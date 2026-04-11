https://sarabic.ae/20260411/التلفزيون-الإيراني-فريق-التفاوض-الأمريكي-في-مباحثات-إسلام-آباد-قدم-مطالب-مبالغ-فيها-1112479098.html

التلفزيون الإيراني: فريق التفاوض الأمريكي في مباحثات إسلام آباد قدم مطالب "مبالغ فيها"

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن فريق التفاوض الأمريكي المشارك في مفاوضات إسلام آباد مع إيران قدم مطالب "مبالغ فيها".

2026-04-11T18:07+0000

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0b/1112478941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb5d54be6c625f8830d9f3c2cb7201a0.jpg

وقال التلفزيون الإيراني: "عُقدت جولتان من المحادثات بين فريقي التفاوض، ومن المقرر عقد الجولة الثالثة الليلة. لدى الوفد الأمريكي مطالب مبالغ فيها".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ مساء اليوم السبت في إسلام آباد، إذا تم التوافق مسبقا بين الطرفين على شروط طهران.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".مفاوضات إسلام آباد... أهم التفاصيل عن أعضاء الوفدين الإيراني والأمريكيرئيس البرلمان الإيراني: تجربة إيران في التفاوض مع أمريكا كانت دائما مصحوبة بالفشل

https://sarabic.ae/20260411/ترامب-المفاوضات-بين-أمريكا-وإيران-في-إسلام-آباد-بدأت-رسميا-1112470898.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

