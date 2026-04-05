صربيا تشتبه بوقوف أجنبي وراء محاولة تفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى المجر

صربيا تشتبه بوقوف أجنبي وراء محاولة تفجير خط أنابيب الغاز الممتد إلى المجر

سبوتنيك عربي

أفاد مدير الاستخبارات العسكرية في صربيا العميد جورو يوفانيتش، بأن بلاده تشتبه في أن مهاجرا تلقى تدريبا عسكريا كان يخطط لتفجير خط أنابيب الغاز الممتد من صربيا... 05.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-05T20:45+0000

2026-04-05T20:45+0000

وقال يوفانيتش في تصريح صحفي، اليوم الأحد: "كان لدينا معلومات تفيد بأن أحد أفراد مجموعة من المهاجرين الذين تلقوا تدريبا عسكريا كان سيحاول تنفيذ أعمال تخريبية تستهدف البنية التحتية للغاز".ولفت المسؤول الصربي إلى أن ضباط مكافحة التجسس في البلاد واجهوا كما هائلا من المعلومات المضللة أثناء عملهم لمكافحة خطط تخريب خط أنابيب الغاز، موضحا أن المشتبه به سيتم اعتقاله بكل تأكيد والأمر "مجرد مسألة وقت".وكان الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أبلغ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، هاتفيًا اليوم، بأن قوات الأمن في بلدة "كانييزا"، عثرت على متفجرات قرب خط أنابيب غاز يزود المجر بالغاز الروسي، لافتا إلى أن تفجير تلك المتفجرات من شأنه أن يُسبب انقطاعا كبيرا في إمدادات الغاز للبلدين لعدة أيام.وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن المجر وروسيا وصربيا وتركيا اتفقت على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، مؤكدا أن أحد مسارات "السيل التركي" في بلاده سيخضع لحماية عسكرية.وقال في كلمة مصورة "خلال اجتماع لمجلس الدفاع: "أمر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الجيش بوضع الجزء المجري من خط أنابيب الغاز السيل التركي تحت الحماية العسكرية، وسيتولى الجنود حراسة خط الأنابيب ونقاطه على امتداده بالكامل، من الحدود الصربية المجرية إلى الحدود المجرية السلوفاكية".

سبوتنيك عربي

