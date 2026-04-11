بث مباشر
مفاوضات إسلام آباد... أهم التفاصيل عن أعضاء الوفدين الإيراني والأمريكي
سبوتنيك عربي
ووصلت اليوم السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المحادثات مع إيران في إسلام آباد.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".وفد إيراني يضم 86 شخصية قيادية وإعلامية وأمنية وأضافت تقارير إعلامية أن الوفد الإيراني سيكون برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.ويشمل الوفد شخصيات بارزة، من بينها:إضافة إلى ذلك، يضم الوفد الإيراني 26 عضوا في لجان فنية (اقتصادية، أمنية، سياسية، قانونية)، منهم 23 إعلاميا، ومترجمين ومنسقين وعناصر أمنية.وفد أمريكي بقيادة نائب الرئيسويترأس الوفد الأمريكي إلى جانب نائب الرئيس جي دي فانس:وكشفت مصادر أمريكية أن فانس طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاضطلاع بدور في المسار الدبلوماسي مع إيران، مشيرة إلى أن من بين أسباب ترؤسه الوفد الأمريكي التوتر القائم بين الجانب الإيراني ومبعوثي ترامب، ويتكوف وكوشنر، عقب جولتي المحادثات السابقتين في يونيو/حزيران من العام الماضي ويناير/كانون الثاني من العام الحالي.رئيس البرلمان الإيراني: تجربة إيران في التفاوض مع أمريكا كانت دائما مصحوبة بالفشل
07:03 GMT 11.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي
 جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ مساء اليوم السبت في إسلام آباد، إذا تم التوافق مسبقا بين الطرفين على شروط طهران.
ووصلت اليوم السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المحادثات مع إيران في إسلام آباد.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".

وفد إيراني يضم 86 شخصية قيادية وإعلامية وأمنية

وأضافت تقارير إعلامية أن الوفد الإيراني سيكون برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
ويشمل الوفد شخصيات بارزة، من بينها:
علي باقري كني - نائب المجلس الأعلى للأمن القومي
مجيد تخت روانجي - نائب وزير الخارجية
محمد نبويان - نائب رئيس لجنة الأمن القومي
إضافة إلى ذلك، يضم الوفد الإيراني 26 عضوا في لجان فنية (اقتصادية، أمنية، سياسية، قانونية)، منهم 23 إعلاميا، ومترجمين ومنسقين وعناصر أمنية.

وفد أمريكي بقيادة نائب الرئيس

ويترأس الوفد الأمريكي إلى جانب نائب الرئيس جي دي فانس:
المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف
صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر
إضافة إلى مسؤولين في الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي، وفق ما أفادت مصادر لشبكة "إي بي سي".
وكشفت مصادر أمريكية أن فانس طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاضطلاع بدور في المسار الدبلوماسي مع إيران، مشيرة إلى أن من بين أسباب ترؤسه الوفد الأمريكي التوتر القائم بين الجانب الإيراني ومبعوثي ترامب، ويتكوف وكوشنر، عقب جولتي المحادثات السابقتين في يونيو/حزيران من العام الماضي ويناير/كانون الثاني من العام الحالي.
رئيس البرلمان الإيراني: تجربة إيران في التفاوض مع أمريكا كانت دائما مصحوبة بالفشل
