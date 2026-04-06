أوربان: تقويض خط "التيار التركي" يتماشى مع تصرفات أوكرانيا
أوربان: تقويض خط "التيار التركي" يتماشى مع تصرفات أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن المجر ليست مستعدة للكشف عن هوية من يقف وراء محاولة تخريب خط أنابيب "السيل التركي" حتى اكتمال التحقيق، لكن هذا يندرج... 06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T11:18+0000
2026-04-06T11:18+0000
وقال أوربان في مؤتمر صحفي بالقرب من "السيل التركي" على الحدود مع صربيا: "لا يمكننا حتى الآن تحديد هوية من دبر عملية التخريب. السلطات تحقق في القضية، وإذا فهمتُ الأمر بشكل صحيح، فقد وصلت ملفات القضية إلى مكتب المدعي العام مع توجيه تهم التخريب".وصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ووزير الخارجية بيتر سيارتو إلى كيسكوندوروزما على الحدود مع صربيا، لتفقد خط أنابيب الغاز "ترك ستريم"، الذي يخضع لحراسة مشددة من قبل الجيش المجري.وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، عن العثور على قنبلة بالقرب من خط أنابيب غاز روسي يربط صربيا بالمجر.وعلى إثر ذلك، عقد أوربان اجتماعاً لمجلس الدفاع، وأعلن بعد انتهائه أن الجيش المجري سيعزز الأمن المحيط بخط الأنابيب داخل البلاد.وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن المجر وروسيا وصربيا وتركيا اتفقت على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، مؤكدا أن أحد مسارات "السيل التركي" في بلاده سيخضع لحماية عسكرية.سيارتو: روسيا والمجر وصربيا وتركيا تتفق على حماية خط أنابيب "التيار التركي"موسكو تعليقا على اكتشاف متفجرات بالقرب من خط الغاز بين المجر وصربيا: بودابست ترفض سلب سيادتهاسيارتو: محاولة تفجير خط أنابيب الغاز في صربيا هو هجوم على المجر
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, المجر, روسيا, أخبار أوكرانيا
أوربان: تقويض خط "التيار التركي" يتماشى مع تصرفات أوكرانيا
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن المجر ليست مستعدة للكشف عن هوية من يقف وراء محاولة تخريب خط أنابيب "السيل التركي" حتى اكتمال التحقيق، لكن هذا يندرج ضمن نمط من أعمال أوكرانيا، التي لديها الاستعداد والقدرة على القيام بمثل هذه الأعمال.
وقال أوربان في مؤتمر صحفي بالقرب من "السيل التركي" على الحدود مع صربيا: "لا يمكننا حتى الآن تحديد هوية من دبر عملية التخريب. السلطات تحقق في القضية، وإذا فهمتُ الأمر بشكل صحيح، فقد وصلت ملفات القضية إلى مكتب المدعي العام مع توجيه تهم التخريب".
وتابع: "ولن أُزيد من توتر العلاقات الأوكرانية المجرية بإلقاء اللوم على أي دولة، كأوكرانيا مثلاً، قبل أن تتضح لنا الحقائق. مع ذلك، فإن ما نشهده الآن يندرج بلا شك ضمن سلسلة من الأحداث، إذ أن الأوكرانيين يملكون الفرصة، وهم مستعدون وقادرون على القيام بذلك".
وصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ووزير الخارجية بيتر سيارتو إلى كيسكوندوروزما على الحدود مع صربيا، لتفقد خط أنابيب الغاز "ترك ستريم"، الذي يخضع لحراسة مشددة من قبل الجيش المجري.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، عن العثور على قنبلة بالقرب من خط أنابيب غاز روسي يربط صربيا بالمجر.
أبلغ الرئيس الصربي رئيس الوزراء المجري أوربان هاتفياً يوم الأحد، بأن قوات الأمن في بلدية كانيزا عثرت على متفجرات بالقرب من خط أنابيب الغاز الذي يزود المجر بالغاز الروسي.
وعلى إثر ذلك، عقد أوربان اجتماعاً لمجلس الدفاع، وأعلن بعد انتهائه أن الجيش المجري سيعزز الأمن المحيط بخط الأنابيب داخل البلاد.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن المجر وروسيا وصربيا وتركيا اتفقت على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، مؤكدا أن أحد مسارات "السيل التركي" في بلاده سيخضع لحماية عسكرية.