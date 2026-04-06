نائب صربي: استهداف خط أنابيب "التيار التركي" محاولة للإضرار بالمجر

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
نائب صربي: استهداف خط أنابيب "التيار التركي" محاولة للإضرار بالمجر
تحدث ميتار كوفاتش، عضو البرلمان الصربي ومدير منتدى الأمن الأوراسي والجنرال المتقاعد، إلى وكالة سبوتنيك حول الهجوم الذي تم إحباطه على خط أنابيب الغاز "السيل...
تحدث ميتار كوفاتش، عضو البرلمان الصربي ومدير منتدى الأمن الأوراسي والجنرال المتقاعد، إلى وكالة سبوتنيك حول الهجوم الذي تم إحباطه على خط أنابيب الغاز "السيل التركي".
وقال كوفاتش: "هذه محاولة لتخريب قطاع الطاقة في المجر، هدفها بث الفوضى قبل انتخابات 12 أبريل. وهذا تفسير منطقي لدوافع من أصدروا الأمر بالهجوم. وقد يكون الأمر قد صدر من أي مكان - كييف أو بروكسل".

وأضاف: "لطالما سعت إدارة بروكسل إلى إيجاد فرصة لصرف المجر عن مسار سيادتها والتدخل في عملية صنع القرار فيها. إنهم بحاجة إلى مرشحهم، وهو مؤيد للسياسات العولمة، للوصول إلى السلطة وتوجيه المجر بعيدًا عن مسارها الحالي".

عندما سُئل ميتار كوفاتش عما إذا كانت صربيا قد فعلت كل شيء لضمان سلامة خط أنابيب الغاز، وما إذا كان منع الهجوم إجراءً قياسياً أم إجراءً خاصاً، أجاب: "بالطبع، ليس على امتداد كامل خط الأنابيب، ولكن بالقرب من نقاط حيوية فيه (على الأراضي الصربية)، تم نشر وحدات قتالية خاصة ووحدات مدربة تدريباً خاصاً. وذلك تحديداً لأن معلومات التي ترد دورياً تفيد بأن جهة ما تخطط للقيام بشيء ما، تحديداً في الجزء التابع لنا من خط الأنابيب".
وتابع: "بناءً على هذه المعلومات، اتخذت صربيا تدابير أمنية كافية ليس فقط بالجيش، بل أيضاً بالشرطة والدرك والعديد من الأجهزة الأخرى".
بحسب كوفاتش، فإن الهدف النهائي للهجوم المخطط له على خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، والذي أحبطته قوات الأمن الصربية، هو محاولة منع بودابست من الاستمرار في التمسك بمبادئ السيادة في السياسة الخارجية.
وصل اليوم الإثنين، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ووزير الخارجية بيتر سيارتو إلى كيسكوندوروزما على الحدود مع صربيا، لتفقد خط أنابيب الغاز "ترك ستريم"، الذي يخضع لحراسة مشددة من قبل الجيش المجري.

وأشار أوربان اليوم، أن المجر ليست مستعدة للكشف عن هوية من يقف وراء محاولة تخريب خط أنابيب "السيل التركي" حتى اكتمال التحقيق، لكن هذا يندرج ضمن نمط من أعمال أوكرانيا، التي لديها الاستعداد والقدرة على القيام بمثل هذه الأعمال.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، عن العثور على قنبلة بالقرب من خط أنابيب غاز روسي يربط صربيا بالمجر.
أبلغ الرئيس الصربي رئيس الوزراء المجري أوربان هاتفياً يوم الأحد، بأن قوات الأمن في بلدية كانيزا عثرت على متفجرات بالقرب من خط أنابيب الغاز الذي يزود المجر بالغاز الروسي، وأشار أوربان إلى أن المجر ليست مستعدة للكشف عن هوية من يقف وراء محاولة تخريب خط أنابيب "السيل التركي" حتى اكتمال التحقيق، لكن هذا يندرج ضمن نمط من أعمال أوكرانيا، التي لديها الاستعداد والقدرة على القيام بمثل هذه الأعمال.

وعلى إثر ذلك، عقد أوربان اجتماعاً لمجلس الدفاع، وأعلن بعد انتهائه أن الجيش المجري سيعزز الأمن المحيط بخط الأنابيب داخل البلاد.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن المجر وروسيا وصربيا وتركيا اتفقت على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، مؤكدا أن أحد مسارات "السيل التركي" في بلاده سيخضع لحماية عسكرية.
