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، أن يدركوا أن أعمال النهب والفوضى لن تمر دون رد من جانبنا، وسنستخدم كل الوسائل المتاحة".وأكمل البيان ردا على تصرفات بعض الدول الأوروبية في البحار، التي توقف وترافق السفن غير المرغوب فيها إلى موانئها دون رادع: "ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مبدئي يدعم اتفاقية قانون البحار لعام 1982، وندعو دول العلم إلى عدم الخضوع للإملاءات الاستعمارية الجديدة، وإلى التكاتف لحماية مصالحها المشروعة وشركات النقل البحري ذات النوايا الحسنة".وتابع: "سيستخدم جميع الأدوات السياسية والقانونية وغيرها من الوسائل المتاحة له لضمان احترام مبدأ حرية الملاحة".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل الروسية، بأن ناقلة غاز روسية تعرضت لهجوم، في 3 مارس/آذار، في البحر الأبيض المتوسط ​​من قبل زوارق أوكرانية مسيّرة، بالقرب من المياه الإقليمية لمالطا.وفي وقت سابق، صرّح نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي، ورئيس مجلس الشؤون البحرية، بأن "حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينشئ قوة متعددة الجنسيات في بحر البلطيق، مركّزةً على العمليات الهجومية ضد روسيا".

https://sarabic.ae/20260217/باتروشيف-الناتو-ينشئ-قوة-متعددة-الجنسيات-في-دول-البلطيق-موجهة--ضد-روسيا-1110446670.html

https://sarabic.ae/20260311/الخارجية-الروسية-الهجوم-على-ناقلة-الغاز-آركتيك-ميتاغاز-في-البحر-المتوسط-عمل-إرهابي-وجريمة-حرب-1111348363.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

