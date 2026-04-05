أوربان: أوروبا بحاجة إلى الطاقة من روسيا وأوكرانيا تعمل على منع ذلك

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأنه في خضم أزمة الطاقة الوشيكة، تحتاج أوروبا إلى إمدادات الطاقة الروسية، وأن أوكرانيا تبذل قصارى جهدها لمنع ذلك. 05.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-05T19:13+0000

وقال أوربان في رسالة مصورة نُشرت على وسائل التواصل الإجتماعي: "تواجه أوروبا أزمة طاقة غير مسبوقة. تحتاج الدول الأوروبية، وستظل بحاجة، إلى المزيد من الطاقة من روسيا. وقد عملت أوكرانيا لسنوات على قطع أوروبا عن الطاقة الروسية".وأشار أوربان إلى عدم وقوع إصابات وأن خط أنابيب الغاز يعمل بسلاسة، وقال إنه شكر الرئيس فوتشيتش على عمل السلطات الصربية.وكتب فوتشيتش عبر حسابه على مواقع التواصل: "أنهيت للتو مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان، حيث أطلعته على النتائج الأولية لتحقيقنا العسكري الشرطي بشأن التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية للغاز التي تربط صربيا بالمجر".وأردف الرئيس الصربي: "وقد عثرت وحداتنا على متفجرات شديدة التدمير وصواعق تفجير".في 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلاً عن استهدافها أهدافاً عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وأدى التصعيد المحيط بإيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي للغاز المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما أثر على صادرات وإنتاج النفط في المنطقة.وقد تسبب هذا الحصار في ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الذي يستعد في الوقت نفسه لوقف استيراد الغاز والنفط الروسيين.

