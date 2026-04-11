برلماني عربي سابق بالكنيست لـ "سبوتنيك": إسرائيل تسعى لعرقلة مفاوضات أمريكا وإيران

برلماني عربي سابق بالكنيست لـ "سبوتنيك": إسرائيل تسعى لعرقلة مفاوضات أمريكا وإيران

سبوتنيك عربي

قال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف الفعلي الذي أقر المفاوضات الجارية وليست... 11.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-11T20:28+0000

2026-04-11T20:28+0000

2026-04-11T20:28+0000

ووصف في حديثه لـ "سبوتنيك"، الدور الإسرائيلي في هذا الملف بالتابع للإدارة الأمريكية، التي تملك وحدها زمام المبادرة والقرار، معتبرًا أن إسرائيل لا تملك الحول ولا القوة في هذا المسار، رغم أنها هي التي جرت واشنطن ودول الخليج إلى هذه الحرب، سعيًا وراء مصالح ذاتية ضيقة وليس من أجل مصالح دول المنطقة أو العالم.وأكد كنعان أن الموقف الراهن نابع من حالة عداء شديد وتخوف عميق تجاه إيران، موضحا أن الوضع الإسرائيلي كان سيكون أسوأ بكثير مما هو عليه اليوم لو كانت المواجهة مع طهران منفردة ودون الغطاء الأمريكي، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية والكونغرس هما صاحبا القرار النهائي في الوصول إلى نتائج إيجابية من خلال هذه المفاوضات، ولن تستطيع إسرائيل فعل شيء حيال الإرادة الأمريكية.وأضاف البرلماني العربي السابق بالكنيست، أن الحزب الجمهوري يسعى للحفاظ على أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ تزامنا مع الانتخابات الأمريكية، وهو أمر يرتبط بشكل مباشر بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح اليوم السبت، بأن المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني في إسلام آباد قد انطلقت رسميا.وقال ترامب لوسائل إعلام أمريكية: "المفاوضات مع إيران في إسلام آباد بدأت رسميا".وتابع: "الأمر لن يستغرق طويلا لمعرفة إذا كان الوفد الإيراني يتصرف بحسن نية"، مضيفا: "سأخبركم قريبا جدا. لن يستغرق ذلك وقتا طويلا".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ مساء اليوم السبت في إسلام آباد، إذا تم التوافق مسبقا بين الطرفين على شروط طهران.ووصلت اليوم السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المفاوضات مع إيران في إسلام آباد.وقالت وكالة "تسنيم"، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".

https://sarabic.ae/20260411/عضو-مشارك-في-المفاوضات-بإسلام-آباد-لـسبوتنيك-إذا-لم-تلتزم-واشنطن-سنعود-إلى-طهران-بلا-اتفاق--1112479798.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

إسرائيل

باكستان

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, إسرائيل, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن