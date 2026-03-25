الخارجية الروسية: كييف تكثف القصف خارج مناطق القتال وفق سياسة الغرب التصعيدية

الخارجية الروسية: كييف تكثف القصف خارج مناطق القتال وفق سياسة الغرب التصعيدية

سبوتنيك عربي

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن نظام كييف يكثف من القصف خارج مناطق القتال مستندا بذلك إلى سياسة الغرب التصعيدية.

2026-03-25T11:48+0000

2026-03-25T11:48+0000

2026-03-25T12:01+0000

وقالت خلال إحاطة صحفية: "إن نظام كييف، مسترشدًا بتوجيهات بريطانية وأوروبية لتصعيد التوترات، يحاول استخدام أسلحة الناتو لزيادة كثافة القصف إلى ما هو أبعد من مناطق القتال، مستهدفًا المدنيين الأكثر ضعفا".وحول أن الاتحاد الأوروبي لا يوافق على سلام في أوكرانيا يراعي مصالح روسيا، أوضحت: "بروكسل، بطبيعة الحال، لا توافق على سلام بديل يراعي مصالح روسيا، والحقوق المشروعة للناطقين بالروسية، والمواطنين الروس في أوكرانيا، والواقع الجغرافي، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، إنهم يريدون مواصلة استغلال أوكرانيا، حرفيا، وفقًا لأبشع التقاليد غير الاستعمارية، ومواصلة تأليبها ضد بلدنا، بل واستخدامها لأغراض عدوانية".وكانت وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، محاولات فلاديمير زيلينسكي التقرب من الاتحاد الأوروبي بكل الوسائل الممكنة، بالشخص الذي حشرت يده في باب حافلة أغلق في وجهه، يركض خلفها لمحاولة الصعود ويصرخ أنه في الحافلة.وأوضحت أن ما صدر عن زيلينسكي “أمر بالغ الصدمة”، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن يقدم على توجيه تهديد مباشر لأحد قادة الاتحاد الأوروبي، رغم المليارات التي حصلت عليها بلاده من الاتحاد.أوربان: المجر تعتزم وقف إمدادات الغاز إلى أوكرانيا

https://sarabic.ae/20260321/الخارجية-الروسية-التقارير-الغربية-بشأن-اتصالات-سيارتو-بلافروف-من-خيال-أعداء-المجر-1111766809.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي