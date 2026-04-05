سيارتو: روسيا والمجر وصربيا وتركيا تتفق على حماية خط أنابيب "التيار التركي"

سيارتو: روسيا والمجر وصربيا وتركيا تتفق على حماية خط أنابيب "التيار التركي"

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، بأن المجر وروسيا وصربيا وتركيا اتفقت على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية خط أنابيب الغاز "التيار التركي"، مؤكدا... 05.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-05T17:00+0000

2026-04-05T17:00+0000

2026-04-05T17:00+0000

وقال سيارتو في رسالة مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "اتفقنا (المجر وروسيا وصربيا وتركيا) على ضرورة حماية خط الأنابيب (التيار التركي) بشكل مادي أكثر موثوقية من أي وقت مضى، نظرا لتزايد وتيرة الهجمات عليه. واتفقنا على البقاء على اتصال وثيق، وسيقوم كل طرف بدوره، وسيتخذ كل طرف إجراءات حاسمة لضمان حماية خط الأنابيب في جزئه الأوروبي بالكامل".واتهم سيارتو أوكرانيا بمحاولة تخريب "التيار التركي"، واصفا ذلك بأنه جزء من هجمات نظام كييف على إمدادات الطاقة في المجر، واعتداء على سيادتها، مشيرا إلى أن أوروبا تقترب بسرعة من أزمة طاقة.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، عن العثور على قنبلة بالقرب من خط أنابيب غاز روسي يربط صربيا بالمجر.وكتب فوتشيتش على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنهيت للتو مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان، حيث أطلعته على النتائج الأولية لتحقيقنا العسكري الشرطي بشأن التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية للغاز التي تربط صربيا بالمجر".وكان وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، قد دعا سابقا إلى الاستعداد لهجوم مكثف من نظام كييف على خط أنابيب "التيار التركي"، الذي يعد حيويا لإمدادات الغاز الطبيعي إلى المجر، في المستقبل القريب، بهدف تعطيل إمدادات الطاقة في البلاد بشكل كامل.وفي 18 فبراير/شباط، أوقفت بودابست إمدادات الديزل إلى أوكرانيا، وفي 20 فبراير، جمّدت قرضًا بقيمة 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي إلى كييف. وجاء ذلك ردًا على وقف نظام كييف لإمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" في أواخر يناير/كانون الثاني.الخارجية الروسية: كييف تكثف القصف خارج مناطق القتال وفق سياسة الغرب التصعيديةالرئيس الصربي يبلغ أوربان بضبط محاولة تفجير خط أنابيب ناقل للغاز الروسي يربط بلاده بالمجر

المجر

صربيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المجر, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار تركيا اليوم, صربيا