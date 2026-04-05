أوربان: أوروبا بحاجة إلى الطاقة من روسيا وأوكرانيا تعمل على منع ذلك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
أوربان: أوروبا بحاجة إلى الطاقة من روسيا وأوكرانيا تعمل على منع ذلك
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأنه في خضم أزمة الطاقة الوشيكة، تحتاج أوروبا إلى إمدادات الطاقة الروسية، وأن أوكرانيا تبذل قصارى جهدها لمنع ذلك. 05.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-05T19:13+0000
2026-04-05T19:13+0000
فيكتور أوربان
المجر
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg
وقال أوربان في رسالة مصورة نُشرت على وسائل التواصل الإجتماعي: "تواجه أوروبا أزمة طاقة غير مسبوقة. تحتاج الدول الأوروبية، وستظل بحاجة، إلى المزيد من الطاقة من روسيا. وقد عملت أوكرانيا لسنوات على قطع أوروبا عن الطاقة الروسية".وأشار أوربان إلى عدم وقوع إصابات وأن خط أنابيب الغاز يعمل بسلاسة، وقال إنه شكر الرئيس فوتشيتش على عمل السلطات الصربية.وكتب فوتشيتش عبر حسابه على مواقع التواصل: "أنهيت للتو مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان، حيث أطلعته على النتائج الأولية لتحقيقنا العسكري الشرطي بشأن التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية للغاز التي تربط صربيا بالمجر".وأردف الرئيس الصربي: "وقد عثرت وحداتنا على متفجرات شديدة التدمير وصواعق تفجير".
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:109:2048:1645_1920x0_80_0_0_8141a72099051cd711268c760a96dab6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
 رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأنه في خضم أزمة الطاقة الوشيكة، تحتاج أوروبا إلى إمدادات الطاقة الروسية، وأن أوكرانيا تبذل قصارى جهدها لمنع ذلك.
وقال أوربان في رسالة مصورة نُشرت على وسائل التواصل الإجتماعي: "تواجه أوروبا أزمة طاقة غير مسبوقة. تحتاج الدول الأوروبية، وستظل بحاجة، إلى المزيد من الطاقة من روسيا. وقد عملت أوكرانيا لسنوات على قطع أوروبا عن الطاقة الروسية".

وأضاف رئيس الوزراء المجري: "الأوكرانيون فجروا خط أنابيب "نورد ستريم"، وأغلقوا خط أنابيب الغاز إلى المجر، وفرضوا هذا العام حصارا نفطيا على المجر من خلال إغلاق خط أنابيب دروجبا، كما أن الجزء الروسي من خط أنابيب "التيار التركي" يتعرض باستمرار لهجمات عسكرية"، وأكد أن "أنشطة أوكرانيا تشكل تهديدا حيويا للمجر".

وأشار أوربان إلى عدم وقوع إصابات وأن خط أنابيب الغاز يعمل بسلاسة، وقال إنه شكر الرئيس فوتشيتش على عمل السلطات الصربية.
وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، عن العثور على قنبلة بالقرب من خط أنابيب غاز روسي يربط صربيا بالمجر.
وكتب فوتشيتش عبر حسابه على مواقع التواصل: "أنهيت للتو مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان، حيث أطلعته على النتائج الأولية لتحقيقنا العسكري الشرطي بشأن التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية للغاز التي تربط صربيا بالمجر".
وأردف الرئيس الصربي: "وقد عثرت وحداتنا على متفجرات شديدة التدمير وصواعق تفجير".
وبحسب فوتشيتش، تم اكتشاف المتفجرات في مقاطعة فويفودينا ذاتية الحكم شمالي البلاد، بالقرب من خط أنابيب الغاز "التيار التركي" الذي ينقل الغاز إلى صربيا والمجر.
في 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلاً عن استهدافها أهدافاً عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وأدى التصعيد المحيط بإيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي للغاز المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما أثر على صادرات وإنتاج النفط في المنطقة.
وقد تسبب هذا الحصار في ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الذي يستعد في الوقت نفسه لوقف استيراد الغاز والنفط الروسيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала