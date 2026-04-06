أوربان: تقويض خط "التيار التركي" يتماشى مع تصرفات أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن المجر ليست مستعدة للكشف عن هوية من يقف وراء محاولة تخريب خط أنابيب "السيل التركي" حتى اكتمال التحقيق، لكن هذا يندرج... 06.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-06T11:18+0000

وقال أوربان في مؤتمر صحفي بالقرب من "السيل التركي" على الحدود مع صربيا: "لا يمكننا حتى الآن تحديد هوية من دبر عملية التخريب. السلطات تحقق في القضية، وإذا فهمتُ الأمر بشكل صحيح، فقد وصلت ملفات القضية إلى مكتب المدعي العام مع توجيه تهم التخريب".وصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ووزير الخارجية بيتر سيارتو إلى كيسكوندوروزما على الحدود مع صربيا، لتفقد خط أنابيب الغاز "ترك ستريم"، الذي يخضع لحراسة مشددة من قبل الجيش المجري.وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، عن العثور على قنبلة بالقرب من خط أنابيب غاز روسي يربط صربيا بالمجر.وعلى إثر ذلك، عقد أوربان اجتماعاً لمجلس الدفاع، وأعلن بعد انتهائه أن الجيش المجري سيعزز الأمن المحيط بخط الأنابيب داخل البلاد.وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن المجر وروسيا وصربيا وتركيا اتفقت على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، مؤكدا أن أحد مسارات "السيل التركي" في بلاده سيخضع لحماية عسكرية.سيارتو: روسيا والمجر وصربيا وتركيا تتفق على حماية خط أنابيب "التيار التركي"موسكو تعليقا على اكتشاف متفجرات بالقرب من خط الغاز بين المجر وصربيا: بودابست ترفض سلب سيادتهاسيارتو: محاولة تفجير خط أنابيب الغاز في صربيا هو هجوم على المجر

https://sarabic.ae/20260406/أوربان-انهيار-خط-أنابيب-الغازالتيار-التركي-سيدمر-اقتصاد-المجر-1112320157.html

