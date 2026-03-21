https://sarabic.ae/20260321/الخارجية-الروسية-التقارير-الغربية-بشأن-اتصالات-سيارتو-بلافروف-من-خيال-أعداء-المجر-1111766809.html
الخارجية الروسية: التقارير الغربية بشأن اتصالات سيارتو بلافروف من خيال أعداء المجر
21.03.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التقارير الغربية بشأن اتصالات وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من اجتماعات الاتحاد الأوروبي بأنها "محض خيال" لأعداء المجر.
وقالت زاخراوفا لـ"سبوتنيك"، تعليقا على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" استشهد بمسؤول أوروبي لم تسمه، زاعمًا أن سيارتو يتصل بانتظام بـ لافروف خلال فترات استراحة اجتماعات الاتحاد الأوروبي: "هذا يُظهر أن أعداء المجر لديهم خيال ملتهب".
وصرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، يوم الخميس، بأن أوكرانيا طلبت مجددا مبلغ 5.5 مليار يورو إضافية من الاتحاد الأوروبي لمواجهة الشتاء المقبل، لكن بودابست لن تدعم ذلك حتى تحصل على النفط عبر خط أنابيب "دروجبا".
ونقلت وكالة الأنباء المجرية "إم تي إي" عن سيارتو قوله مساء الخميس: "يطالب الأوكرانيون بمبلغ 5.5 مليار يورو إضافية، لكنهم لم يستأنفوا إمدادات النفط بعد. ونحن نطالبهم بالقيام بذلك حتما. لا يمكن خداع هنغاريا، ولا يمكن ابتزازها، وطالما استمر الحصار النفطي، فلن يتم اتخاذ أي قرار مهم للأوكرانيين في بروكسل بشأن تزويدهم بالمال".
ووفقا له، جمعت أوكرانيا رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في كييف، بمن فيهم السفير المجري، وطلبت مبلغا إضافيا قدره 5.5 مليار يورو من دول الاتحاد الأوروبي لتجهيز أوكرانيا لمواجهة الشتاء المقبل عسكريا .