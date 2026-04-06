نائب صربي: استهداف خط أنابيب "التيار التركي" محاولة للإضرار بالمجر

سبوتنيك عربي

تحدث ميتار كوفاتش، عضو البرلمان الصربي ومدير منتدى الأمن الأوراسي والجنرال المتقاعد، إلى وكالة سبوتنيك حول الهجوم الذي تم إحباطه على خط أنابيب الغاز "السيل... 06.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-06T12:47+0000

وقال كوفاتش: "هذه محاولة لتخريب قطاع الطاقة في المجر، هدفها بث الفوضى قبل انتخابات 12 أبريل. وهذا تفسير منطقي لدوافع من أصدروا الأمر بالهجوم. وقد يكون الأمر قد صدر من أي مكان - كييف أو بروكسل".عندما سُئل ميتار كوفاتش عما إذا كانت صربيا قد فعلت كل شيء لضمان سلامة خط أنابيب الغاز، وما إذا كان منع الهجوم إجراءً قياسياً أم إجراءً خاصاً، أجاب: "بالطبع، ليس على امتداد كامل خط الأنابيب، ولكن بالقرب من نقاط حيوية فيه (على الأراضي الصربية)، تم نشر وحدات قتالية خاصة ووحدات مدربة تدريباً خاصاً. وذلك تحديداً لأن معلومات التي ترد دورياً تفيد بأن جهة ما تخطط للقيام بشيء ما، تحديداً في الجزء التابع لنا من خط الأنابيب".وتابع: "بناءً على هذه المعلومات، اتخذت صربيا تدابير أمنية كافية ليس فقط بالجيش، بل أيضاً بالشرطة والدرك والعديد من الأجهزة الأخرى". بحسب كوفاتش، فإن الهدف النهائي للهجوم المخطط له على خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، والذي أحبطته قوات الأمن الصربية، هو محاولة منع بودابست من الاستمرار في التمسك بمبادئ السيادة في السياسة الخارجية.وصل اليوم الإثنين، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ووزير الخارجية بيتر سيارتو إلى كيسكوندوروزما على الحدود مع صربيا، لتفقد خط أنابيب الغاز "ترك ستريم"، الذي يخضع لحراسة مشددة من قبل الجيش المجري.وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، عن العثور على قنبلة بالقرب من خط أنابيب غاز روسي يربط صربيا بالمجر.أبلغ الرئيس الصربي رئيس الوزراء المجري أوربان هاتفياً يوم الأحد، بأن قوات الأمن في بلدية كانيزا عثرت على متفجرات بالقرب من خط أنابيب الغاز الذي يزود المجر بالغاز الروسي، وأشار أوربان إلى أن المجر ليست مستعدة للكشف عن هوية من يقف وراء محاولة تخريب خط أنابيب "السيل التركي" حتى اكتمال التحقيق، لكن هذا يندرج ضمن نمط من أعمال أوكرانيا، التي لديها الاستعداد والقدرة على القيام بمثل هذه الأعمال.وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن المجر وروسيا وصربيا وتركيا اتفقت على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، مؤكدا أن أحد مسارات "السيل التركي" في بلاده سيخضع لحماية عسكرية.صربيا تشتبه بوقوف أجنبي وراء محاولة تفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى المجرأوربان: انهيار خط أنابيب الغاز"التيار التركي" سيدمر اقتصاد المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

