عربي
طهران: الخطة التي تلقتها إيران من واشنطن للتسوية "غير واقعية"
الرئيس الصربي: توصلت إلى اتفاق مع بوتين بشأن تمديد عقد الغاز لمدة 3 أشهر
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الاثنين، أنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تمديد عقد الغاز لمدة 3 أشهر. 30.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال فوتشيتش للصحفيين: "انتهيت للتو من مكالمة هاتفية مع فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي)حول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية واللقاحات، ومشاركة الشركات الروسية في مشاريع في بلادنا. ناقشنا جميع المجالات تقريبا. وقد حصلنا على تمديد لعقد الغاز لـ3 أشهر أخرى بشروط ممتازة". وكان أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في وقت سابق، أن أوروبا بدأت تدريجيا في تغيير موقفها من الحوار مع روسيا، مشيرا إلى أن الدبلوماسية أصبحت الآن الخيار المفضل لحل النزاعات.وأكمل فوتشيتش قائلا: "من الأفضل أن تظل باب الحوار مفتوحا". واعتبر أن الحلول السلمية هي السبيل الأمثل لحل النزاعات، مضيفًا: "الأشخاص الناضجون لا يحلون المشاكل بالعنف، بل عبر الحوار".
الرئيس الصربي: توصلت إلى اتفاق مع بوتين بشأن تمديد عقد الغاز لمدة 3 أشهر

09:23 GMT 30.03.2026 (تم التحديث: 09:36 GMT 30.03.2026)
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الاثنين، أنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تمديد عقد الغاز لمدة 3 أشهر.
وقال فوتشيتش للصحفيين: "انتهيت للتو من مكالمة هاتفية مع فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي)حول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية واللقاحات، ومشاركة الشركات الروسية في مشاريع في بلادنا. ناقشنا جميع المجالات تقريبا. وقد حصلنا على تمديد لعقد الغاز لـ3 أشهر أخرى بشروط ممتازة".

وأضاف أن صربيا ستكون ثاني أو ثالث دولة من حيث أدنى سعر للغاز، على الأرجح بعد بيلاروسيا.

خبير: روسيا المنتج الأول للنفط والغاز والمساهم الأكبر في سوق الطاقة بآسيا
28 مارس, 11:45 GMT
وكان أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في وقت سابق، أن أوروبا بدأت تدريجيا في تغيير موقفها من الحوار مع روسيا، مشيرا إلى أن الدبلوماسية أصبحت الآن الخيار المفضل لحل النزاعات.
وقال فوتشيتش خلال مقابلة مع صحيفة ألمانية: "لفترة طويلة، اعتقدت أوروبا أن لا أحد يرغب في الحوار مع روسيا. أما الآن، فيتغير هذا الموقف ببطء".
وأكمل فوتشيتش قائلا: "من الأفضل أن تظل باب الحوار مفتوحا". واعتبر أن الحلول السلمية هي السبيل الأمثل لحل النزاعات، مضيفًا: "الأشخاص الناضجون لا يحلون المشاكل بالعنف، بل عبر الحوار".
