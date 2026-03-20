أوربان يصف تخصيص الاتحاد الأوروبي قروضا لأوكرانيا بـ"الخطأ الأخلاقي"
أوربان يصف تخصيص الاتحاد الأوروبي قروضا لأوكرانيا بـ"الخطأ الأخلاقي"
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة 20 مارس/آذار، أن تخصيص قروض نقدية لأوكرانيا من خلال الاتحاد الأوروبي هو خطأ أخلاقي وسياسي من جانب الدول...
2026-03-20T13:22+0000
2026-03-20T13:22+0000
2026-03-20T13:22+0000
نشر الاتحاد الأوروبي وثيقة تفيد بأن المجر وسلوفاكيا لم تؤيدا الاستنتاجات النهائية لقمة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.وفي حديثه عن قرض الاتحاد الأوروبي لكييف بقيمة 90 مليار يورو، صرح أوربان بأن بودابست لن تدعم أوكرانيا إلا بعد أن تتوقف عن عرقلة عبور النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا".ومن جانبها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عقب قمة القادة الأوروبيين التي عقدت اليوم الجمعة، أن المجر لا تزال تعرقل قرضًا بقيمة 90 مليار يورو لكييف.
https://sarabic.ae/20260312/موسكو-القرض-المقترح-لأوكرانيا-بتجاوز-المجر-يثقل-كاهل-دافعي-الضرائب-الأوروبيين-1111415714.html
أخبار المناخ في العالم, الحكومة الالمانية, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار المناخ في العالم, الحكومة الالمانية, أخبار الاتحاد الأوروبي
أوربان يصف تخصيص الاتحاد الأوروبي قروضا لأوكرانيا بـ"الخطأ الأخلاقي"
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة 20 مارس/آذار، أن تخصيص قروض نقدية لأوكرانيا من خلال الاتحاد الأوروبي هو خطأ أخلاقي وسياسي من جانب الدول الأوروبية، لأنها بذلك تحاول إخفاء حقيقة أن ضرائبها تُنفق على تمويل صراع في دولة ثالثة على حساب مواطنيها.
نشر الاتحاد الأوروبي وثيقة تفيد بأن المجر وسلوفاكيا لم تؤيدا الاستنتاجات النهائية لقمة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا.
وفي حديثه عن قرض الاتحاد الأوروبي لكييف بقيمة 90 مليار يورو، صرح أوربان بأن بودابست لن تدعم أوكرانيا إلا بعد أن تتوقف عن عرقلة عبور النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا".
وقال أوربان للصحفيين المجريين: "إذا أرادت ألمانيا أو بلجيكا أو أي دولة أخرى دعم الأوكرانيين، وإذا أرادت القيام بذلك معا، فعليها الحصول على قرض مشترك ولكن ليس عبر الاتحاد الأوروبي. لم يُنشأ الاتحاد لهذا الغرض. الاتحاد الأوروبي مشروع سلام وليس لتمويل حرب دولة ثالثة من خلاله. لذلك أعتقد أنهم في موقف خاطئ أخلاقيا وسياسيا".
وأضاف: "إن خطة القروض هذه برمتها خطأ أخلاقي وسياسي، لأنهم ينكرون حقيقة أنهم يأخذون أموالا من جيوب مواطنيهم".
ومن جانبها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عقب قمة القادة الأوروبيين التي عقدت اليوم الجمعة، أن المجر لا تزال تعرقل قرضًا بقيمة 90 مليار يورو لكييف.