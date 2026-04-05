صربيا تشتبه بوقوف أجنبي وراء محاولة تفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى المجر

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
صربيا تشتبه بوقوف أجنبي وراء محاولة تفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى المجر
سبوتنيك عربي
وقال يوفانيتش في تصريح صحفي، اليوم الأحد: "كان لدينا معلومات تفيد بأن أحد أفراد مجموعة من المهاجرين الذين تلقوا تدريبا عسكريا كان سيحاول تنفيذ أعمال تخريبية تستهدف البنية التحتية للغاز".ولفت المسؤول الصربي إلى أن ضباط مكافحة التجسس في البلاد واجهوا كما هائلا من المعلومات المضللة أثناء عملهم لمكافحة خطط تخريب خط أنابيب الغاز، موضحا أن المشتبه به سيتم اعتقاله بكل تأكيد والأمر "مجرد مسألة وقت".وكان الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أبلغ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، هاتفيًا اليوم، بأن قوات الأمن في بلدة "كانييزا"، عثرت على متفجرات قرب خط أنابيب غاز يزود المجر بالغاز الروسي، لافتا إلى أن تفجير تلك المتفجرات من شأنه أن يُسبب انقطاعا كبيرا في إمدادات الغاز للبلدين لعدة أيام.وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن المجر وروسيا وصربيا وتركيا اتفقت على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، مؤكدا أن أحد مسارات "السيل التركي" في بلاده سيخضع لحماية عسكرية.وقال في كلمة مصورة "خلال اجتماع لمجلس الدفاع: "أمر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الجيش بوضع الجزء المجري من خط أنابيب الغاز السيل التركي تحت الحماية العسكرية، وسيتولى الجنود حراسة خط الأنابيب ونقاطه على امتداده بالكامل، من الحدود الصربية المجرية إلى الحدود المجرية السلوفاكية".
صربيا تشتبه بوقوف أجنبي وراء محاولة تفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى المجر

20:45 GMT 05.04.2026 (تم التحديث: 20:49 GMT 05.04.2026)
© Photo / Unsplash/ Wolfgang Weiser خطوط أنابيب غاز
خطوط أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2026
أفاد مدير الاستخبارات العسكرية في صربيا العميد جورو يوفانيتش، بأن بلاده تشتبه في أن مهاجرا تلقى تدريبا عسكريا كان يخطط لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد من صربيا إلى المجر ويزودها بالغاز الروسي.
وقال يوفانيتش في تصريح صحفي، اليوم الأحد: "كان لدينا معلومات تفيد بأن أحد أفراد مجموعة من المهاجرين الذين تلقوا تدريبا عسكريا كان سيحاول تنفيذ أعمال تخريبية تستهدف البنية التحتية للغاز".
وكشف أن المتفجرات التي كان يُخطط لاستخدامها في تفجير خط أنابيب الغاز جرى تصنيعها في الولايات المتحدة، لكنه لفت إلى أن مكان تصنيع المتفجرات لا يعني بالضرورة ارتباطه بالمحاولة التخريبية.
ولفت المسؤول الصربي إلى أن ضباط مكافحة التجسس في البلاد واجهوا كما هائلا من المعلومات المضللة أثناء عملهم لمكافحة خطط تخريب خط أنابيب الغاز، موضحا أن المشتبه به سيتم اعتقاله بكل تأكيد والأمر "مجرد مسألة وقت".
وقالت وزارة الدفاع الصربية ، في وقت سابق اليوم الأحد، في بيان: "تم اكتشاف كمية كبيرة من المتفجرات، بالإضافة إلى معدات وأدوات لإعدادها واستخدامها. وقد عُثر على الأجسام المشبوهة بالقرب من خط أنابيب الغاز، أو بالأحرى البنية التحتية للغاز التي تربط جمهورية صربيا بالمجر".
وكان الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أبلغ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، هاتفيًا اليوم، بأن قوات الأمن في بلدة "كانييزا"، عثرت على متفجرات قرب خط أنابيب غاز يزود المجر بالغاز الروسي، لافتا إلى أن تفجير تلك المتفجرات من شأنه أن يُسبب انقطاعا كبيرا في إمدادات الغاز للبلدين لعدة أيام.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن المجر وروسيا وصربيا وتركيا اتفقت على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، مؤكدا أن أحد مسارات "السيل التركي" في بلاده سيخضع لحماية عسكرية.
وقال في كلمة مصورة "خلال اجتماع لمجلس الدفاع: "أمر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الجيش بوضع الجزء المجري من خط أنابيب الغاز السيل التركي تحت الحماية العسكرية، وسيتولى الجنود حراسة خط الأنابيب ونقاطه على امتداده بالكامل، من الحدود الصربية المجرية إلى الحدود المجرية السلوفاكية".
